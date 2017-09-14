Додано: Нед 05 тра, 2024 18:38

Bobua написав: UA



Від початку відосика маячня -- бо Ізраїль припиняє конс.послуги своїм ухилянтам... Від початку відосика маячня -- бо Ізраїль припиняє конс.послуги своїм ухилянтам...

Пруф є?Читав, що відповідальність наступає при перетині кордону Ізраїлю, тим кому надійшло повідомлення, але не прибув.Звичайно, в Ізраїлі є люди, які не проходять службу в армії: стан здоров’я (діабет, епілепсія і так далі), релігійні міркування, виїзд на ПМЖ за кордон і так далі. Треба розуміти, що без служби в армії в Ізраїлі досить складно стати чиновником, вести деякі види діяльності, отримувати кредити й так далі. Якщо ж людина відслужила в армії, вона отримує багато пільг та привілеїв.Коли Ізраїль оголошує стан війни, резервісти мають з’явитись до своїх частин. Так, вони мають контакти своїх офіцерів та навіть у мирний час проходять навчання. Мобілізації в країні підлягають лише ті, хто мав досвід в армії. Цивільні не можуть воювати навіть як добровольці.Якщо у людини є проблеми зі здоров’ям, деякі сімейні обставини – вона звільняється від мобілізації у воєнний час.Ізраїль не закривав кордони для військовозобов’язаних. Ізраїльські військові відмічають, що в них немає поняття «ухилянт», тому що відсоток тих, хто не з’являється у військову частину під час мобілізації, дуже низький. Чому так? Бо в Ізраїлі не воюють цивільні люди, які не мали досвіду військової служби та не проходили навчань. А військові по-іншому сприймають війну, ніж цивільне населення, тому й не тікають. Це стосується навіть дітей ізраїльських політиків, які у своїй більшості зараз знаходяться в армії, а не десь у Монако.Наприклад, якщо ізраїльський військовий потрапляє в полон, його головна задача – вижити.Тому в Ізраїлі існують формули, за якими держава рахує, скільки військових вона може утримувати та скільки грошей для цього треба."