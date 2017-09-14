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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7999800080018002
Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 01:18

барабашов
то нах нам нужна такая армия. И нах нам надо её кормить и одевать.

Потому я тебе и говорю что в ЗСУ давно должен быть ты- взірець культури, после художественной школы и со слегка подкрашенной челкой. И да, уточни, кормилец, суммы личной подачки на мой стол?
А то давно заметил вот это употребление местоимения «мы».. Если говорит (долярчик) «мы будем бить Будивельныка», значит понятно что само даже вживую в глаза побоится смотреть. Лишь тут всем в лицо перчатки швыряет. Такой «боец»
А как кто-то говорит «мы кормим», так самый махровый оптимизатор , нибуя ни платящий. Либо вообще продавливатель ирпенского дивана. Балласт на теле воюющей страны. Но ты в любом случае , как бы там ни было, всегда можешь показать как правильно осваивать военный бюджет. Лейтенант запаса нужен стране. Показать с результативным выхлопом, пользой и культурой не как в позднем ссср

И да, видно что ты вообще не отбиваешь что у тебя тут ангелочек спрашивает.. В прошлый раз в пьяной полукоме ты здесь легенду расписал, что тебе 9 мая полтинник. А потом видимо проспался и призабыл, да? Беда с этими актерами Днепропетровского ТЮЗа
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