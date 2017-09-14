_Mykola_ написав:Так, є, навіть місцеві "бізнесмени" які ведуть бізнес на постійному наборі співробітників, і пливуть за рахунок студентів та низькокваліфікованих співробітників, але, тоді треба забути про якість і стабільність бізнесу. Приклад атаки вірусу Petya, тому дуже яскравий приклад.
До чого тут Petya, у розробника Medoc мобілізували співробітників? Це потрібно було комусь код трояна загнать до основного коду. Далі підприємства з Medoc, якщо адмін нормально все налаштував, та є бекапи, серверам нічого не буде. Робочі станції, через якусь дірку, Petya зачепив з Win 7. XP, 10 не були вражені.
Перечитайте попереднє речення. Мобілізації тоді ще не було. Для повного розумінння, пошукайте опис як розвивалася атака, хто власник, як працював з персоналом, яка кадрова політика, в такому ключі...
Banderlog написав:Треба не економічне бронювання а економічна мобілізація. Мобілізувати на потребу фронту техніку і виробничі потужності . Теж мені генерал економічного фронту. Не буде тебе в тилу на твоє місце стане бізнесмен з римунії, чи з європи чи з китаю. Яка різниця? Гроші не мають національності. Шо ти там таке виробляєш що мені і моїй родині не можно завезти за долари?
Головне питання... Де брати долари всередині країни?
Солдаты французского Иностранного легиона уже прибыли в Украину, утверждает бывший помощник замминистра обороны США Стивен Брайен. По его словам, передовая группа насчитывает около 100 человек. Всего для поддержки ВСУ могут прибыть 1,5 тысячи французских военных.
Banderlog написав:Треба не економічне бронювання а економічна мобілізація. Мобілізувати на потребу фронту техніку і виробничі потужності . Теж мені генерал економічного фронту. Не буде тебе в тилу на твоє місце стане бізнесмен з римунії, чи з європи чи з китаю. Яка різниця? Гроші не мають національності. Шо ти там таке виробляєш що мені і моїй родині не можно завезти за долари?
Головне питання... Де брати долари всередині країни?
А про що питати людину, яка каже: - мені пофіг, звідки держава бере гроші для мене
Він не розуміє, як працює єкономіка
У нього румунській паспорт, у нього від грушкою ))
Banderlog написав: Не буде тебе в тилу на твоє місце стане бізнесмен з римунії, чи з європи чи з китаю. Яка різниця?
Різниця в тому, що доходи від іноземного бізнесу отримуватиме не Україна, а римунія, європа чи китай.
З якого переляку? Бізнес, зареєстрований в Україні, приносить доходи нашій державі. Це в усі часи так було, у нас до війни було повно підприємств, які організували іноземці.
Ті хто працює з нашим бізнесом, просто відмовляться від продовження контрактів і не підписують нових з нашими, а заключають з бізнесом інших країн. Ось так це простоі прямолінійно працює.
Замовники чітко відслідковують ризики, і зриви зовнішніх контрактів пішли з посиленним темпом з після 25.12.2023, хоча майже 2 роки зниження було помірним (Чому б це? Дивно правда?), і продовжуються далі, невизначенність зі співробітниками занадто великий ризик, і дивно чому "моя мала молода команда" цього не розуміє і досі.
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Нед 05 тра, 2024 17:30, всього редагувалось 1 раз.
Bobua написав:Але особи, які влаштовувались на 1/4 ставки вантажниками у всілякі епіки -- вони як наповнювали бюджет? То може таких таки треба взяти 10%? Аби ця схема втратила свою незатьмарену привабливість...
І “бізнесменів” теж, бо й серед них більшість може бути так само фіктивними. І це особливо стосується тих, у яких “бізнес не здатен пережити відсутності...”
Крім того, війську не завадили би й справжні бізнесмени. Пішли би зараз на офіцер.курс. (яка ціна питання?), а потім і у військо. Впроваджувати свій неоціненний досвід.
Прикольно Ще трошки і істерія в популіста пройде і він навчиться розуміти написане іншими 1 А хто з тут присутніх заявляв що потрібна економічна бронь для людини яка працює на 1/4 ставки? Ніхто А чому тоді в тебе це питання виникло? тим більше що це відверта брехня. Навіть викладачів у школі отримують бронь тільки в тому випадку коли мають ПОВНУ ставку. 2 А чому для того щоб наказати фіктивного бізнесмена- треба призивати мобілізовувати ефективного бізнесмена? Це те саме , що твій напарник - напився, а в тебе зняли бойові .
Висновок Шкода що людина не зрозуміла Зараз тил працює в 1,6 рази більш напружено ніж він працював до війни. Тому , не треба переносити на сьогодні - уявлення про власну працю перед війною
3 Так , мене можна в логістику ( там я буду найефективнішим) , можна кулеметником(там я ще буду ефективним при умові що кулемет на броні а не носити) можна командиром відділення в піхоту ( тиждень/місяць протримаюсь)
Але є нюанс Ти ж зміг стати якимось напів-офіцером за 2 роки. А чому не зміг стати бізнесменом за 10-20? Що заважало Може те , що це виявилось для тебе заскладно. Виходить офіцера-логіста , підготувати можна і з тебе А от бізнесмена з тебе не підготуєш.
То може заради ефективності праці-кожен буде працювати там де від нього найбільше користі.
А визначником цієї користі - буде для мене -розмір податків Для тебе-кількість знищених ворогів І внаслідок того , що за пів -року з двірника підготувати такого як я не можна , то будемо підшукувати тобі допомогу з нижнього спектру списку економічно ефективних?