RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 7998799980008001
Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2024 21:55

Якщо ти ухилянт, запам'ятати обов'язково

Чиновники, анализирующие законы и нормативные акты, получат отсрочку от призыва

В обновленную статью 23 Закона “О мобилизационной подготовке и мобилизации” добавлены новые категории лиц, которые не будут подлежать призыву на военную службу во время мобилизации.

К ним относятся:

1. государственные служащие, которые готовят выводы к проектам нормативно-правовых актов, проводят их профессиональную, научную, юридическую экспертизу и/или экспертизу принятых нормативно-правовых актов;
2. государственные служащие, которые непосредственно выполняют функции по обеспечению кибербезопасности, киберзащиты, безопасности информационных технологий, разработке программного обеспечения и т.д.
3. госслужащие, работающие в органах, обеспечивающих деятельность президента Украины, ВРУ, Кабмина.

Таким образом, экспертов по нормативно-правовым актам выделили отдельно и приравняли к лицам с инвалидностью, лицам, на иждивении которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет, опекунов недееспособных лиц и т.д.
Кроме опции бронирования, правила которого ещё дополнительно предстоит определить в новом постановлении Кабмина, такие госслужащие эксперты получат гарантированную отсрочку.
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16647
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 915 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2024 21:57

ЗРОБЛЕНО В УКРАЇНІ

https://www.me.gov.ua/News/Detail?lang= ... niv-Granti
ВИРОБНИКИ ДРОНІВ ЗМОЖУТЬ ОТРИМУВАТИ ГРАНТИ НА ПІЛЬГОВИХ УМОВАХ
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16647
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 915 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2024 22:12

  vitaliiangel написав:барабашов шо вы там как к юбилею готовы? коньяк водочка в вёдрах, всё как положено. Хотаб обязательно будет, даже если не пригласим.

Ненадолго на виталинку действует бан. Уже через неделю флудит как прежде.
А всего 3 дня назад визжала «у вас тут 30 страниц одно и то же, переходы на личности, я читать вас перестала».
Эх, это девичье непостоянство.

Вообще, мило наблюдать было за ней.
Она напоминала алкаша, который еще вчера ходил зависимый, обрыганный, просил на опохмел, а тут час назад его закодировали, и он теперь с важным хлебалом с ноги заходит в ресторан, где публика за бокалом вина общается, и выступает «что , зависимые?! У вас одно и то же, синька-синька-синтка, а вот я не такой!»
Беда в том, что виталинки хватило лишь на неделю.
Hotab
 
Повідомлень: 12205
З нами з: 15.02.09
Подякував: 359 раз.
Подякували: 2233 раз.
 
Профіль
1
2
1
  #<1 ... 7998799980008001
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
10 28649
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 кві, 2024 19:39
finansist1
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 190403
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 624980
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
МТБ Банк (244)
05.05.2024 21:48
Ринок ОВДП (6180)
05.05.2024 19:34
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.