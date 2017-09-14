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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 05 тра, 2024 18:44
Bobua написав:budivelnik
Все оце занепокоєння трошки незрозуміле...
Навіть якщо на офіцерську посаду не вийде -- ще ж є і головні сержанти бригади, батів.
От у нас чувак, що у мирному житті “командував” ~взводом -- згодився на таке. Хоча..., там здається ще й морди пиякам треба бити.
Розпитати з знайомих бригадах, що, як, скільки волонтерки...
Піти всього на один(?) рік.
Де тут проблема?
1 Немає проблеми піти в ЗСУ
Взагалі
Від слова -ЗОВСІМ.
2 Але є розумінняНе може маленька радянська армія - перемогти велику радянську армію....
А раз так - то треба шукати варіанти які
Підвищують наші шанси.
А що таке - підвищують...
Підвищують- це покращують ефективність праці на кожному напрямку( як в тилу так і на фронті)
Тому
Якщо підемо шляхом урівнялівки - то не маємо шансів підняти ефективністьА не піднімемо ефективність- програємо
.
Тому всі мої дописи , це не спроба довести комусь
ЧОМУ САМЕ Я не повинен йти
А спроба пояснити
Чому треба розглядати ефективність діяльності кожної людини на кожному конкретному місці.
А раз так
То відправляти керувати БПЛА якогось сеньора - можна , але ТУПО
Відправляти в ЗСУ людину яка генерує в 2-5 рази більше податків від середнього рівня, при наявності 10 тих хто генерує 0,5 від середнього рівня- можна , але ТУПО.
А все тому що
сеньор це як мінімум 5 років програмування і то все одно вийде тільки в кожного десятого
а керівництво БПЛА - вийде в кожного третього через ТРИ місяці....
Фахівця з комерційною ( а не призначеною) зарплатою в 50000-100000 - виховують 10 років і виходить в одного з десяти...
а керувати БПЛА чи підносити снаряди , чи бути кладовщиком ...- можна за три-пять місяців.
Тому
Забивати цвяхи мікроскопами - можна , але краще це робити молотками по двом причинам
На кожен мікроскоп-є сто молотків
Мікроскопом - забєш 5 цвяхів і зломаєш
Молотком-мільйон і замахаєшся пробувати зломати
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Додано: Нед 05 тра, 2024 18:48
pesikot написав: Banderlog написав:
А якого воно мені розуміти де держава бере гроші? Державу цікавить де гроші беру я? Да, я вже в євросоюзі
, ми ж всі туди йдемо? Старші діти виросли в європі. Думаю менших дітей вчити в чехії. До чого тут це?
По легенді, ти офіцер в ЗСУ
А тепер, ти вже не офіцер ЗСУ, а в Євросоюзі ))
Ти, трусами бряцаєшь об асфальт ))
Продовжуй, мені цікаво ))
а шо нізя бути громадянином румунії і в зсу? Ну так виженіть мене)
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Додано: Нед 05 тра, 2024 18:51
_Mykola_
Radiy Radutny
Трохи про люті ізраїльскі РТЦК та СП.
В каменти запрошуються всі бажаючі розповісти про порушення прав, конституцію, свободу пересування і т.п.
Уникнути служби неможливо! Ти одразу станеш зневаженим суспільством і ненависним державою. Довічно. Краще відразу їхати. Щоправда, багатенькі батьки, які готують чад до міжнародної торгівлі або медицини, можуть захистити їх від ризику загинути за Батьківщину. Але ці випадки поодинокі.
Можна легко косити під дурня. Не візьмуть наркомана і злочинця. Але куди ти потім підеш із таким початком біографії? Гній кидати не візьмуть. Без проблем можна втекти за кордон. Але якщо задумаєш повернутися, то просто від борту літака поїдеш у військовому джипі в наручниках. Терміну давності за дезертирство немає, і що більше гуляєш, то більше отримаєш.
Мати все життя їздила в Америку побачитися із сином-дезертиром. Але ось уже здоров'я не дозволяє. Благає: "Вибачте сина, він уже старий і вам для служби не придатний. Дайте побачити його перед смертю".
- Побачите, матусю, обов'язково побачите, - відповідає влада. - Привеземо вас до в'язниці, дамо побачення.
Інша дівчина поїхала вчитися до США і стала там ученим зі світовим ім'ям. Для неї на батьківщині створили лабораторію і вмовили повернутися. Але... спочатку хай відсидить. Нещодавно в армії виник конфлікт із відомим спортсменом щодо участі у світовому чемпіонаті. Перемогла армія.
Мій приятель Саша Фіксман заліз на хмарочос і почав кричати, що зістрибне. Зірвав голос, поки дочекався лікарів, які визначили його в "дурку" для списання з армії. Кілька днів не дочекавшись оформлення документів, ломонувся в Росію. Там непогано влаштувався в будинок моди. Завдяки ізраїльському паспорту міг без віз оперативно виїжджати за кордон. Але термін дії паспорта закінчився. Пішов у консульство по новий. А там замість паспорта видали документ для в'їзду до Ізраїлю, до якого він, звісно ж, уже ніколи не поїде. Що довше бігаєш, то більший термін, до п'ятнадцяти років.
Джерело: К.Поживилко "Слезы радости", переклад машинний, невичитаний, бо мені ліньки.
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Додано: Нед 05 тра, 2024 19:09
alex lem написав:
Розмовляв з машиністом маневрового тепловозу, (не Укрзалізниця). На дорозі гастролюючі ловці душ з іншої області зупинили. В нього броня. Витяг з наказу Мінекономіки з його фамілією. ,,Твоя бронь хєрня, на ній повинен бути штамп і підпис з місцевого тцк. На тобі повістку в тцк,,.
Так все правильно, він мав зареєструватися і оформити відстрочку в ТЦК.
Твій машиніст дебіл.
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Додано: Нед 05 тра, 2024 19:13
Bobua написав:_Mykola_
Radiy Radutny
Трохи про люті ізраїльскі РТЦК та СП.
В каменти запрошуються всі бажаючі розповісти про порушення прав, конституцію, свободу пересування і т.п.
Уникнути служби неможливо! Ти одразу станеш зневаженим суспільством і ненависним державою. Довічно. Краще відразу їхати. Щоправда, багатенькі батьки, які готують чад до міжнародної торгівлі або медицини, можуть захистити їх від ризику загинути за Батьківщину. Але ці випадки поодинокі.
Можна легко косити під дурня. Не візьмуть наркомана і злочинця. Але куди ти потім підеш із таким початком біографії? Гній кидати не візьмуть. Без проблем можна втекти за кордон. Але якщо задумаєш повернутися, то просто від борту літака поїдеш у військовому джипі в наручниках. Терміну давності за дезертирство немає, і що більше гуляєш, то більше отримаєш.
Мати все життя їздила в Америку побачитися із сином-дезертиром. Але ось уже здоров'я не дозволяє. Благає: "Вибачте сина, він уже старий і вам для служби не придатний. Дайте побачити його перед смертю".
- Побачите, матусю, обов'язково побачите, - відповідає влада. - Привеземо вас до в'язниці, дамо побачення.
Інша дівчина поїхала вчитися до США і стала там ученим зі світовим ім'ям. Для неї на батьківщині створили лабораторію і вмовили повернутися. Але... спочатку хай відсидить. Нещодавно в армії виник конфлікт із відомим спортсменом щодо участі у світовому чемпіонаті. Перемогла армія.
Мій приятель Саша Фіксман заліз на хмарочос і почав кричати, що зістрибне. Зірвав голос, поки дочекався лікарів, які визначили його в "дурку" для списання з армії. Кілька днів не дочекавшись оформлення документів, ломонувся в Росію. Там непогано влаштувався в будинок моди. Завдяки ізраїльському паспорту міг без віз оперативно виїжджати за кордон. Але термін дії паспорта закінчився. Пішов у консульство по новий. А там замість паспорта видали документ для в'їзду до Ізраїлю, до якого він, звісно ж, уже ніколи не поїде. Що довше бігаєш, то більший термін, до п'ятнадцяти років.
Джерело: К.Поживилко "Слезы радости", переклад машинний, невичитаний, бо мені ліньки.
просто фашисти якісь
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Додано: Нед 05 тра, 2024 19:15
alex lem написав:
А ніякої демобілізації і не буде хоч 300 тисяч наловлять, хоч 500. Це гасло про ДМБ потрібно було щоб швидше протягти закон про мобілізацію.
Тут коли йде проста заміна однієї бригади на іншу на ротацію фронт провалюється. Залишається ще усіх хто воював відпустити додому. Очеретине найсвіжіший примір.
Якби було лишніх 500тис то ніхто б їх не держав, їм всім платити треба.
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