_Mykola_ написав:є люди, які не проходять службу в армії: ... релігійні міркування
Ніколи не розумів цього. Ми ж християни, а 5 заповідь не сумісна з війною, але ніхто на це не зважає.
Мені подобаються християни московії: Господи помилуй, Господи помилуй, не введи нас во искушение, но избави нас от лукааааааавагоооо, аамиииииинь. и через секунду - всех взорвать атомной бомбой нах... ракету на Киев, бомбу на Харьков
_Mykola_ написав:Сергій Гайдай Цікава думка і зважена аналітика, не полінуйтеся всього 23 хвилини.
Ви думаєте Ермак це все не розуміє? Стоїть завдання дискредитації ЗСУ діями ТЦК Зелена форма зараз викликає страх у населення. Наступний етап огида На осінь можна робити вибори.
И снова 73% идейных борцов за каву у Ялті до останнього Мефали з Мухом копытами цок-цок и рогами правильно имя наполеончика на мавзолее нацарапают? Не думаете кстати что все эти дебилы в пикселеформе, что создают скандалы и драки на ровном месте, может быть просто переодетая люстрированная беркутня, которая не выехала в снигерию и которой тоже что то надо есть? Возраст подходит, 20-30 было при ВФбатоне,через 12-13 лет им уже почти сорок или(старшинам и мл.офицерам) слегка за 40. Молодые ТРОшные ветераны с ожогами затылка от вспышек взрывов на татарстанских НПЗ - на титушно-патриотичном подхвате Как то ж надо раскачивать КАМАЗы с баблом, а не то в них заведутся міши
vitaliiangel написав:барабашов шо вы там как к юбилею готовы? коньяк водочка в вёдрах, всё как положено. Хотаб обязательно будет, даже если не пригласим.
Какому юбилею? ПисеГаву 30го полтос был Никого не приглашали Неужели 9мая занзибарцу 45???
согласно правил форума на юбилеи и поминки приходят без приглашений, особенно именинники. Но без ведра водки на занзибарца не рассчитывайте, можно без стаканов. А Писякоту надо вискасом лицо натереть для счастья.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 05 тра, 2024 20:39, всього редагувалось 2 разів.
_Mykola_ написав:Сергій Гайдай Цікава думка і зважена аналітика, не полінуйтеся всього 23 хвилини.
Ви думаєте Ермак це все не розуміє? Стоїть завдання дискредитації ЗСУ діями ТЦК Зелена форма зараз викликає страх у населення. Наступний етап огида На осінь можна робити вибори.
И снова 73% идейных борцов за каву у Ялті до останнього Мефали з Мухом копытами цок-цок и рогами правильно имя наполеончика на мавзолее нацарапают? Не думаете кстати что все эти дебилы в пикселеформе, что создают скандалы и драки на ровном месте, может быть просто переодетая люстрированная беркутня, которая не выехала в снигерию и которой тоже что то надо есть? Возраст подходит, 20-30 было при ВФбатоне,через 12-13 лет им уже почти сорок или(старшинам и мл.офицерам) слегка за 40. Молодые ТРОшные ветераны с ожогами затылка от вспышек взрывов на татарстанских НПЗ - на титушно-патриотичном подхвате Как то ж надо раскачивать КАМАЗы с баблом, а не то в них заведутся міши
Оце ,майже неймовірний викід мізків !!! Головне про опіки на потилиці .... від нафти ..... Мда ..... зам комбата не скривдить .
🇩🇪В Німеччині почали говорити про можливість повернення українських чоловіків призовного віку з-за кордону, — Tagesspiegel Міністр внутрішніх справ Гессену Роман Посек заявив про готовність допомоги Україні в цьому питанні. З 7 травня у Німеччині почнуть обговорювати, що робити з українськими чоловіками призовного віку. https://t.me/operativnoZSU