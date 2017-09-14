Додано: Нед 05 тра, 2024 17:30

Bobua написав: Але особи, які влаштовувались на 1/4 ставки вантажниками у всілякі епіки -- вони як наповнювали бюджет?

То може таких таки треба взяти 10%? Аби ця схема втратила свою незатьмарену привабливість...



І “бізнесменів” теж, бо й серед них більшість може бути так само фіктивними. І це особливо стосується тих, у яких “бізнес не здатен пережити відсутності...”



Крім того, війську не завадили би й справжні бізнесмени. Пішли би зараз на офіцер.курс. (яка ціна питання?), а потім і у військо. Впроваджувати свій неоціненний досвід. Але особи, які влаштовувались на 1/4 ставки вантажниками у всілякі епіки -- вони як наповнювали бюджет?То може таких таки треба взяти 10%? Аби ця схема втратила свою незатьмарену привабливість...І “бізнесменів” теж, бо й серед них більшість може бути так само фіктивними. І це особливо стосується тих, у яких “бізнес не здатен пережити відсутності...”Крім того, війську не завадили би й справжні бізнесмени. Пішли би зараз на офіцер.курс. (яка ціна питання?), а потім і у військо. Впроваджувати свій неоціненний досвід.

ПрикольноЩе трошки і істерія в популіста пройде і він навчиться розуміти написане іншими1 А хто з тут присутніх заявляв що потрібна економічна бронь для людини яка працює на 1/4 ставки?НіхтоА чому тоді в тебе це питання виникло? тим більше що це відверта брехня.Навіть викладачів у школі отримують бронь тільки в тому випадку коли мають ПОВНУ ставку.2 А чому для того щоб наказати фіктивного бізнесмена- треба призивати мобілізовувати ефективного бізнесмена?Це те саме , що твій напарник - напився, а в тебе зняли бойові .ВисновокШкода що людина не зрозумілаЗараз тил працює в 1,6 рази більш напружено ніж він працював до війни.Тому , не треба переносити на сьогодні - уявлення про власну працю перед війною3 Так , мене можна в логістику ( там я буду найефективнішим) ,можна кулеметником(там я ще буду ефективним при умові що кулемет на броні а не носити)можна командиром відділення в піхоту ( тиждень/місяць протримаюсь)Але є нюансТи ж зміг стати якимось напів-офіцером за 2 роки.А чому не зміг стати бізнесменом за 10-20? Що заважалоМоже те , що це виявилось для тебе заскладно.Виходить офіцера-логіста , підготувати можна і з тебеА от бізнесмена з тебе не підготуєш.То може заради ефективності праці-кожен буде працювати там де від нього найбільше користі.А визначником цієї користі - буде для мене -розмір податківДля тебе-кількість знищених ворогівІ внаслідок того , що за пів -року з двірника підготувати такого як я не можна , то будемо підшукувати тобі допомогу з нижнього спектру списку економічно ефективних?