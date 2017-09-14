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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7996799779987999
Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2024 20:16

  Дюрі-бачі написав:
  _Mykola_ написав:є люди, які не проходять службу в армії: ... релігійні міркування

Ніколи не розумів цього. Ми ж християни, а 5 заповідь не сумісна з війною, але ніхто на це не зважає.

Мені подобаються християни московії:
Господи помилуй, Господи помилуй, не введи нас во искушение, но избави нас от лукааааааавагоооо, аамиииииинь. и через секунду - всех взорвать атомной бомбой нах...
ракету на Киев, бомбу на Харьков
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2024 20:18

  UA написав:
  _Mykola_ написав:Сергій Гайдай
Цікава думка і зважена аналітика, не полінуйтеся всього 23 хвилини.

Ви думаєте Ермак це все не розуміє?
Стоїть завдання дискредитації ЗСУ діями ТЦК
Зелена форма зараз викликає страх у населення.
Наступний етап огида
На осінь можна робити вибори.

И снова 73% идейных борцов за каву у Ялті до останнього Мефали з Мухом копытами цок-цок и рогами правильно имя наполеончика на мавзолее нацарапают?
Не думаете кстати что все эти дебилы в пикселеформе, что создают скандалы и драки на ровном месте, может быть просто переодетая люстрированная беркутня, которая не выехала в снигерию и которой тоже что то надо есть? Возраст подходит, 20-30 было при ВФбатоне,через 12-13 лет им уже почти сорок или(старшинам и мл.офицерам) слегка за 40. Молодые ТРОшные ветераны с ожогами затылка от вспышек взрывов на татарстанских НПЗ - на титушно-патриотичном подхвате
Как то ж надо раскачивать КАМАЗы с баблом, а не то в них заведутся міши :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2024 20:22

  vitaliiangel написав:барабашов шо вы там как к юбилею готовы? коньяк водочка в вёдрах, всё как положено. Хотаб обязательно будет, даже если не пригласим.

Какому юбилею? ПисеГаву 30го полтос был
Никого не приглашали
Неужели 9мая занзибарцу 45???
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2024 20:26

  барабашов написав:
  vitaliiangel написав:барабашов шо вы там как к юбилею готовы? коньяк водочка в вёдрах, всё как положено. Хотаб обязательно будет, даже если не пригласим.

Какому юбилею? ПисеГаву 30го полтос был
Никого не приглашали
Неужели 9мая занзибарцу 45???

согласно правил форума на юбилеи и поминки приходят без приглашений, особенно именинники. Но без ведра водки на занзибарца не рассчитывайте, можно без стаканов. А Писякоту надо вискасом лицо натереть для счастья.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 05 тра, 2024 20:39, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2024 20:29

  барабашов написав:
  vitaliiangel написав:барабашов шо вы там как к юбилею готовы? коньяк водочка в вёдрах, всё как положено. Хотаб обязательно будет, даже если не пригласим.

Какому юбилею? ПисеГаву 30го полтос был
Никого не приглашали
Неужели 9мая занзибарцу 45???

Это как понимать? Мы уже скинулись на пионеров с собеса, чтобы пришли, поздравили. Будьте дома с 12 до 14
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2024 20:45

  барабашов написав:
  UA написав:
  _Mykola_ написав:Сергій Гайдай
Цікава думка і зважена аналітика, не полінуйтеся всього 23 хвилини.

Ви думаєте Ермак це все не розуміє?
Стоїть завдання дискредитації ЗСУ діями ТЦК
Зелена форма зараз викликає страх у населення.
Наступний етап огида
На осінь можна робити вибори.

И снова 73% идейных борцов за каву у Ялті до останнього Мефали з Мухом копытами цок-цок и рогами правильно имя наполеончика на мавзолее нацарапают?
Не думаете кстати что все эти дебилы в пикселеформе, что создают скандалы и драки на ровном месте, может быть просто переодетая люстрированная беркутня, которая не выехала в снигерию и которой тоже что то надо есть? Возраст подходит, 20-30 было при ВФбатоне,через 12-13 лет им уже почти сорок или(старшинам и мл.офицерам) слегка за 40. Молодые ТРОшные ветераны с ожогами затылка от вспышек взрывов на татарстанских НПЗ - на титушно-патриотичном подхвате
Как то ж надо раскачивать КАМАЗы с баблом, а не то в них заведутся міши :mrgreen:



Оце ,майже неймовірний викід мізків !!!
Головне про опіки на потилиці .... від нафти .....
Мда ..... зам комбата не скривдить .
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2024 20:47

  fox767676 написав:
  барабашов написав:
  vitaliiangel написав:барабашов шо вы там как к юбилею готовы? коньяк водочка в вёдрах, всё как положено. Хотаб обязательно будет, даже если не пригласим.

Какому юбилею? ПисеГаву 30го полтос был
Никого не приглашали
Неужели 9мая занзибарцу 45???

Это как понимать? Мы уже скинулись на пионеров с собеса, чтобы пришли, поздравили. Будьте дома с 12 до 14


Тільки коротко .....
Ви були в ТЦК ?
Да чи ні ?
....... без фраз " у мене родичі на війні "
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2024 20:48

Закордонним патріотам вітання))

🇩🇪В Німеччині почали говорити про можливість повернення українських чоловіків призовного віку з-за кордону, — Tagesspiegel
Міністр внутрішніх справ Гессену Роман Посек заявив про готовність допомоги Україні в цьому питанні.
З 7 травня у Німеччині почнуть обговорювати, що робити з українськими чоловіками призовного віку.
https://t.me/operativnoZSU
fler
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2024 20:54

  fler написав:🇩🇪В Німеччині почали говорити про можливість повернення українських чоловіків призовного віку з-за кордону, — Tagesspiegel
Міністр внутрішніх справ Гессену Роман Посек заявив про готовність допомоги Україні в цьому питанні.
З 7 травня у Німеччині почнуть обговорювати, що робити з українськими чоловіками призовного віку.
https://t.me/operativnoZSU


До мене вже декілько знайомих телефонували , дуже переймались .
Кажуть , що їх зрадила Батьківщина . Закони не вірні ....

....деякі в Іспанію дриманули .
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  #<1 ... 7996799779987999
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