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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 79998000800180028003>
Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 00:34

Де ті сини депутатів ?

Син Тягнибока поранений у бою на Бахмутському напрямку.

Син голови партії ВО "Свобода", ексдепутата Олега Тягнибока Гордій отримав поранення на фронті.

Про це Олег Тягнибок повідомив у Facebook.

"Гордій каже, що тепер святкуватиме День народження двічі – день за днем, 3 і 4 травня. Святом це, звісно, не назвеш… але дякувати Богу, що так. Вберіг напередодні Великодня", – написав Тягнибок.

Ексдепутат уточнив, його його сина евакуювали з Бахмутського напрямку через Словʼянськ на Дніпро.

"Зараз після другої операції – стан середньої важкості. Прогноз – позитивний", – додав Тягнибок.
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 00:35

Посол Німеччини в Україні Мартін Єґер анонсував передачу додаткових систем Patriot, IRIS-T та нових систем протиповітряної оборони малого радіуса дії Skynex під час візиту на Харківщину. Про це повідомило Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України у неділю, 5 травня.

Єґер разом з міським головою Ігорем Тереховим та головою обладміністрації Олегом Синєгубовим відвідали Харків, який щодня обстрілюють російські окупанти. Місцева влада показала, як живуть мільйони українців у великому місті з блекаутами, сиренами та вибухами.

"Німеччина є одним зі стратегічних партнерів України у військовій допомозі. Посол Мартін Єґер анонсував додаткові системи Patriot, IRIS-T та нові системи протиповітряної оборони малого радіуса дії Skynex", - йдеться у повідомленні.

Окрім посилення ППО, підготовки до опалювального сезону та відновлення регіону та України в цілому Німеччина допомагає Харкову відбудовувати освітню інфраструктуру. Зокрема уряд ФРН допоможе встановити нові вікна університету ім. Каразіна, що вибило внаслідок ракетної атаки Росії 2 січня.
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 06:59

  Investor_K написав:Как вам новость?

https://www.google.com/amp/s/www.unian. ... 27069.html
Действующий президент США уступит место жене бывшего главы Белого дома.

Проте Трамп має суттєвіший козир-план від РФ щодо припинення вогню українцями.
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 08:20

  Investor_K написав:Как вам новость?

Да ХЗ что у этих американцев в голове. Нам их не спрогнозировать, это другой менталитет и способ жизни. В любом случае американцы уже в войнушку наигрались, и теперь тихо сольются как с Афганистаном.
Mimohod
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 08:26

  unicdima написав:
  UA написав:Фігня. Повернення чоловіків порушить купу міжнародних норм.
Сприймайте це як моральну підтримку тим хто залишився Україні.
Ми цих евро ухилянтів повернемо! Можливо. Коли небуть...Повернемося до цього питання після війни... Можливо.

В суд на Німеччину подасте? :D
Я тащусь з цих ухилянтів.


Пoчнуть рух ULM -- uhyliant lives matters.
Або ELM -- те саме, але про елоїв узагалі й у цілому.
І якось давно в світі не чути гасел “елої всіх країн -- єднайтесь!”

І їхні шанси значні! Ульм, ельм -- звучить саме по собі гарно. Не якесь там белеем...
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 08:55

  Mimohod написав:
  Investor_K написав:Как вам новость?

Да ХЗ что у этих американцев в голове. Нам их не спрогнозировать, это другой менталитет и способ жизни. В любом случае американцы уже в войнушку наигрались, и теперь тихо сольются как с Афганистаном.

Оно было понятно сразу. Металлолом дают лишь бы не загнулись. Кинули как обычно
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 09:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

https://www.youtube.com/watch?v=oA_sxNNIrDE
не розуміє держава настроїв населення
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 09:16

  Дюрі-бачі написав:https://www.youtube.com/watch?v=oA_sxNNIrDE
не розуміє держава настроїв населення

А які настрої населення ?
По соцопитуванням більшість за 1991.
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 09:20

  Investor_K написав:Как вам новость?

Швець ще півроку тому розказував про цей варіант. Якщо Байден буде мати значне відставання, то у демократів є такий хід. І ніби-то Обама легко зможе виграти, бо крім прихильників одного та іншого є дуже значна зростаюча частка населення проти обох дідів. Особливо у так званих штатах, що вагаються (колеблящихся).
При цьому також було прораховано, що Хейлі в свою чергу легко виграла б у Байдена. Вийшла така ситуація, що вони обидві програють по рейтингам у себе всередині партії (завдяки ядру прихильників дідів). Але у випадку якщо їх виставити відповідно проти діда з протилежного боку, то вони його перемагають з великою вірогідністю
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 09:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

До речі, це вже щось з теорії ігор - можливо якраз знімання кандидатів не буде, бо якщо Байден зніме кандидатуру на користь Обами, то теоретично Трамп може зняти кандидатуру на користь Хейлі. Але я не впевнений, що у випадку з Трампом особисті амбіції не візьмуть вгору над партійними. У випадку з Байденом - там ніби діло в самій Обамі, вона поки що не дуже хоче, але її можуть вмовити
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  #<1 ... 79998000800180028003>
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