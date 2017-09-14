Посол Німеччини в Україні Мартін Єґер анонсував передачу додаткових систем Patriot, IRIS-T та нових систем протиповітряної оборони малого радіуса дії Skynex під час візиту на Харківщину. Про це повідомило Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України у неділю, 5 травня.
Єґер разом з міським головою Ігорем Тереховим та головою обладміністрації Олегом Синєгубовим відвідали Харків, який щодня обстрілюють російські окупанти. Місцева влада показала, як живуть мільйони українців у великому місті з блекаутами, сиренами та вибухами.
"Німеччина є одним зі стратегічних партнерів України у військовій допомозі. Посол Мартін Єґер анонсував додаткові системи Patriot, IRIS-T та нові системи протиповітряної оборони малого радіуса дії Skynex", - йдеться у повідомленні.
Окрім посилення ППО, підготовки до опалювального сезону та відновлення регіону та України в цілому Німеччина допомагає Харкову відбудовувати освітню інфраструктуру. Зокрема уряд ФРН допоможе встановити нові вікна університету ім. Каразіна, що вибило внаслідок ракетної атаки Росії 2 січня.
UA написав:Фігня. Повернення чоловіків порушить купу міжнародних норм. Сприймайте це як моральну підтримку тим хто залишився Україні. Ми цих евро ухилянтів повернемо! Можливо. Коли небуть...Повернемося до цього питання після війни... Можливо.
В суд на Німеччину подасте? Я тащусь з цих ухилянтів.
Пoчнуть рух ULM -- uhyliant lives matters. Або ELM -- те саме, але про елоїв узагалі й у цілому. І якось давно в світі не чути гасел “елої всіх країн -- єднайтесь!”
І їхні шанси значні! Ульм, ельм -- звучить саме по собі гарно. Не якесь там белеем...
Швець ще півроку тому розказував про цей варіант. Якщо Байден буде мати значне відставання, то у демократів є такий хід. І ніби-то Обама легко зможе виграти, бо крім прихильників одного та іншого є дуже значна зростаюча частка населення проти обох дідів. Особливо у так званих штатах, що вагаються (колеблящихся). При цьому також було прораховано, що Хейлі в свою чергу легко виграла б у Байдена. Вийшла така ситуація, що вони обидві програють по рейтингам у себе всередині партії (завдяки ядру прихильників дідів). Але у випадку якщо їх виставити відповідно проти діда з протилежного боку, то вони його перемагають з великою вірогідністю
До речі, це вже щось з теорії ігор - можливо якраз знімання кандидатів не буде, бо якщо Байден зніме кандидатуру на користь Обами, то теоретично Трамп може зняти кандидатуру на користь Хейлі. Але я не впевнений, що у випадку з Трампом особисті амбіції не візьмуть вгору над партійними. У випадку з Байденом - там ніби діло в самій Обамі, вона поки що не дуже хоче, але її можуть вмовити