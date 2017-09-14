Banderlog написав:я говорю шо пора бросать бізнес як кинули свої справи сотні тисяч інших.
Дійсно, бізнес, дурня якась. Взять всьо - і падєліть. Шоб усім віски на таксі підвозили...
шо подєліть мої ценні? З чого ви взяли шо комусь є діло до ваших бізнесів? Оддайте його на догляд жінці , батькам, дітям, закрийте його до перемоги, продайте конкуренту хай тяне далі Вашу важку соціальну ношу... мені БАЙДУЖЕ на Ваш бізнес як і вам байдуже на мої діла. Хто дивиться за бізнесом Фріза? Хто в 2 ларьках контрабанди Долярчика конкуренцію епіцентру робить?) Ах з вашими справами так нізя... Ви ж всім потрібні, хай державу захищають безробітні, недбайлики, поліція і зеки)))) потом ще дивуєтесь шо безробітні і недбайлики не горять бажанням) харош, шановне пансьтво, заокругляємся з справами, складаєм заповіт і вперед в тцк на зустріч пригодам!
...це така спроба підняти певною мірою ставки в контексті гіпотетичних перемовин, про які останнім часом більше починають говорити. І тим більше напередодні [Глобального] саміту миру, який плануються проводити в Швейцарії.
Тобто таким чином Росія намагається зробити натяк, що вони не збираються вести якісь там перемовини з президентом України Володимиром Зеленським. Можливо, вони для них і будуть колись відкриті, але за якихось інших умов. Принаймні, це виглядає, як ключова причина.
що скажуть прихильники перемовин?
Підпишуть припинення вогню, без політичного врегулювання. Таке бабки під під'їздом кажуть.
Бетон написав:Тільки влада винна у зриві мобілізації і більше ніхто.
Згоден на всі сто! Є ціле міністерство цифрової трансформації, а ми через два роки б'ємося за чергу під ТЦК.
Хіба не зробили електронний кабінет, де можна самостійно оновити дані? Що саме Мінцифри не зробило чи зробило не так? Підкажіть, як треба зробити, я їм передам. В з якої планети тут пишите? Де він, той кабінет? Закінчуйте вже празнувать )))
Кабінету нема. Самостійно можна тільки нажратись ковбаси. Нічого оновити не світить. Думаю, для початку треба навчитись корисиуватись гугелом))
Mimohod написав:Є ціле міністерство цифрової трансформації, а ми через два роки б'ємося за чергу під ТЦК.
Хіба не зробили електронний кабінет, де можна самостійно оновити дані? Що саме Мінцифри не зробило чи зробило не так? Підкажіть, як треба зробити, я їм передам.
В з якої планети тут пишите? Де він, той кабінет? Закінчуйте вже празнувать )))
Закон про мобілізацію набуде чинності 18 травня — цього ж дня має запрацювати й електронний кабінет, — запевнили у Міноборони. Електронний кабінет діятиме на базі Єдиного електронного реєстру військовозобов'язаних і резервістів «Оберіг», який формально запрацював в Україні ще в березні 2023 року. Проте новий кабінет буде вже в окремому мобільному застосунку. Завантажити його можна буде з App Store та Google Play Market, щойно він там зʼявиться. https://hromadske.ua/suspilstvo/223343- ... oviazanoho