Додано: Пон 06 тра, 2024 01:18

то нах нам нужна такая армия. И нах нам надо её кормить и одевать.



Потому я тебе и говорю что в ЗСУ давно должен быть ты- взірець культури, после художественной школы и со слегка подкрашенной челкой. И да, уточни, кормилец, суммы личной подачки на мой стол?А то давно заметил вот это употребление местоимения «мы».. Если говорит (долярчик) «мы будем бить Будивельныка», значит понятно что само даже вживую в глаза побоится смотреть. Лишь тут всем в лицо перчатки швыряет. Такой «боец»А как кто-то говорит «мы кормим», так самый махровый оптимизатор , нибуя ни платящий. Либо вообще продавливатель ирпенского дивана. Балласт на теле воюющей страны. Но ты в любом случае , как бы там ни было, всегда можешь показать как правильно осваивать военный бюджет. Лейтенант запаса нужен стране. Показать с результативным выхлопом, пользой и культурой не как в позднем сссрИ да, видно что ты вообще не отбиваешь что у тебя тут ангелочек спрашивает.. В прошлый раз в пьяной полукоме ты проснулся от апноэ в свой очерковой раз в 3 ночи и наваял легенду , что тебе 9 мая полтинник. А потом видимо проспался и призабыл, да? Беда с этими актерами Днепропетровского ТЮЗа