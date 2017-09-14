то нах нам нужна такая армия. И нах нам надо её кормить и одевать.
Потому я тебе и говорю что в ЗСУ давно должен быть ты- взірець культури, после художественной школы и со слегка подкрашенной челкой. И да, уточни, кормилец, суммы личной подачки на мой стол? А то давно заметил вот это употребление местоимения «мы».. Если говорит (долярчик) «мы будем бить Будивельныка», значит понятно что само даже вживую в глаза побоится смотреть. Лишь тут всем в лицо перчатки швыряет. Такой «боец» А как кто-то говорит «мы кормим», так самый махровый оптимизатор , нибуя ни платящий. Либо вообще продавливатель ирпенского дивана. Балласт на теле воюющей страны. Но ты в любом случае , как бы там ни было, всегда можешь показать как правильно осваивать военный бюджет. Лейтенант запаса нужен стране. Показать с результативным выхлопом, пользой и культурой не как в позднем ссср
И да, видно что ты вообще не отбиваешь что у тебя тут ангелочек спрашивает.. В прошлый раз в пьяной полукоме ты проснулся от апноэ в свой очерковой раз в 3 ночи и наваял легенду , что тебе 9 мая полтинник. А потом видимо проспался и призабыл, да? Беда с этими актерами Днепропетровского ТЮЗа
Ты враг, подлый и плюющийся ядом исподтишка Тот примат прямоходящий, что стучит особисту и начальству, подслушав и намеренно исказив разговор однополчан в курилке Существо которое затёрло кнопку "жалоба" до дыр везде Ты не офицер Ты так, умеющее типа летать прямоходящее пресмыкающееся И эта девчонка, Feecokd, правильно дала тебе характеристику, за что её по твоему доносу выкинули с сайта
барабашов написав:Ты враг, подлый и плюющийся ядом исподтишка Тот примат прямоходящий, что стучит особисту и начальству, подслушав и намеренно исказив разговор однополчан в курилке Существо которое затёрло кнопку "жалоба" до дыр везде Ты не офицер Ты так, умеющее типа летать прямоходящее пресмыкающееся И эта девчонка, Feecokd, правильно дала тебе характеристику, за что её по твоему доносу выкинули с сайта
Я так понял я четко надавил на твой гнойник. Истерикой доволен. Ты уже в Мюнхене с женой и сыном, или только собираешься?
Ты такой набожный, что на Пасху так нахрюкался?
по твоему доносу выкинули с сайта
С тобой вот только это не работают никак.. на 120 кг надо и жалоб больше… Когда разговеешся завтра, вытрешь подбородок от кровянки, жирными пальцами наведи резкость и найди кого куда «выкинули» с сайта, боров днепровский с заплывшими салом мозгами .
барабашов написав:Одним словом - не человек а "плевок".
хотаб это опущенный кусок говна. Единственная его роль на форуме пачкать форумчан самим собой.
Закрыв личку и дверь на 3 замка она была очень смелой))
Виталинка она такая, она сегодня после кагорчика была в игривом настроениии, обычно в такие моменты она может нахрюкать что-то там, полагая что очень юморная. А когда получила ответ, начинает пищать недовольно. Такая затейница..