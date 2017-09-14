Чиновники, анализирующие законы и нормативные акты, получат отсрочку от призыва
В обновленную статью 23 Закона “О мобилизационной подготовке и мобилизации” добавлены новые категории лиц, которые не будут подлежать призыву на военную службу во время мобилизации.
К ним относятся:
1. государственные служащие, которые готовят выводы к проектам нормативно-правовых актов, проводят их профессиональную, научную, юридическую экспертизу и/или экспертизу принятых нормативно-правовых актов; 2. государственные служащие, которые непосредственно выполняют функции по обеспечению кибербезопасности, киберзащиты, безопасности информационных технологий, разработке программного обеспечения и т.д. 3. госслужащие, работающие в органах, обеспечивающих деятельность президента Украины, ВРУ, Кабмина.
Таким образом, экспертов по нормативно-правовым актам выделили отдельно и приравняли к лицам с инвалидностью, лицам, на иждивении которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет, опекунов недееспособных лиц и т.д. Кроме опции бронирования, правила которого ещё дополнительно предстоит определить в новом постановлении Кабмина, такие госслужащие эксперты получат гарантированную отсрочку.
vitaliiangel написав:барабашов шо вы там как к юбилею готовы? коньяк водочка в вёдрах, всё как положено. Хотаб обязательно будет, даже если не пригласим.
Ненадолго на виталинку действует бан. Уже через неделю флудит как прежде. А всего 3 дня назад визжала «у вас тут 30 страниц одно и то же, переходы на личности, я читать вас перестала». Эх, это девичье непостоянство.
Вообще, мило наблюдать было за ней. Она напоминала алкаша, который еще вчера ходил зависимый, обрыганный, просил на опохмел, а тут час назад его закодировали, и он теперь с важным хлебалом с ноги заходит в ресторан, где публика за бокалом вина общается, и выступает «что , зависимые?! У вас одно и то же, синька-синька-синтка, а вот я не такой!» Беда в том, что виталинки хватило лишь на неделю.
Місцевий житель окупованого села влаштувався військовим до росіян, розстріляв шістьох окупантів і втік.
"Російський" військовослужбовець відкрив вогонь по "своїх" і розстріляв шістьох командирів із 70-ї мотострілецької дивізії ЗС РФ.
Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов, посилаючись на джерела з боку противника.
Росіяни розповідають, що чоловік був місцевим мешканцем одного з захоплених ними населених пунктів. Після окупації його взяли на службу через нестачу охочих росіян воювати проти України. Його укомплектували і "закинули в артилерію у взвод управління, бо вже старий — 50 років".
"Вночі зайшов як свій у ролі радіотелефоніста, попрацював, почекав момент, і почав шмаляти у сплячих хлопців, і втік. Підсумок - пригріли змію". - бідкаються росіяни.
Як наслідок — чоловік "дружнім вогнем" розстріляв 6 російських військових із 70-ї мотострілецької дивізії ЗС РФ.
UA написав:Фігня. Повернення чоловіків порушить купу міжнародних норм. Сприймайте це як моральну підтримку тим хто залишився Україні. Ми цих евро ухилянтів повернемо! Можливо. Коли небуть...Повернемося до цього питання після війни... Можливо.
В суд на Німеччину подасте? Я тащусь з цих ухилянтів.
vitaliiangel написав:барабашов шо вы там как к юбилею готовы? коньяк водочка в вёдрах, всё как положено. Хотаб обязательно будет, даже если не пригласим.
Ненадолго на виталинку действует бан. Уже через неделю флудит как прежде. А всего 3 дня назад визжала «у вас тут 30 страниц одно и то же, переходы на личности, я читать вас перестала». Эх, это девичье непостоянство.
Вообще, мило наблюдать было за ней. Она напоминала алкаша, который еще вчера ходил зависимый, обрыганный, просил на опохмел, а тут час назад его закодировали, и он теперь с важным хлебалом с ноги заходит в ресторан, где публика за бокалом вина общается, и выступает «что , зависимые?! У вас одно и то же, синька-синька-синтка, а вот я не такой!» Беда в том, что виталинки хватило лишь на неделю.
Перечитай что ты тут сам своими пальчиками по клаве написал Если ты позиционируешь себя как старшего офицера Украинской Армии со стажем 25+лет(=предпенсионного воZраста) и профеSSионального пилота - то нах нам нужна такая армия. И нах нам надо её кормить и одевать. Советская в период гниения и разложения 35 лет назад и то была воспитанней и культурней. Одним словом - не человек а "плевок".
Посол Німеччини в Україні Мартін Єґер анонсував передачу додаткових систем Patriot, IRIS-T та нових систем протиповітряної оборони малого радіуса дії Skynex під час візиту на Харківщину. Про це повідомило Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України у неділю, 5 травня.
Єґер разом з міським головою Ігорем Тереховим та головою обладміністрації Олегом Синєгубовим відвідали Харків, який щодня обстрілюють російські окупанти. Місцева влада показала, як живуть мільйони українців у великому місті з блекаутами, сиренами та вибухами.
"Німеччина є одним зі стратегічних партнерів України у військовій допомозі. Посол Мартін Єґер анонсував додаткові системи Patriot, IRIS-T та нові системи протиповітряної оборони малого радіуса дії Skynex", - йдеться у повідомленні.
Окрім посилення ППО, підготовки до опалювального сезону та відновлення регіону та України в цілому Німеччина допомагає Харкову відбудовувати освітню інфраструктуру. Зокрема уряд ФРН допоможе встановити нові вікна університету ім. Каразіна, що вибило внаслідок ракетної атаки Росії 2 січня.