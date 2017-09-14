RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 7999800080018002
Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 01:18

барабашов
то нах нам нужна такая армия. И нах нам надо её кормить и одевать.

Потому я тебе и говорю что в ЗСУ давно должен быть ты- взірець культури, после художественной школы и со слегка подкрашенной челкой. И да, уточни, кормилец, суммы личной подачки на мой стол?
А то давно заметил вот это употребление местоимения «мы».. Если говорит (долярчик) «мы будем бить Будивельныка», значит понятно что само даже вживую в глаза побоится смотреть. Лишь тут всем в лицо перчатки швыряет. Такой «боец»
А как кто-то говорит «мы кормим», так самый махровый оптимизатор , нибуя ни платящий. Либо вообще продавливатель ирпенского дивана. Балласт на теле воюющей страны. Но ты в любом случае , как бы там ни было, всегда можешь показать как правильно осваивать военный бюджет. Лейтенант запаса нужен стране. Показать с результативным выхлопом, пользой и культурой не как в позднем ссср

И да, видно что ты вообще не отбиваешь что у тебя тут ангелочек спрашивает.. В прошлый раз в пьяной полукоме ты проснулся от апноэ в свой очерковой раз в 3 ночи и наваял легенду , что тебе 9 мая полтинник. А потом видимо проспался и призабыл, да? Беда с этими актерами Днепропетровского ТЮЗа
Hotab
 
Повідомлень: 12208
З нами з: 15.02.09
Подякував: 359 раз.
Подякували: 2233 раз.
 
Профіль
1
2
1
Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 02:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ты враг, подлый и плюющийся ядом исподтишка
Тот примат прямоходящий, что стучит особисту и начальству, подслушав и намеренно исказив разговор однополчан в курилке
Существо которое затёрло кнопку "жалоба" до дыр везде
Ты не офицер
Ты так, умеющее типа летать прямоходящее пресмыкающееся
И эта девчонка, Feecokd, правильно дала тебе характеристику, за что её по твоему доносу выкинули с сайта
барабашов
 
Повідомлень: 4063
З нами з: 16.06.15
Подякував: 275 раз.
Подякували: 342 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 02:06

  барабашов написав:Ты враг, подлый и плюющийся ядом исподтишка
Тот примат прямоходящий, что стучит особисту и начальству, подслушав и намеренно исказив разговор однополчан в курилке
Существо которое затёрло кнопку "жалоба" до дыр везде
Ты не офицер
Ты так, умеющее типа летать прямоходящее пресмыкающееся
И эта девчонка, Feecokd, правильно дала тебе характеристику, за что её по твоему доносу выкинули с сайта

Я так понял я четко надавил на твой гнойник. Истерикой доволен. Ты уже в Мюнхене с женой и сыном, или только собираешься?

Ты такой набожный, что на Пасху так нахрюкался?

по твоему доносу выкинули с сайта

С тобой вот только это не работают никак.. на 120 кг надо и жалоб больше…
Когда разговеешся завтра, вытрешь подбородок от кровянки, жирными пальцами наведи резкость и найди кого куда «выкинули» с сайта, боров днепровский с заплывшими салом мозгами .

memberlist.php?mode=viewprofile&u=124026
Hotab
 
Повідомлень: 12208
З нами з: 15.02.09
Подякував: 359 раз.
Подякували: 2233 раз.
 
Профіль
1
2
1
Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 02:33

  барабашов написав:Одним словом - не человек а "плевок".
хотаб это опущенный кусок говна. Единственная его роль на форуме пачкать форумчан самим собой.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23171
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2396 раз.
Подякували: 3342 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 02:47

  vitaliiangel написав:
  барабашов написав:Одним словом - не человек а "плевок".
хотаб это опущенный кусок говна. Единственная его роль на форуме пачкать форумчан самим собой.

Закрыв личку и дверь на 3 замка она была очень смелой))

Виталинка она такая, она сегодня после кагорчика была в игривом настроениии, обычно в такие моменты она может нахрюкать что-то там, полагая что очень юморная. А когда получила ответ, начинает пищать недовольно. Такая затейница..
Hotab
 
Повідомлень: 12208
З нами з: 15.02.09
Подякував: 359 раз.
Подякували: 2233 раз.
 
Профіль
1
2
1
  #<1 ... 7999800080018002
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
10 28654
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 кві, 2024 19:39
finansist1
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 190430
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 624993
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (6180)
05.05.2024 19:34
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.