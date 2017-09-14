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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7991799279937994>
Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2024 14:01

Росія готує диверсії зокрема, вибухи та підпали на території Європи, — про це пише FT.
Акти саботажу вже відбуваються: 
➖ у Британії підпалили склад з гуманітарною допомогою для України;
➖ у Швеції — низка залізничних аварій;
➖ у Чехії намагались пошкодити залізничну сигналізацію;
➖ в Естонії стався напад на автомобіль голови МВС;
➖ у Німеччині запобігли нападу на військові та логістичні об'єкти. 
🇺🇦ТГ Реальна Війна

Догралися європейці? Подальше зволікання з допомогою Україні призведе до збільшення кількості таких випадків. Бла-бла-бла не врятує, кацапів лише силою/зброєю можна переконати. ЄС та США мають це розуміти. Чим швидше вдастся закінчити війну, тим менше постраждають європейські країни.
fler
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2024 14:01

  mephala написав:
это все отмазки что бы придумать почему я супер ценный не должен идти на войну где могут покалечть-убить. и почему должны пойти на войну другие за них калечиться-погибать.


Считайте как хотите, вы невоспроомчивы к логическим доводам.
Но если суперценный таки попадет на фронт, а потом не дай бог вернется, то с бездельников спросится с процентами.
Иначе они и дальше будут каждые 5 лет кидать страну в новый виток саморазрушения.
Среди суперценных есть те кто не только мануалы читал, но и хрестоматию по партийному строительству и классовой борьбе. И бездельники уже за спинами популистов не спрячутся - вмесе с ними пойдете запчастями на мыло, ваши жены-дети крипаками к суперценным, из-за границы, если надо, выковырят.
Востаннє редагувалось fox767676 в Нед 05 тра, 2024 14:07, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2024 14:14

  alex lem написав:Також не розумію чого колега mephala приєднався до ,,штурмовиків,, на якіх лбз тримається: африканського хелікоптерщика та мийника снарядів...


я про сорти давно пишу. чи якщо писати не про сорти со для вас це по новому?
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2024 14:17

  d44 написав:Подивиться ворк. работа. навіть у ЗСУ зустрічається возросний ценз на небойові вакансії, приблизно в районі 40 років. Більшисть офіційних безробітних це предпенсійний вік, яких ніхто не хоче брати на роботу, незалежно від фаху. Виходить беремо на війну хроми/косих пердісультинків/інфарктників, які можуть самі померти, якщо треба бути поповзати або пронести ящик з двома цинками? Платимо родині 15 мільйонів і беремо знов такого діда? А 30-40 річний спець хай кує перемогу в тилу, а ми знов з раком або без кісті ( по новому переліку хвороб) мобілізуєм? Все це юухня та відмазки. Броню треба відмяняти всім - бізнесу, ментам, воєнпесам, чиновникам, освітянам. Треба брати фізично здорового, молодого (відносно) який на фронті прожеве довше, більше принесе користі, всіх інших на вакансії в тилу, бізнесу навязати примусово людей 50-60 років, хай вчать. Пряміком через ТЦК, щоб не боялися офіційно влаштовуватися. Вони інколи більш адекватні та розумні, ніж молодь. Тилові вакансії війскових віддати цивільним. А все інше то блаблабла, не для перемоги... Але все це десь у і ншому світі..

Брати нікого не можна.
За певних умов самі, добровільно підуть.
У воюючий країні не повинно бути робочих місць крім у війську, на оборону, харчі та критична інфраструктура..
Скандали повинні бути через те, що здоровому хлопцю ТЦК відмовило у вступі до лав війська.
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2024 14:20

  fox767676 написав:
  mephala написав:
это все отмазки что бы придумать почему я супер ценный не должен идти на войну где могут покалечть-убить. и почему должны пойти на войну другие за них калечиться-погибать.


Считайте как хотите, вы невоспроомчивы к логическим доводам.
Но если суперценный таки попадет на фронт, а потом не дай бог вернется, то с бездельников спросится с процентами.
Иначе они и дальше будут каждые 5 лет кидать страну в новый виток саморазрушения.
Среди суперценных есть те кто не только мануалы читал, но и хрестоматию по партийному строительству и классовой борьбе. И бездельники уже за спинами популистов не спрячутся - вмесе с ними пойдете запчастями на мыло, ваши жены-дети крипаками к суперценным, из-за границы, если надо, выковырят.


а так суперценным пофик на все. лично сталкивался - да мне пофик что там. я забронированный.

ЗЫ
что бы воспринимать доводы они должны быть сильными а не как отмазка почему одни должны бросаться на амбразуру а другие в режиме мирного времени жить.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2024 14:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

d44 написав:...


А 45 річний? Віковий ценз на більш-менш пристойні вакансії, що в бізнесіщо в армії, що бойлві, що тилові - до 45 років. Так навіщо видьоргувати добре працюючу людину з громадського життя в 45 років ? Щоб вона другу половину свого життя бідкалась та поневірялась, а може й до деструктивних рухів примкнула.
НМД, краще хай платить 20-40т щоб йшло на обороноздатність держави.
А молодшім, якщо воний дійсно гарно заробляють(>100тис), то залишити прожитковий мінімум, а більшість коштів - на зсу та воєнпром. так само урядовців, депутатів, їх клоунів, охоронців, перукарів. І з західними партнерами домовитись щоб умови для бігунців та мігрантів були не набагато краще під час війни. І росіянських євромігрантів рестриктувати. А то влаштували лотерею, хто втік той в єврораю(ще й радіють вікну можливостей що відкрилося під час війни), а інші в пеклі.
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2024 14:32

d44 написав: Подивиться ворк. работа. навіть у ЗСУ зустрічається возросний ценз на небойові вакансії, приблизно в районі 40 років. Більшисть офіційних безробітних це предпенсійний вік, яких ніхто не хоче брати на роботу, незалежно від фаху. Виходить беремо на війну хроми/косих пердісультинків/інфарктників, які можуть самі померти, якщо треба бути поповзати або пронести ящик з двома цинками? Платимо родині 15 мільйонів і беремо знов такого діда? А 30-40 річний спець хай кує перемогу в тилу, а ми знов з раком або без кісті ( по новому переліку хвороб) мобілізуєм? Все це юухня та відмазки. Броню треба відмяняти всім - бізнесу, ментам, воєнпесам, чиновникам, освітянам. Треба брати фізично здорового, молодого (відносно) який на фронті прожеве довше, більше принесе користі, всіх інших на вакансії в тилу, бізнесу навязати примусово людей 50-60 років, хай вчать. Пряміком через ТЦК, щоб не боялися офіційно влаштовуватися. Вони інколи більш адекватні та розумні, ніж молодь. Тилові вакансії війскових віддати цивільним. А все інше то блаблабла, не для перемоги... Але все це десь у і ншому світі.


ви їм не докажите що ефективність війська повинна бути в першу чергу а не все оце що наплодила наша держава.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2024 14:33

  mephala написав:
а так суперценным пофик на все. лично сталкивался - да мне пофик что там. я забронированный.


Мабуть не всі з них розуміють що за існуючої квотної системи вони наступні через 6 місяців як загребуть незаброньованих
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2024 14:40

  fox767676 написав:
  mephala написав:
а так суперценным пофик на все. лично сталкивался - да мне пофик что там. я забронированный.


Мабуть не всі з них розуміють що за існуючої квотної системи вони наступні через 6 місяців як загребуть незаброньованих


когда у предприятия или бюджета 100% бронь то там бронируют всех.
и тупых и умных. и косых и прямых.
даже ждунов. думаете таких нет?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2024 14:47

  mephala написав:ви їм не докажите що ефективність війська повинна бути в першу чергу а не все оце що наплодила наша держава.
Переходимо до тактики стратегії як і обіцяв пару сторінок назад
1 В здоровому тілі - здоровий дух.
Ми вже побачили
Тил мобілізувався і в порівнянні з 2021 роком тепер 1 людина в тилу робить те саме що тоді робило 1,6 людини.
Дикий стрибок продуктивності за два роки.
Але
Держава складається з
голови -влада
тулуб/ноги - тил
руки/кулаки - армія.
Що потрібно
Потрібно щоб три складові працювали найефективніше, а не одна перекривала неефективність іншої.
Розглянемо
Влада - за пів року зробила неефективний крок , борячись за політичне виживання( на яке до речі ніхто не зазіхав на час війни) і вбила клин між тилом і фронтом....
Політично-розділивши суспільство -влада виграла
А от з точки зору ефективності діяльності всього організму - програла.
Тепер замість того щоб два боксери(тил+фронт) дубасили третього (педерацію)
тил+фронт пробують зіштовхнути лобом такі як мефала...
виграє від цього росія- але корисний ідіот він тому і ідіот що не розуміє що творить.

А що треба по суті
Якщо в тилу є людина , продуктивність праці якої в рази перевищує середню продуктивність праці - то ця людина ПОВИННА працювати в тилу.

При чому
Так , цю людину легше перетворити в воїна ЗСУ , ніж якогось середньостатистичного
Але прикол в тому , що перетворити середньостатистичного в працівника ефективність праці якого в рази перевищує середню - ще важче.

Так щоб зрозуміли...
На фронті також є
рядовий-______сержант________-офіцер____-старший офіцер-генерал
695 000-______200 000________-100 000______5000__________100
і ніхто не пробує відправити старшого офіцера на місце рядового
Так чому в бізнесі можна людину яка десятки років відточувала свою бізнесмайстерність - відправляти на посаду рядового, якщо ефективність праці на цій посаді що бізнесмена що двірника - однакова...там потрібно тільки здоровья.
budivelnik
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