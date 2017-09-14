Бетон написав: В стране страшная война на десятки лет. Власть оружия, что вы хотите.

Какой то инфантилизм не понимать, что на этот период нельзя иметь собственность: движимое, недвижимое. Счета, активы.

Тревожный чемодан, хата в деревне или воевать.

Всё.

Штрафы, бумажки, мороженое- после войны, если закончится В стране страшная война на десятки лет. Власть оружия, что вы хотите.Какой то инфантилизм не понимать, что на этот период нельзя иметь собственность: движимое, недвижимое. Счета, активы.Тревожный чемодан, хата в деревне или воевать.Всё.Штрафы, бумажки, мороженое- после войны, если закончится

Так проблема в том, что кому-то нельзя, а кому-то очень даже можно. Кто-то уже потерял всё, а кто-то трясётся из-за возможного штрафа, и готов выходить на майдан и уничтожать страну. Кто-то потерял жизнь или здоровье, а кто-то катается за бюджетный счёт по заграницам.Хотя иногда это может сыграть и в другую сторону. Я из Мариуполя. Меня всё время раздражало, что государство всё это время принимает какие-то законы и постановления, откровенно вынося нас за скобки. Все эти е-осели -- пожалуйте после деоккупации и составления необходимых бумажек (и то, почему-то оценка стоимости с коэффициентом 0,5, что уже вообще ничем не объяснимо), в то время, как пострадавшим от обстрелов в Днепре, Львове и других городах -- какие-то компенсации, какое-то временное жильё. Не вникал в подробности, просто факт, что это всё как-бы для нашего блага, но в действительности недоступно.А теперь смотрю на это всё с другой стороны. Повестка? Ну доставьте, согласно даже нового закона, по адресу моей регистрации в Мариуполе (а другого нет и не будет). Потом, так уж и быть, наложите штраф. Конфискация -- милости прошу конфисковать мою квартиру и автомобиль, оставшиеся там же. Даже возражать не буду, а с удовольствием понаблюдаю.И я бы не выпячивал свои потери, если бы было заметно, что страна действительно работает на победу, что каждый вносит свой вклад. Но как-то это не совсем так, к сожалению, и я тоже в этой ситуации склонен больше думать, как мне собственную жизнь мало-мальски устроить, а не как фронт удержать. Хотя доначу по чуть-чуть. Мог бы больше, только всё время держу в голове, что мне на мои деньги ещё, возможно, придётся как-то выживать в будущем. Вот как-то так всё.