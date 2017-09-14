Додано: Нед 05 тра, 2024 14:47

mephala написав: ви їм не докажите що ефективність війська повинна бути в першу чергу а не все оце що наплодила наша держава. ви їм не докажите що ефективність війська повинна бути в першу чергу а не все оце що наплодила наша держава.

Переходимо до тактики стратегії як і обіцяв пару сторінок назад1 В здоровому тілі - здоровий дух.Ми вже побачилиТил мобілізувався і в порівнянні з 2021 роком тепер 1 людина в тилу робить те саме що тоді робило 1,6 людини.Дикий стрибок продуктивності за два роки.АлеДержава складається зголови -владатулуб/ноги - тилруки/кулаки - армія.Що потрібноПотрібно щоб три складові працювали найефективніше, а не одна перекривала неефективність іншої.РозглянемоВлада - за пів року зробила неефективний крок , борячись за політичне виживання( на яке до речі ніхто не зазіхав на час війни) і вбила клин між тилом і фронтом....Політично-розділивши суспільство -влада вигралаА от з точки зору ефективності діяльності всього організму - програла.Тепер замість того щоб два боксери(тил+фронт) дубасили третього (педерацію)тил+фронт пробують зіштовхнути лобом такі як мефала...виграє від цього росія- але корисний ідіот він тому і ідіот що не розуміє що творить.А що треба по сутіЯкщо в тилу є людина , продуктивність праці якої в рази перевищує середню продуктивність праці - то ця людина ПОВИННА працювати в тилу.При чомуТак , цю людину легше перетворити в воїна ЗСУ , ніж якогось середньостатистичногоАле прикол в тому , що перетворити середньостатистичного в працівника ефективність праці якого в рази перевищує середню - ще важче.Так щоб зрозуміли...На фронті також єрядовий-______сержант________-офіцер____-старший офіцер-генерал695 000-______200 000________-100 000______5000__________100і ніхто не пробує відправити старшого офіцера на місце рядовогоТак чому в бізнесі можна людину яка десятки років відточувала свою бізнесмайстерність - відправляти на посаду рядового, якщо ефективність праці на цій посаді що бізнесмена що двірника - однакова...там потрібно тільки здоровья.