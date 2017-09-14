RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 7993799479957996>
Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2024 15:56

  sergey_sryvkin написав:
  Banderlog написав:я говорю шо пора бросать бізнес як кинули свої справи сотні тисяч інших.

Дійсно, бізнес, дурня якась. Взять всьо - і падєліть. Шоб усім віски на таксі підвозили...
шо подєліть мої ценні? З чого ви взяли шо комусь є діло до ваших бізнесів? Оддайте його на догляд жінці , батькам, дітям, закрийте його до перемоги, продайте конкуренту хай тяне далі Вашу важку соціальну ношу... мені БАЙДУЖЕ на Ваш бізнес як і вам байдуже на мої діла. Хто дивиться за бізнесом Фріза? Хто в 2 ларьках контрабанди Долярчика конкуренцію епіцентру робить?) Ах з вашими справами так нізя... Ви ж всім потрібні, хай державу захищають безробітні, недбайлики, поліція і зеки)))) потом ще дивуєтесь шо безробітні і недбайлики не горять бажанням) харош, шановне пансьтво, заокругляємся з справами, складаєм заповіт і вперед в тцк на зустріч пригодам!
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 987
З нами з: 24.06.14
Подякував: 107 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2024 15:56

  fox767676 написав:така жорстка риторика вказує що вони зараз доьре почуваються. не так як наприкінці 2022

Так вони себе і в 2014 році також "добре" почували, і в 2022 році, "бровь поднимем і Киев всё поймёт", "Эта война продлится, максимум, 3-4 дня"

Мабуть, ти ніколи не мав справи з гопніками

Чим гучнішь каже гопнік, тим вирогідніше, що його позиція слабка.
Тому він бере на понт

Якби Росія дійсно мала можливість захопити терріторії, вони б мовчали і захоплювали.
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9609
З нами з: 31.08.09
Подякував: 535 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2024 16:00

mephala

ага. "дурачки" кинули і 2,5 роки там а "вумні" кричать про свою ценность-нєзамєнімость.
ну все як і ожидалось.


І лише Мефала не знає, до вумних чи до красивих. Бо і не бізнес, і не захисник. Якийсь окремий сорт, вибраковка, відправлений на переробку. Третій рік жаху, що мобілізують.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 05 тра, 2024 16:03, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
Повідомлень: 12204
З нами з: 15.02.09
Подякував: 359 раз.
Подякували: 2233 раз.
 
Профіль
1
2
1
Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2024 16:02

  fler написав:
  Mimohod написав:
  Бетон написав:Тільки влада винна у зриві мобілізації і більше ніхто.

Згоден на всі сто! Є ціле міністерство цифрової трансформації, а ми через два роки б'ємося за чергу під ТЦК.

Хіба не зробили електронний кабінет, де можна самостійно оновити дані? Що саме Мінцифри не зробило чи зробило не так? Підкажіть, як треба зробити, я їм передам.

В з якої планети тут пишите? Де він, той кабінет? Закінчуйте вже празнувать )))
Mimohod
Аватар користувача
 
Повідомлень: 220
З нами з: 13.10.08
Подякував: 441 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2024 16:14

  Mimohod написав:В з якої планети тут пишите? Де він, той кабінет? Закінчуйте вже празнувать )))

А ти вже починай святкувати - м"ясце, сальце, ковбаска, яйця, паска, горілочка )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9609
З нами з: 31.08.09
Подякував: 535 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2024 16:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Росія вдарила КАБом по центру Харкова: 10 поранених
Вибухи пролунали близько 14:17
...
ДОПОВНЕНО О 15:35. Синєгубов повідомив, що відомо вже про 10 постраждалих за двома адресами влучань.

Окупанти влучили по приватному сектору між будинками, є пошкоджені домівки, багатоквартирні будинки та авто.
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9609
З нами з: 31.08.09
Подякував: 535 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2024 16:27

  Shaman написав:й з приводу перемовин з Рашею - це вони так демонструють готовність до перемовин?

«У контексті гіпотетичних перемовин». Навіщо РФ оголосила в розшук Зеленського, Порошенка і Павлюка
...це така спроба підняти певною мірою ставки в контексті гіпотетичних перемовин, про які останнім часом більше починають говорити. І тим більше напередодні [Глобального] саміту миру, який плануються проводити в Швейцарії.

Тобто таким чином Росія намагається зробити натяк, що вони не збираються вести якісь там перемовини з президентом України Володимиром Зеленським. Можливо, вони для них і будуть колись відкриті, але за якихось інших умов. Принаймні, це виглядає, як ключова причина.

що скажуть прихильники перемовин? 8)

Підпишуть припинення вогню, без політичного врегулювання.
Таке бабки під під'їздом кажуть.
UA
 
Повідомлень: 8220
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1834 раз.
Подякували: 2231 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2024 16:37

  Mimohod написав:
  Mimohod написав:
  Бетон написав:Тільки влада винна у зриві мобілізації і більше ніхто.

Згоден на всі сто! Є ціле міністерство цифрової трансформації, а ми через два роки б'ємося за чергу під ТЦК.

Хіба не зробили електронний кабінет, де можна самостійно оновити дані? Що саме Мінцифри не зробило чи зробило не так? Підкажіть, як треба зробити, я їм передам.
В з якої планети тут пишите? Де він, той кабінет? Закінчуйте вже празнувать )))

Кабінету нема. Самостійно можна тільки нажратись ковбаси. Нічого оновити не світить.
Думаю, для початку треба навчитись корисиуватись гугелом))
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2619
З нами з: 17.12.22
Подякував: 87 раз.
Подякували: 195 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2024 16:38

  fler написав:
  mephala написав:
  Bobua написав:В чому може бути проблема взяти наступні 10%, а наявні 10% потім відпустити.


патамушо є хитродупенки які вважають що то інші повинні калічитися-гинути.
а їх квіточок не для цього ростили. вони ж супер пупер важно ефективні.

Нє, mephala, не треба тих, хто наповнює бюджет, змішувати з тими, хто в бюджет дулі крутить. Як раз останніх треба мобілізувати першочергово.


Слушно.

Але особи, які влаштовувались на 1/4 ставки вантажниками у всілякі епіки -- вони як наповнювали бюджет?
То може таких таки треба взяти 10%? Аби ця схема втратила свою незатьмарену привабливість...

І “бізнесменів” теж, бо й серед них більшість може бути так само фіктивними. І це особливо стосується тих, у яких “бізнес не здатен пережити відсутності...”

Крім того, війську не завадили би й справжні бізнесмени. Пішли би зараз на офіцер.курс. (яка ціна питання?), а потім і у військо. Впроваджувати свій неоціненний досвід.
Bobua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2106
З нами з: 24.08.10
Подякував: 111 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2024 16:48

Буде вам і білка, буде і свисток..))

  Mimohod написав:
  fler написав:
  Mimohod написав:Є ціле міністерство цифрової трансформації, а ми через два роки б'ємося за чергу під ТЦК.

Хіба не зробили електронний кабінет, де можна самостійно оновити дані? Що саме Мінцифри не зробило чи зробило не так? Підкажіть, як треба зробити, я їм передам.

В з якої планети тут пишите? Де він, той кабінет? Закінчуйте вже празнувать )))

Закон про мобілізацію набуде чинності 18 травня — цього ж дня має запрацювати й електронний кабінет, — запевнили у Міноборони.
Електронний кабінет діятиме на базі Єдиного електронного реєстру військовозобов'язаних і резервістів «Оберіг», який формально запрацював в Україні ще в березні 2023 року.
Проте новий кабінет буде вже в окремому мобільному застосунку. Завантажити його можна буде з App Store та Google Play Market, щойно він там зʼявиться.
https://hromadske.ua/suspilstvo/223343- ... oviazanoho
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4931
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1189 раз.
Подякували: 1332 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7993799479957996>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: pesikot і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
10 28649
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 кві, 2024 19:39
finansist1
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 190400
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 624972
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (11926)
05.05.2024 17:16
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.