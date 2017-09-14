Додано: Нед 05 тра, 2024 20:18

UA написав: _Mykola_ написав: Сергій Гайдай

Цікава думка і зважена аналітика, не полінуйтеся всього 23 хвилини. Цікава думка і зважена аналітика, не полінуйтеся всього 23 хвилини.

Ви думаєте Ермак це все не розуміє?

Стоїть завдання дискредитації ЗСУ діями ТЦК

Зелена форма зараз викликає страх у населення.

Наступний етап огида

На осінь можна робити вибори. Ви думаєте Ермак це все не розуміє?Стоїть завдання дискредитації ЗСУ діями ТЦКЗелена форма зараз викликає страх у населення.Наступний етап огидаНа осінь можна робити вибори.

И снова 73% идейных борцов за каву у Ялті до останнього Мефали з Мухом копытами цок-цок и рогами правильно имя наполеончика на мавзолее нацарапают?Не думаете кстати что все эти дебилы в пикселеформе, что создают скандалы и драки на ровном месте, может быть просто переодетая люстрированная беркутня, которая не выехала в снигерию и которой тоже что то надо есть? Возраст подходит, 20-30 было при ВФбатоне,через 12-13 лет им уже почти сорок или(старшинам и мл.офицерам) слегка за 40. Молодые ТРОшные ветераны с ожогами затылка от вспышек взрывов на татарстанских НПЗ - на титушно-патриотичном подхватеКак то ж надо раскачивать КАМАЗы с баблом, а не то в них заведутся міши