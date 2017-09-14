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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7995799679977998>
Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2024 17:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Сергій Гайдай
Цікава думка і зважена аналітика, не полінуйтеся всього 23 хвилини.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2024 18:03

budivelnik

Все оце занепокоєння трошки незрозуміле...

Навіть якщо на офіцерську посаду не вийде -- ще ж є і головні сержанти бригади, батів.
От у нас чувак, що у мирному житті “командував” ~взводом -- згодився на таке. Хоча..., там здається ще й морди пиякам треба бити.

Розпитати з знайомих бригадах, що, як, скільки волонтерки...
Піти всього на один(?) рік.
Де тут проблема?
Bobua
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2024 18:06

  pesikot написав:
  _Mykola_ написав:
  Banderlog написав:Треба не економічне бронювання а економічна мобілізація. Мобілізувати на потребу фронту техніку і виробничі потужності . Теж мені генерал економічного фронту. Не буде тебе в тилу на твоє місце стане бізнесмен з римунії, чи з європи чи з китаю. Яка різниця? Гроші не мають національності. Шо ти там таке виробляєш що мені і моїй родині не можно завезти за долари?

Головне питання...
Де брати долари всередині країни?


А про що питати людину, яка каже: - мені пофіг, звідки держава бере гроші для мене

Він не розуміє, як працює єкономіка

У нього румунській паспорт, у нього від грушкою ))

А якого воно мені розуміти де держава бере гроші? Державу цікавить де гроші беру я?
Да, я вже в євросоюзі , ми ж всі туди йдемо? Старші діти виросли в європі. Думаю менших дітей вчити в чехії. До чого тут це?
Banderlog
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2024 18:19

  Banderlog написав: А якого воно мені розуміти де держава бере гроші? Державу цікавить де гроші беру я?
Да, я вже в євросоюзі , ми ж всі туди йдемо? Старші діти виросли в європі. Думаю менших дітей вчити в чехії. До чого тут це?

По легенді, ти офіцер в ЗСУ

А тепер, ти вже не офіцер ЗСУ, а в Євросоюзі ))

Ти, трусами бряцаєшь об асфальт ))

Продовжуй, мені цікаво ))
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2024 18:24

  pesikot написав:
  Banderlog написав: А якого воно мені розуміти де держава бере гроші? Державу цікавить де гроші беру я?
Да, я вже в євросоюзі , ми ж всі туди йдемо? Старші діти виросли в європі. Думаю менших дітей вчити в чехії. До чого тут це?

По легенді, ти офіцер в ЗСУ

А тепер, ти вже не офіцер ЗСУ, а в Євросоюзі ))

Ти, трусами бряцаєшь об асфальт ))

Продовжуй, мені цікаво ))

Офіцер Евросоюзу :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2024 18:28

  _Mykola_ написав:Сергій Гайдай
Цікава думка і зважена аналітика, не полінуйтеся всього 23 хвилини.

Ви думаєте Ермак це все не розуміє?
Стоїть завдання дискредитації ЗСУ діями ТЦК
Зелена форма зараз викликає страх у населення.
Наступний етап огида
На осінь можна робити вибори.
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2024 18:35

UA

Від початку відосика маячня -- бо Ізраїль припиняє конс.послуги своїм ухилянтам...
Bobua
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2024 18:38

  Bobua написав:UA

Від початку відосика маячня -- бо Ізраїль припиняє конс.послуги своїм ухилянтам...

Пруф є?
Читав, що відповідальність наступає при перетині кордону Ізраїлю, тим кому надійшло повідомлення, але не прибув.
Ізраїль
"Ще один нюанс: в резерві людина знаходиться до 40 років. Як говорять представники ізраїльської армії, люди після 40 років вже не ефективні в бойових діях. Тому в Ізраїлі діти захищають своїх батьків, а не навпаки. Це важливий принцип для ізраїльської філософії.

Звичайно, в Ізраїлі є люди, які не проходять службу в армії: стан здоров’я (діабет, епілепсія і так далі), релігійні міркування, виїзд на ПМЖ за кордон і так далі. Треба розуміти, що без служби в армії в Ізраїлі досить складно стати чиновником, вести деякі види діяльності, отримувати кредити й так далі. Якщо ж людина відслужила в армії, вона отримує багато пільг та привілеїв.

Коли Ізраїль оголошує стан війни, резервісти мають з’явитись до своїх частин. Так, вони мають контакти своїх офіцерів та навіть у мирний час проходять навчання. Мобілізації в країні підлягають лише ті, хто мав досвід в армії. Цивільні не можуть воювати навіть як добровольці.

Якщо у людини є проблеми зі здоров’ям, деякі сімейні обставини – вона звільняється від мобілізації у воєнний час.

Ізраїль не закривав кордони для військовозобов’язаних. Ізраїльські військові відмічають, що в них немає поняття «ухилянт», тому що відсоток тих, хто не з’являється у військову частину під час мобілізації, дуже низький. Чому так? Бо в Ізраїлі не воюють цивільні люди, які не мали досвіду військової служби та не проходили навчань. А військові по-іншому сприймають війну, ніж цивільне населення, тому й не тікають. Це стосується навіть дітей ізраїльських політиків, які у своїй більшості зараз знаходяться в армії, а не десь у Монако.

Іще один дуже важливий момент: Ізраїль піклується про своїх військових. Там немає такої формули: що ти повинен захищати державу, а держава тобі нічого не повинна. Відносини між Ізраїлем та його армією будується зовсім по-іншому.

Наприклад, якщо ізраїльський військовий потрапляє в полон, його головна задача – вижити. Якщо він отримає поранення – держава повністю покриє всі необхідні трати на його лікування. Якщо він втратить працездатність – про нього попілкується Ізраїль. Не на словах, а на практиці. Тому в Ізраїлі існують формули, за якими держава рахує, скільки військових вона може утримувати та скільки грошей для цього треба."
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Нед 05 тра, 2024 18:46, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2024 18:39

fler
численный состав легиона составляет 8624 военнослужащих 159 национальностей. В процентном соотношении представителей Центральной Европы и Балкан - 21,5 %, французов - 11,4%, славян (судя по карте, россиян, казахстанцев, узбекистанцев, представителей Кыргызстана, Туркменистана и Таджикистана ) - 22,1%, арабов - 3,3%, африканцев ( Центральная, Западная и Восточная Африка )- 11,4%, азиатов - 11,5%, представителей Северной Америки, Западной Европы,Южной Африки, Австралии и Океании - 9,3%, латиноамериканцев -9,5%.........половина почти лояльны к соссии,уто они тут навоюют
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2024 18:43


Олег Савченко ▶ Безсоромники
Десь у паралельній реальності...
Пес Патрон - президент країни. Жінкам заборонено виїзджати закордон. Містами ходять патрулі, видають направлення на запліднення. Деяких одразу пакують і везуть у невідомому непрямку. Головлікарка пологового будинку у Самборі бʼє жінку пістолетом і кричить, що вивезе її в ліс й закопає, якщо та відмовиться вагітніти. Коментарями у соцмережах бігають чоловіки 60+ й дойобують жінок питаннями "Чому не в пологовому будинку, ухилянтко?". Жінки з Польщі та Чехії під світлинами дівчат пишуть "Ого, яка здорова корова, чого не народжуєш?". На питання, а чого самі не народжують і не в Україні, пишуть, що у них сестри вже пʼятьох народили, і взагалі, у них економічне розпліднення.
Bobua
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