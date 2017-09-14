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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 79927993799479957996>
Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2024 14:51

  fox767676 написав:А молодшім, якщо воний дійсно гарно заробляють(>100тис), то залишити прожитковий мінімум,
В принципі як варіант
Чим молодший-тим менше досвіду в бізнесі-тим вищу ставку можеш платити за економічну бронь...
Чим старший , тим менш необхідний на фронті(гірше в порівнянні з молодим здоровья)-тим менше можеш платити

Єдине що в старшого більше грошей ніж в молодшого...тому з точки зору наповнення Бюджету - то легше взяти по 100 000 з 1 млн старших
ніж пробувати взяти по 200 000 з 1 млн молодших
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2024 14:51

  M-Audio написав:
  Бетон написав:В стране страшная война на десятки лет. Власть оружия, что вы хотите.
Какой то инфантилизм не понимать, что на этот период нельзя иметь собственность: движимое, недвижимое. Счета, активы.
Тревожный чемодан, хата в деревне или воевать.
Всё.
Штрафы, бумажки, мороженое- после войны, если закончится

Так проблема в том, что кому-то нельзя, а кому-то очень даже можно. Кто-то уже потерял всё, а кто-то трясётся из-за возможного штрафа, и готов выходить на майдан и уничтожать страну. Кто-то потерял жизнь или здоровье, а кто-то катается за бюджетный счёт по заграницам.

Хотя иногда это может сыграть и в другую сторону. Я из Мариуполя. Меня всё время раздражало, что государство всё это время принимает какие-то законы и постановления, откровенно вынося нас за скобки. Все эти е-осели -- пожалуйте после деоккупации и составления необходимых бумажек (и то, почему-то оценка стоимости с коэффициентом 0,5, что уже вообще ничем не объяснимо), в то время, как пострадавшим от обстрелов в Днепре, Львове и других городах -- какие-то компенсации, какое-то временное жильё. Не вникал в подробности, просто факт, что это всё как-бы для нашего блага, но в действительности недоступно.
А теперь смотрю на это всё с другой стороны. Повестка? Ну доставьте, согласно даже нового закона, по адресу моей регистрации в Мариуполе (а другого нет и не будет). Потом, так уж и быть, наложите штраф. Конфискация -- милости прошу конфисковать мою квартиру и автомобиль, оставшиеся там же. Даже возражать не буду, а с удовольствием понаблюдаю.

И я бы не выпячивал свои потери, если бы было заметно, что страна действительно работает на победу, что каждый вносит свой вклад. Но как-то это не совсем так, к сожалению, и я тоже в этой ситуации склонен больше думать, как мне собственную жизнь мало-мальски устроить, а не как фронт удержать. Хотя доначу по чуть-чуть. Мог бы больше, только всё время держу в голове, что мне на мои деньги ещё, возможно, придётся как-то выживать в будущем. Вот как-то так всё.

Плюсую...
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2024 14:55

  fox767676 написав:Мабуть не всі з них розуміють що за існуючої квотної системи вони наступні через 6 місяців як загребуть незаброньованих


кстати ремарка. думаете что если на предприятии 100 человек подлежат мобилизации и если заберут 10 человек то бронь упадет с 50 человек до 45? (при 50% бронировании)
это не так. если предприятие не уволит тех 10 а будет держать их в штате то и дальше будет забронировано 50 человек.
потому если загребут небронированных то все зависит от предприятия. насколько оно готово нести расходы.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2024 15:05

  mephala написав:
  fox767676 написав:Мабуть не всі з них розуміють що за існуючої квотної системи вони наступні через 6 місяців як загребуть незаброньованих


кстати ремарка. думаете что если на предприятии 100 человек подлежат мобилизации и если заберут 10 человек то бронь упадет с 50 человек до 45? (при 50% бронировании)
это не так. если предприятие не уволит тех 10 а будет держать их в штате то и дальше будет забронировано 50 человек.
потому если загребут небронированных то все зависит от предприятия. насколько оно готово нести расходы.


могут 1) могут сами уволиться 2) погибнуть 3) предприятие не потянет столько суперценных мобилизованых.
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2024 15:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

й з приводу перемовин з Рашею - це вони так демонструють готовність до перемовин?

«У контексті гіпотетичних перемовин». Навіщо РФ оголосила в розшук Зеленського, Порошенка і Павлюка
...це така спроба підняти певною мірою ставки в контексті гіпотетичних перемовин, про які останнім часом більше починають говорити. І тим більше напередодні [Глобального] саміту миру, який плануються проводити в Швейцарії.

Тобто таким чином Росія намагається зробити натяк, що вони не збираються вести якісь там перемовини з президентом України Володимиром Зеленським. Можливо, вони для них і будуть колись відкриті, але за якихось інших умов. Принаймні, це виглядає, як ключова причина.

що скажуть прихильники перемовин? 8)
Востаннє редагувалось Shaman в Нед 05 тра, 2024 15:31, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2024 15:31

  Banderlog написав:я говорю шо пора бросать бізнес як кинули свої справи сотні тисяч інших.

Дійсно, бізнес, дурня якась. Взять всьо - і падєліть. Шоб усім віски на таксі підвозили...
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2024 15:48

  sergey_sryvkin написав:
  Banderlog написав:я говорю шо пора бросать бізнес як кинули свої справи сотні тисяч інших.

Дійсно, бізнес, дурня якась. Взять всьо - і падєліть. Шоб усім віски на таксі підвозили...


ага. "дурачки" кинули і 2,5 роки там а "вумні" кричать про свою ценность-нєзамєнімость.
ну все як і ожидалось.
Востаннє редагувалось mephala в Нед 05 тра, 2024 15:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2024 15:49

  Shaman написав:й з приводу перемовин з Рашею - це вони так демонструють готовність до перемовин?

«У контексті гіпотетичних перемовин». Навіщо РФ оголосила в розшук Зеленського, Порошенка і Павлюка
...це така спроба підняти певною мірою ставки в контексті гіпотетичних перемовин, про які останнім часом більше починають говорити. І тим більше напередодні [Глобального] саміту миру, який плануються проводити в Швейцарії.

Тобто таким чином Росія намагається зробити натяк, що вони не збираються вести якісь там перемовини з президентом України Володимиром Зеленським. Можливо, вони для них і будуть колись відкриті, але за якихось інших умов. Принаймні, це виглядає, як ключова причина.

що скажуть прихильники перемовин? 8)


а чого ви веселі смайлики ставите
така жорстка риторика вказує що вони зараз доьре почуваються. не так як наприкінці 2022
коли-якщо знов досягнемо приблизноо паритета то будуть перемовини. і не треба на хвилі тимчасового успіху волати що підемо до владівостока
Востаннє редагувалось fox767676 в Нед 05 тра, 2024 15:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2024 15:51

  mephala написав:
ага. "дурачки" кинули і 2,5 роки там а "вумні" кричать про свою ценность-нєзамєнімость.
ну все як і ожидалось.

Чому від тебе жодної пропозиції, а тільки критика ?
Давай, якщо ти такий вумний, то пропонуй ... послухаємо тебе )
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2024 15:52

  mephala написав:
  sergey_sryvkin написав:
  Banderlog написав:я говорю шо пора бросать бізнес як кинули свої справи сотні тисяч інших.

Дійсно, бізнес, дурня якась. Взять всьо - і падєліть. Шоб усім віски на таксі підвозили...


ага. "дурачки" кинули і 2,5 роки там а "вумні" кричать про свою ценность-нєзамєнімость.
ну все як і ожидалось.


ну там у бандерлога есть типы что верили в каву в крыму
а сейчас эту веру вискариком поддерживают
это конечно лучше чем верить в крымский кофе с дивана, но...
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