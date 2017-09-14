Цікава думка і зважена аналітика, не полінуйтеся всього 23 хвилини.
|
|
|
Додано: Нед 05 тра, 2024 17:50
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Цікава думка і зважена аналітика, не полінуйтеся всього 23 хвилини.
Додано: Нед 05 тра, 2024 18:03
budivelnik
Все оце занепокоєння трошки незрозуміле...
Навіть якщо на офіцерську посаду не вийде -- ще ж є і головні сержанти бригади, батів.
От у нас чувак, що у мирному житті “командував” ~взводом -- згодився на таке. Хоча..., там здається ще й морди пиякам треба бити.
Розпитати з знайомих бригадах, що, як, скільки волонтерки...
Піти всього на один(?) рік.
Де тут проблема?
Додано: Нед 05 тра, 2024 18:06
А якого воно мені розуміти де держава бере гроші? Державу цікавить де гроші беру я?
Да, я вже в євросоюзі , ми ж всі туди йдемо? Старші діти виросли в європі. Думаю менших дітей вчити в чехії. До чого тут це?
Додано: Нед 05 тра, 2024 18:19
По легенді, ти офіцер в ЗСУ
А тепер, ти вже не офіцер ЗСУ, а в Євросоюзі ))
Ти, трусами бряцаєшь об асфальт ))
Продовжуй, мені цікаво ))
Додано: Нед 05 тра, 2024 18:24
Офіцер Евросоюзу
Додано: Нед 05 тра, 2024 18:28
Ви думаєте Ермак це все не розуміє?
Стоїть завдання дискредитації ЗСУ діями ТЦК
Зелена форма зараз викликає страх у населення.
Наступний етап огида
На осінь можна робити вибори.
Додано: Нед 05 тра, 2024 18:35
UA
Від початку відосика маячня -- бо Ізраїль припиняє конс.послуги своїм ухилянтам...
Додано: Нед 05 тра, 2024 18:38
Пруф є?
Читав, що відповідальність наступає при перетині кордону Ізраїлю, тим кому надійшло повідомлення, але не прибув.
"Ще один нюанс: в резерві людина знаходиться до 40 років. Як говорять представники ізраїльської армії, люди після 40 років вже не ефективні в бойових діях. Тому в Ізраїлі діти захищають своїх батьків, а не навпаки. Це важливий принцип для ізраїльської філософії.
Звичайно, в Ізраїлі є люди, які не проходять службу в армії: стан здоров’я (діабет, епілепсія і так далі), релігійні міркування, виїзд на ПМЖ за кордон і так далі. Треба розуміти, що без служби в армії в Ізраїлі досить складно стати чиновником, вести деякі види діяльності, отримувати кредити й так далі. Якщо ж людина відслужила в армії, вона отримує багато пільг та привілеїв.
Коли Ізраїль оголошує стан війни, резервісти мають з’явитись до своїх частин. Так, вони мають контакти своїх офіцерів та навіть у мирний час проходять навчання. Мобілізації в країні підлягають лише ті, хто мав досвід в армії. Цивільні не можуть воювати навіть як добровольці.
Якщо у людини є проблеми зі здоров’ям, деякі сімейні обставини – вона звільняється від мобілізації у воєнний час.
Ізраїль не закривав кордони для військовозобов’язаних. Ізраїльські військові відмічають, що в них немає поняття «ухилянт», тому що відсоток тих, хто не з’являється у військову частину під час мобілізації, дуже низький. Чому так? Бо в Ізраїлі не воюють цивільні люди, які не мали досвіду військової служби та не проходили навчань. А військові по-іншому сприймають війну, ніж цивільне населення, тому й не тікають. Це стосується навіть дітей ізраїльських політиків, які у своїй більшості зараз знаходяться в армії, а не десь у Монако.
Іще один дуже важливий момент: Ізраїль піклується про своїх військових. Там немає такої формули: що ти повинен захищати державу, а держава тобі нічого не повинна. Відносини між Ізраїлем та його армією будується зовсім по-іншому.
Наприклад, якщо ізраїльський військовий потрапляє в полон, його головна задача – вижити. Якщо він отримає поранення – держава повністю покриє всі необхідні трати на його лікування. Якщо він втратить працездатність – про нього попілкується Ізраїль. Не на словах, а на практиці. Тому в Ізраїлі існують формули, за якими держава рахує, скільки військових вона може утримувати та скільки грошей для цього треба."
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Нед 05 тра, 2024 18:46, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Нед 05 тра, 2024 18:39
fler
численный состав легиона составляет 8624 военнослужащих 159 национальностей. В процентном соотношении представителей Центральной Европы и Балкан - 21,5 %, французов - 11,4%, славян (судя по карте, россиян, казахстанцев, узбекистанцев, представителей Кыргызстана, Туркменистана и Таджикистана ) - 22,1%, арабов - 3,3%, африканцев ( Центральная, Западная и Восточная Африка )- 11,4%, азиатов - 11,5%, представителей Северной Америки, Западной Европы,Южной Африки, Австралии и Океании - 9,3%, латиноамериканцев -9,5%.........половина почти лояльны к соссии,уто они тут навоюют
Додано: Нед 05 тра, 2024 18:43
|