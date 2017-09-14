_Mykola_ написав:є люди, які не проходять службу в армії: ... релігійні міркування
Ніколи не розумів цього. Ми ж християни, а 5 заповідь не сумісна з війною, але ніхто на це не зважає.
Мені подобаються християни московії: Господи помилуй, Господи помилуй, не введи нас во искушение, но избави нас от лукааааааавагоооо, аамиииииинь. и через секунду - всех взорвать атомной бомбой нах... ракету на Киев, бомбу на Харьков
_Mykola_ написав:Сергій Гайдай Цікава думка і зважена аналітика, не полінуйтеся всього 23 хвилини.
Ви думаєте Ермак це все не розуміє? Стоїть завдання дискредитації ЗСУ діями ТЦК Зелена форма зараз викликає страх у населення. Наступний етап огида На осінь можна робити вибори.
И снова 73% идейных борцов за каву у Ялті до останнього Мефали з Мухом копытами цок-цок и рогами правильно имя наполеончика на мавзолее нацарапают? Не думаете кстати что все эти дебилы в пикселеформе, что создают скандалы и драки на ровном месте, может быть просто переодетая люстрированная беркутня, которая не выехала в снигерию и которой тоже что то надо есть? Возраст подходит, 20-30 было при ВФбатоне,через 12-13 лет им уже почти сорок или(старшинам и мл.офицерам) слегка за 40. Молодые ТРОшные ветераны с ожогами затылка от вспышек взрывов на татарстанских НПЗ - на титушно-патриотичном подхвате Как то ж надо раскачивать КАМАЗы с баблом, а не то в них заведутся міши
vitaliiangel написав:барабашов шо вы там как к юбилею готовы? коньяк водочка в вёдрах, всё как положено. Хотаб обязательно будет, даже если не пригласим.
Какому юбилею? ПисеГаву 30го полтос был Никого не приглашали Неужели 9мая занзибарцу 45???
согласно правил форума на юбилеи и поминки приходят без приглашений, особенно именинники. Но без ведра водки на занзибарца не рассчитывайте, можно без стаканов. А Писякоту надо вискасом лицо натереть для счастья.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 05 тра, 2024 20:39, всього редагувалось 2 разів.
_Mykola_ написав:Сергій Гайдай Цікава думка і зважена аналітика, не полінуйтеся всього 23 хвилини.
Ви думаєте Ермак це все не розуміє? Стоїть завдання дискредитації ЗСУ діями ТЦК Зелена форма зараз викликає страх у населення. Наступний етап огида На осінь можна робити вибори.
И снова 73% идейных борцов за каву у Ялті до останнього Мефали з Мухом копытами цок-цок и рогами правильно имя наполеончика на мавзолее нацарапают? Не думаете кстати что все эти дебилы в пикселеформе, что создают скандалы и драки на ровном месте, может быть просто переодетая люстрированная беркутня, которая не выехала в снигерию и которой тоже что то надо есть? Возраст подходит, 20-30 было при ВФбатоне,через 12-13 лет им уже почти сорок или(старшинам и мл.офицерам) слегка за 40. Молодые ТРОшные ветераны с ожогами затылка от вспышек взрывов на татарстанских НПЗ - на титушно-патриотичном подхвате Как то ж надо раскачивать КАМАЗы с баблом, а не то в них заведутся міши
Оце ,майже неймовірний викід мізків !!! Головне про опіки на потилиці .... від нафти ..... Мда ..... зам комбата не скривдить .
🇩🇪В Німеччині почали говорити про можливість повернення українських чоловіків призовного віку з-за кордону, — Tagesspiegel Міністр внутрішніх справ Гессену Роман Посек заявив про готовність допомоги Україні в цьому питанні. З 7 травня у Німеччині почнуть обговорювати, що робити з українськими чоловіками призовного віку. https://t.me/operativnoZSU
fler написав:🇩🇪В Німеччині почали говорити про можливість повернення українських чоловіків призовного віку з-за кордону, — Tagesspiegel Міністр внутрішніх справ Гессену Роман Посек заявив про готовність допомоги Україні в цьому питанні. З 7 травня у Німеччині почнуть обговорювати, що робити з українськими чоловіками призовного віку. https://t.me/operativnoZSU
До мене вже декілько знайомих телефонували , дуже переймались . Кажуть , що їх зрадила Батьківщина . Закони не вірні ....
барабашов написав:барабашов шо вы там как к юбилею готовы? коньяк водочка в вёдрах, всё как положено. Хотаб обязательно будет, даже если не пригласим.
Какому юбилею? ПисеГаву 30го полтос был Никого не приглашали Неужели 9мая занзибарцу 45???
Это как понимать? Мы уже скинулись на пионеров с собеса, чтобы пришли, поздравили. Будьте дома с 12 до 14
Тільки коротко ..... Ви були в ТЦК ? Да чи ні ? ....... без фраз " у мене родичі на війні "[/quote]
Вам что завидно что вам пионеров с собеса не присылают на 9 мая как барабашову ? У меня композитная бронь, но я хочу по справедливости, без дуристики. Чтобы отяготы войны так или иначе понесли все, и вы , и ваши дети, и племянники, и прочий экспортированный генофонд. А ваша цель чтобы одни катались как сыр в масле, а других на каторгу, как вы армию пытаетесь выставить. Я повторюсь - вас надо в монастырь мпц постричь