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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7999800080018002
Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 01:18

барабашов
то нах нам нужна такая армия. И нах нам надо её кормить и одевать.

Потому я тебе и говорю что в ЗСУ давно должен быть ты- взірець культури, после художественной школы и со слегка подкрашенной челкой. И да, уточни, кормилец, суммы личной подачки на мой стол?
А то давно заметил вот это употребление местоимения «мы».. Если говорит (долярчик) «мы будем бить Будивельныка», значит понятно что само даже вживую в глаза побоится смотреть. Лишь тут всем в лицо перчатки швыряет. Такой «боец»
А как кто-то говорит «мы кормим», так самый махровый оптимизатор , нибуя ни платящий. Либо вообще продавливатель ирпенского дивана. Балласт на теле воюющей страны. Но ты в любом случае , как бы там ни было, всегда можешь показать как правильно осваивать военный бюджет. Лейтенант запаса нужен стране. Показать с результативным выхлопом, пользой и культурой не как в позднем ссср

И да, видно что ты вообще не отбиваешь что у тебя тут ангелочек спрашивает.. В прошлый раз в пьяной полукоме ты проснулся от апноэ в свой очерковой раз в 3 ночи и наваял легенду , что тебе 9 мая полтинник. А потом видимо проспался и призабыл, да? Беда с этими актерами Днепропетровского ТЮЗа
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 02:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ты враг, подлый и плюющийся ядом исподтишка
Тот примат прямоходящий, что стучит особисту и начальству, подслушав и намеренно исказив разговор однополчан в курилке
Существо которое затёрло кнопку "жалоба" до дыр везде
Ты не офицер
Ты так, умеющее типа летать прямоходящее пресмыкающееся
И эта девчонка, Feecokd, правильно дала тебе характеристику, за что её по твоему доносу выкинули с сайта
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 02:06

  барабашов написав:Ты враг, подлый и плюющийся ядом исподтишка
Тот примат прямоходящий, что стучит особисту и начальству, подслушав и намеренно исказив разговор однополчан в курилке
Существо которое затёрло кнопку "жалоба" до дыр везде
Ты не офицер
Ты так, умеющее типа летать прямоходящее пресмыкающееся
И эта девчонка, Feecokd, правильно дала тебе характеристику, за что её по твоему доносу выкинули с сайта

Я так понял я четко надавил на твой гнойник. Истерикой доволен. Ты уже в Мюнхене с женой и сыном, или только собираешься?

Ты такой набожный, что на Пасху так нахрюкался?

по твоему доносу выкинули с сайта

С тобой вот только это не работают никак.. на 120 кг надо и жалоб больше…
Когда разговеешся завтра, вытрешь подбородок от кровянки, жирными пальцами наведи резкость и найди кого куда «выкинули» с сайта, боров днепровский с заплывшими салом мозгами .

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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 02:33

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Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 06 тра, 2024 07:05, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 02:47

  vitaliiangel написав:
  барабашов написав:Одним словом - не человек а "плевок".
хотаб это опущенный кусок говна. Единственная его роль на форуме пачкать форумчан самим собой.

Закрыв личку и дверь на 3 замка она была очень смелой))

Виталинка она такая, она сегодня после кагорчика была в игривом настроениии, обычно в такие моменты она может нахрюкать что-то там, полагая что очень юморная. А когда получила ответ, начинает пищать недовольно. Такая затейница..
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 03:45

  vitaliiangel написав:
  барабашов написав:Одним словом - не человек а "плевок".
хотаб это опущенный кусок говна. Единственная его роль на форуме пачкать форумчан самим собой.

Факт
Чем там ВФ Батона в камере по лбу стучали и целовать заставляли?
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 06:20

Мишель вместо Байдена?

Как вам новость?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 06:59

  Investor_K написав:Как вам новость?

https://www.google.com/amp/s/www.unian. ... 27069.html
Действующий президент США уступит место жене бывшего главы Белого дома.

Проте Трамп має суттєвіший козир-план від РФ щодо припинення вогню українцями.
sens
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 07:32

  барабашов написав:
  vitaliiangel написав:
  барабашов написав:Одним словом - не человек а "плевок".
хотаб это опущенный кусок говна. Единственная его роль на форуме пачкать форумчан самим собой.

Факт
Чем там ВФ Батона в камере по лбу стучали и целовать заставляли?

Эту историю барабашову в туалете художественного лицея не только лишь рассказывали., но и обозначили место где и в какой цвет покрасить..
Факт!
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 08:20

  Investor_K написав:Как вам новость?

Да ХЗ что у этих американцев в голове. Нам их не спрогнозировать, это другой менталитет и способ жизни. В любом случае американцы уже в войнушку наигрались, и теперь тихо сольются как с Афганистаном.
Mimohod
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  #<1 ... 7999800080018002
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