

Radiy Radutny

Трохи про люті ізраїльскі РТЦК та СП.

В каменти запрошуються всі бажаючі розповісти про порушення прав, конституцію, свободу пересування і т.п.

Уникнути служби неможливо! Ти одразу станеш зневаженим суспільством і ненависним державою. Довічно. Краще відразу їхати. Щоправда, багатенькі батьки, які готують чад до міжнародної торгівлі або медицини, можуть захистити їх від ризику загинути за Батьківщину. Але ці випадки поодинокі.

Можна легко косити під дурня. Не візьмуть наркомана і злочинця. Але куди ти потім підеш із таким початком біографії? Гній кидати не візьмуть. Без проблем можна втекти за кордон. Але якщо задумаєш повернутися, то просто від борту літака поїдеш у військовому джипі в наручниках. Терміну давності за дезертирство немає, і що більше гуляєш, то більше отримаєш.

Мати все життя їздила в Америку побачитися із сином-дезертиром. Але ось уже здоров'я не дозволяє. Благає: "Вибачте сина, він уже старий і вам для служби не придатний. Дайте побачити його перед смертю".

- Побачите, матусю, обов'язково побачите, - відповідає влада. - Привеземо вас до в'язниці, дамо побачення.

Інша дівчина поїхала вчитися до США і стала там ученим зі світовим ім'ям. Для неї на батьківщині створили лабораторію і вмовили повернутися. Але... спочатку хай відсидить. Нещодавно в армії виник конфлікт із відомим спортсменом щодо участі у світовому чемпіонаті. Перемогла армія.

Мій приятель Саша Фіксман заліз на хмарочос і почав кричати, що зістрибне. Зірвав голос, поки дочекався лікарів, які визначили його в "дурку" для списання з армії. Кілька днів не дочекавшись оформлення документів, ломонувся в Росію. Там непогано влаштувався в будинок моди. Завдяки ізраїльському паспорту міг без віз оперативно виїжджати за кордон. Але термін дії паспорта закінчився. Пішов у консульство по новий. А там замість паспорта видали документ для в'їзду до Ізраїлю, до якого він, звісно ж, уже ніколи не поїде. Що довше бігаєш, то більший термін, до п'ятнадцяти років.





Джерело: К.Поживилко "Слезы радости", переклад машинний, невичитаний, бо мені ліньки.



