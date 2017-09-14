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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7993799479957996
Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2024 16:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

У Полтаві прогримів вибух: Росія запустила ракету
О 16:26 Повітряні сили попередили про ракетну небезпеку, згодом написали про рух швидкісної цілі у бік Полтавської області і закликали полтавців перебувати в укриттях.

О 16:30, за даними Суспільного, було чутно звук вибуху.

О 16:44 у ЗСУ написали про відбій загрози.

І це на Свято ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2024 17:11

  Water написав:
  _Mykola_ написав:Так, є, навіть місцеві "бізнесмени" які ведуть бізнес на постійному наборі співробітників, і пливуть за рахунок студентів та низькокваліфікованих співробітників, але, тоді треба забути про якість і стабільність бізнесу.
Приклад атаки вірусу Petya, тому дуже яскравий приклад.

До чого тут Petya, у розробника Medoc мобілізували співробітників?
Це потрібно було комусь код трояна загнать до основного коду.
Далі підприємства з Medoc, якщо адмін нормально все налаштував, та є бекапи, серверам нічого не буде. Робочі станції, через якусь дірку, Petya зачепив з Win 7. XP, 10 не були вражені.

Перечитайте попереднє речення. Мобілізації тоді ще не було.
Для повного розумінння, пошукайте опис як розвивалася атака, хто власник, як працював з персоналом, яка кадрова політика, в такому ключі...
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2024 17:14

  Banderlog написав:Треба не економічне бронювання а економічна мобілізація. Мобілізувати на потребу фронту техніку і виробничі потужності . Теж мені генерал економічного фронту. Не буде тебе в тилу на твоє місце стане бізнесмен з римунії, чи з європи чи з китаю. Яка різниця? Гроші не мають національності. Шо ти там таке виробляєш що мені і моїй родині не можно завезти за долари?

Головне питання...
Де брати долари всередині країни?
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2024 17:15

З тумбочки :)
kyk
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2024 17:17

Кацапи повідомляють

Солдаты французского Иностранного легиона уже прибыли в Украину, утверждает бывший помощник замминистра обороны США Стивен Брайен.
По его словам, передовая группа насчитывает около 100 человек. Всего для поддержки ВСУ могут прибыть 1,5 тысячи французских военных.
fler
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2024 17:17

  whois2010 написав:
  Water написав:
  fler написав:Хіба не зробили електронний кабінет, де можна самостійно оновити дані?

Де це? Покажіть.

Та не існує його. Наче мав з 18 травня запрацювати, але швидше за все зелені чоловічки і тут в штангу дадуть

Так Чорногоренко ж сказала, що буде ДОДАТОК на мобільний (цікаво Android + ios + huawei, чи на щось одне?), хоча раніше мова була про кабінет на порталі.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2024 17:23

  _Mykola_ написав:
  Banderlog написав:Треба не економічне бронювання а економічна мобілізація. Мобілізувати на потребу фронту техніку і виробничі потужності . Теж мені генерал економічного фронту. Не буде тебе в тилу на твоє місце стане бізнесмен з римунії, чи з європи чи з китаю. Яка різниця? Гроші не мають національності. Шо ти там таке виробляєш що мені і моїй родині не можно завезти за долари?

Головне питання...
Де брати долари всередині країни?


А про що питати людину, яка каже: - мені пофіг, звідки держава бере гроші для мене

Він не розуміє, як працює єкономіка

У нього румунській паспорт, у нього від грушкою ))
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2024 17:29

  Water написав:
  fler написав:
  Banderlog написав: Не буде тебе в тилу на твоє місце стане бізнесмен з римунії, чи з європи чи з китаю. Яка різниця?

Різниця в тому, що доходи від іноземного бізнесу отримуватиме не Україна, а римунія, європа чи китай.

З якого переляку?
Бізнес, зареєстрований в Україні, приносить доходи нашій державі.
Це в усі часи так було, у нас до війни було повно підприємств, які організували іноземці.

Ті хто працює з нашим бізнесом, просто відмовляться від продовження контрактів і не підписують нових з нашими, а заключають з бізнесом інших країн. Ось так це простоі прямолінійно працює.

Замовники чітко відслідковують ризики, і зриви зовнішніх контрактів пішли з посиленним темпом з після 25.12.2023, хоча майже 2 роки зниження було помірним (Чому б це? Дивно правда?), і продовжуються далі, невизначенність зі співробітниками занадто великий ризик, і дивно чому "моя мала молода команда" цього не розуміє і досі.
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Нед 05 тра, 2024 17:30, всього редагувалось 1 раз.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2024 17:30

  Bobua написав:Але особи, які влаштовувались на 1/4 ставки вантажниками у всілякі епіки -- вони як наповнювали бюджет?
То може таких таки треба взяти 10%? Аби ця схема втратила свою незатьмарену привабливість...

І “бізнесменів” теж, бо й серед них більшість може бути так само фіктивними. І це особливо стосується тих, у яких “бізнес не здатен пережити відсутності...”

Крім того, війську не завадили би й справжні бізнесмени. Пішли би зараз на офіцер.курс. (яка ціна питання?), а потім і у військо. Впроваджувати свій неоціненний досвід.
Прикольно
Ще трошки і істерія в популіста пройде і він навчиться розуміти написане іншими
1 А хто з тут присутніх заявляв що потрібна економічна бронь для людини яка працює на 1/4 ставки?
Ніхто
А чому тоді в тебе це питання виникло? тим більше що це відверта брехня.
Навіть викладачів у школі отримують бронь тільки в тому випадку коли мають ПОВНУ ставку.
2 А чому для того щоб наказати фіктивного бізнесмена- треба призивати мобілізовувати ефективного бізнесмена?
Це те саме , що твій напарник - напився, а в тебе зняли бойові .

Висновок
Шкода що людина не зрозуміла
Зараз тил працює в 1,6 рази більш напружено ніж він працював до війни.
Тому , не треба переносити на сьогодні - уявлення про власну працю перед війною

3 Так , мене можна в логістику ( там я буду найефективнішим) ,
можна кулеметником(там я ще буду ефективним при умові що кулемет на броні а не носити)
можна командиром відділення в піхоту ( тиждень/місяць протримаюсь)

Але є нюанс
Ти ж зміг стати якимось напів-офіцером за 2 роки.
А чому не зміг стати бізнесменом за 10-20? Що заважало
Може те , що це виявилось для тебе заскладно.
Виходить офіцера-логіста , підготувати можна і з тебе
А от бізнесмена з тебе не підготуєш.

То може заради ефективності праці-кожен буде працювати там де від нього найбільше користі.

А визначником цієї користі - буде для мене -розмір податків
Для тебе-кількість знищених ворогів
І внаслідок того , що за пів -року з двірника підготувати такого як я не можна , то будемо підшукувати тобі допомогу з нижнього спектру списку економічно ефективних?
budivelnik
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