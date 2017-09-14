Чиновники, анализирующие законы и нормативные акты, получат отсрочку от призыва
В обновленную статью 23 Закона “О мобилизационной подготовке и мобилизации” добавлены новые категории лиц, которые не будут подлежать призыву на военную службу во время мобилизации.
К ним относятся:
1. государственные служащие, которые готовят выводы к проектам нормативно-правовых актов, проводят их профессиональную, научную, юридическую экспертизу и/или экспертизу принятых нормативно-правовых актов; 2. государственные служащие, которые непосредственно выполняют функции по обеспечению кибербезопасности, киберзащиты, безопасности информационных технологий, разработке программного обеспечения и т.д. 3. госслужащие, работающие в органах, обеспечивающих деятельность президента Украины, ВРУ, Кабмина.
Таким образом, экспертов по нормативно-правовым актам выделили отдельно и приравняли к лицам с инвалидностью, лицам, на иждивении которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет, опекунов недееспособных лиц и т.д. Кроме опции бронирования, правила которого ещё дополнительно предстоит определить в новом постановлении Кабмина, такие госслужащие эксперты получат гарантированную отсрочку.
vitaliiangel написав:барабашов шо вы там как к юбилею готовы? коньяк водочка в вёдрах, всё как положено. Хотаб обязательно будет, даже если не пригласим.
Ненадолго на виталинку действует бан. Уже через неделю флудит как прежде. А всего 3 дня назад визжала «у вас тут 30 страниц одно и то же, переходы на личности, я читать вас перестала». Эх, это девичье непостоянство.
Вообще, мило наблюдать было за ней. Она напоминала алкаша, который еще вчера ходил зависимый, обрыганный, просил на опохмел, а тут час назад его закодировали, и он теперь с важным хлебалом с ноги заходит в ресторан, где публика за бокалом вина общается, и выступает «что , зависимые?! У вас одно и то же, синька-синька-синтка, а вот я не такой!» Беда в том, что виталинки хватило лишь на неделю.