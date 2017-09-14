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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7998799980008001>
Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2024 20:59

  fler написав:🇩🇪В Німеччині почали говорити про можливість повернення українських чоловіків призовного віку з-за кордону, — Tagesspiegel
Міністр внутрішніх справ Гессену Роман Посек заявив про готовність допомоги Україні в цьому питанні.
З 7 травня у Німеччині почнуть обговорювати, що робити з українськими чоловіками призовного віку.
https://t.me/operativnoZSU

Заграницца нам паможет.
:mrgreen: Панцергренадерські дивізії на Леопардах зформовані з ухилянтів вже поспішають на допомогу Батьківщині. :)
Місце ,,добровільного помічника,, хіві можливо забронювати, на кухні служить? :wink:
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2024 21:07

  барабашов написав:Не думаете кстати что все эти дебилы в пикселеформе, что создают скандалы и драки на ровном месте, может быть просто переодетая люстрированная беркутня, которая не выехала в снигерию и которой тоже что то надо есть? ...

Ви просто з радянською армією справ не мали.
Боець повинен боятися своїх більше ніж ворога.
Тільки в радянській армії цю аксиому реалізовували у "вихованні" солдат вже в військовій частині, а ні як не демонструючи це все гімно цивільним громадянам.

При наявності великої кількості корисних ідіотів вживляти агентуру рф в процесс мобілізації не має потреби.
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2024 21:10

  fox767676 написав:[

Тільки коротко .....
Ви були в ТЦК ?
Да чи ні ?
....... без фраз " у мене родичі на війні "


Вам что завидно что вам пионеров с собеса не присылают на 9 мая как барабашову ?
У меня композитная бронь, но я хочу по справедливости, без дуристики. Чтобы отяготы войны так или иначе понесли все, и вы , и ваши дети, и племянники, и прочий экспортированный генофонд. А ваша цель чтобы одни катались как сыр в масле, а других на каторгу, как вы армию пытаетесь выставить. Я повторюсь - вас надо в монастырь мпц постричь[/quote]

..... не був .....
холява
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2024 21:13

  fler написав:🇩🇪В Німеччині почали говорити про можливість повернення українських чоловіків призовного віку з-за кордону, — Tagesspiegel
Міністр внутрішніх справ Гессену Роман Посек заявив про готовність допомоги Україні в цьому питанні.
З 7 травня у Німеччині почнуть обговорювати, що робити з українськими чоловіками призовного віку.
https://t.me/operativnoZSU

Фігня. Повернення чоловіків порушить купу міжнародних норм.
Сприймайте це як моральну підтримку тим хто залишився Україні.
Ми цих евро ухилянтів повернемо! Можливо. Коли небуть...Повернемося до цього питання після війни... Можливо.
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2024 21:14

  холява написав:
..... не був .....


Був, був, надовго запам'ятають :)
Наступний раз вже в черзі після репатрійованих патріотів кордону 1991
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2024 21:19

  UA написав:
  fler написав:🇩🇪В Німеччині почали говорити про можливість повернення українських чоловіків призовного віку з-за кордону, — Tagesspiegel
Міністр внутрішніх справ Гессену Роман Посек заявив про готовність допомоги Україні в цьому питанні.
З 7 травня у Німеччині почнуть обговорювати, що робити з українськими чоловіками призовного віку.
https://t.me/operativnoZSU

Фігня. Повернення чоловіків порушить купу міжнародних норм.
Сприймайте це як моральну підтримку тим хто залишився Україні.
Ми цих евро ухилянтів повернемо! Можливо. Коли небуть...Повернемося до цього питання після війни... Можливо.


Побачимо. Відтермінуаання оформлення внж та громадянства + спец.податок чи трудову мобілізацію реально було б зробити. Але наші невдахи навіть на це не здатні. Помітив що холява тригериться коли закликаю до утисків бігунів, щось особисте :)
Востаннє редагувалось fox767676 в Нед 05 тра, 2024 21:20, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2024 21:19

fox767676

Що ви , що інші , яки шукають виправдання собі, не заслуговують уваги .

Ви собі відповіді не можете дати .
холява
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2024 21:21

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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2024 21:27

  холява написав:fox767676

Що ви , що інші , яки шукають виправдання собі, не заслуговують уваги .

.

О, це було б чудово, якщо б ви не зловживали ввічливістю форумчан привертаючи увагу безглуздими ремарками . Знову повторюсь: аудиторію для проповідей казенного патріотизму та докорів вам не треба шукати в Інтернеті - вона серед вашої сімї.
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2024 21:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  холява написав:Чтобы отяготы войны так или иначе понесли все, и вы , и ваши дети, и племянники, и прочий экспортированный генофонд.

Осьдо .... забирайте відрами кандидатів:

Одесские телеграмм-каналы распространили видео возмущающейся полицейской: "На...уй мне ту церковь охранять? Там максимум человек 30. Ну прилетит туда – ничего страшного: это же не минус 100 человек, это всего лишь минус 30".
После этого полиция Одесской области сообщила об отстранении девушки и начале служебного расследования.
має вміння користування зброєю, знає в яку сторону стріляти і доволи цинічна . костяки совкової армії. Молода. тяготи потягне. як дурний під гору.
Goodman
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