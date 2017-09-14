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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 06 тра, 2024 09:32
Goodman написав:Осьдо .... забирайте відрами кандидатів:
Одесские телеграмм-каналы распространили видео возмущающейся полицейской: "На...уй мне ту церковь охранять? Там максимум человек 30. Ну прилетит туда – ничего страшного: это же не минус 100 человек, это всего лишь минус 30".
После этого полиция Одесской области сообщила об отстранении девушки и начале служебного расследования.
має вміння користування зброєю, знає в яку сторону стріляти і доволи цинічна . костяки совкової армії. Молода. тяготи потягне. як дурний під гору.
Незрозуміло, як наявність чи відсутність поліції вплине на кількість жертв десь, куди прилетить. Хіба що збільшити може на кількість поліцейських
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Додано: Пон 06 тра, 2024 09:38
Sergey Fursa
Я багато чого можу зрозуміти. Я буваю толерантний до абсурда. Але іноді навіть ліберал у мені вішає табличку «переоблік»…
Я можу зрозуміти, коли чоловіки уникають мобілізаціі. Коли страх смерті домінує. Коли навіть не бажання втратити свою свободу, своє життя, свою кар єру стає провідним у прийнятті рішень. Людина істота егоїстична. І це природньо. Я буду останнім, хто буде звинувачувати у чомусь таких людей під час чи після війни.
Я можу зрозуміти, коли людина воліє бути не в Україні під час війни. Бо життя коротке. І ти просто ставиш своє життя, свою долю, на перше місце. Це знов таки природнє. І я можу це прийняти. І я не хочу, щоб суспільство розділяла ненависть і люди в Україні ненавиділи людей за кордоном.
Це все страх. І це страх природній. І так само є природній сором за свій страх і вчинки, які він змушує тебе робити і які можуть виглядати не дуже моральними.
І я можу зрозуміти, коли людина тихо боїться, уникаючи зайвий раз виходити на вулицю чи не воліє їздити через блокпости. Коли робить це тихо. Коли відповідає тільки за себе.
Але є речі, які я не можу ні зрозуміти, ні прийняти. Навіть коли ти сам боїшся мобілізаціі, ти все рівно маєш знати, що мобілізація критично важлива для оборони країни. Для виживання. Цьому немає альтернативи. І що пройшов той час, коли ти можеш просто на стадіоні скандувати «ЗСУ», залишаючись у ролі вдячного вболівальника. Бо ЗСУ складається з людей. І кожен з чоловіків може одного дня стати гравцем на полі, а не вболівальником.
І коли людина вдягає футболку з «гордим» написом «ухилянт», то що вона хоче цим що сказати? Що вона пишається цим? Чи що вона рада поширювати російську пропаганду? А не секрет, що основний удар росіян на інформаційному фронті йде на зрив мобілізаціі. Це найтонкіший момент на данний момент.
Чи це психологічний захист, коли ти втомився боятися і зневажати себе і у відповідь ти демонстративно вдягаєш таку футболку, починаючи пишатись тим, за що тобі було соромно? Допомагаючи тим самим ворогу поширювати зневіру і зривати мобілізацію? Якщо ти сам боішся, то чи варто тоді показати всім, що ти пишаєшся? Але коли ти боїшся і ховаєшся, ти принаймі відповідаєш тільки за себе. За свій тихий страх. А коли вдягаєш таку футболку, то ти виходиш на бій на стороні ворога. Ти стаєш солдатом російських військ.
Спочатку ви приховуєте свій страх розмовами, що це не справедливо. Бо діти ж Зеленського не воюють. Розповідаєте про погану державу. Про бюджетників, які заслуговують бути мобілізовані замість вас. Кажете багато інших речей замість того, щоб просто зізнатися у своєму страху. У небажанні втратити свободу. У тих речах, які цілком природні, але чомусь ніхто не наважується говорити про них в голос. А потім переходите на інший рівень. І починаєте носити футболку с написом «ухилянт». Ну да, тоді ж ти не малодушний чоловік, а вже гордий борець з несправедливістю.
Чи «корисний ідіот», як називають таких у Москві. Скільки таких корисних ідіотів Москва вже організувала? Кому легше служити росіі, ніж зізнатися у своїх слабкостях?
А що думає бізнес, який робить і продає такі футболки? Що є суспільний запит негідників і треба його вдовільнити? Що гроші не пахнуть? Що це «прикольно»? Особливо в той момент, коли люди вмирають за тебе, зберігаючи життя і даючи час?
То коли прийшов той день, коли поширювати російську пропаганду стало чеснотою? Коли прийшов той день, коли стало можно пишатися тим, що ти боїшся? Коли стало прийнятним допомогати ворогу?
Це все риторичні питання, звісно. Але щось точно пішло не так, якщо це стало нормою.
І так, я дійсно тепер хочу, щоб людей з такими футболками першими затягували в бусікі. Без варіантів.
І так, я хочу, щоб до того бізнесу, що дозволив собі виробляти такі футболки, прийшло СБУ. Те саме СБУ, яке звикло кошмарити бізнес. І прикрило його на завжди. А всі дотичні до нього відправились освоювати нову армійську професію.
І це не ліберально. Але такі речі переходять будь-яку межу. Це робота на стороні ворога під час війни. Люди, які носять такі футболки, чи люди, що їх виготавляють та продають, нічим не відрізняються від навідників, що здають позиціі росіянам.
Суспільство, звісно, втомилось від війни. Тепер по-справжньому. А не так, як в 2016-2019, коли бачило ту війну тільки в новинах. Але суспільству треба зрозуміти, що депресія через відсутність розуміння коли це закінчиться, депресія від занадто великих очікувань, які не збулись, то не найгірше, що може статися. І що той варіант ситуаціі під час війни, у якому ми зараз живемо, виглядає як диво. І припинити жаліти себе, усвідомивши, нарешті, що це марафон і від витривалості залежить дуже багато. І так, нічого приємного в тому марафоні немає. Але хіба ми мали вибір? Хіба ми зараз маємо вибір?
І так, можна бути ухилянтом. Природньо боятися. Але не можна цим пишатися. І не можна толерувати тих, хто цим намагається хизуватись.
1 годину тому · Публіч
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Додано: Пон 06 тра, 2024 09:42
Bloomberg «Военная мобилизация в России лишает рабочих рук важнейшую нефтегазовую отрасль».
▪️Нефтегазовая промышленность России сыграла решающую роль в финансировании конфликта на Украине, обеспечив Кремль средствами для ведения боевых действий. Но отрасль сталкивается с нехваткой рабочей силы, поскольку полный переход российской экономики на военные рельсы усугубляет давний демографический кризис.
▪️По словам аналитиков и рекрутеров, работающих с отраслью, в стране, где лозунг «Газпрома» «Мечты сбываются» уже давно отражает карьерные устремления многих граждан, энергетическим компаниям теперь приходится конкурировать за работников с российской армией и производителями оружия. Одна только единовременная выплата для заключившего контракт на службу на Украине может быть эквивалентна почти годовой зарплате среднего работника нефтегазовых месторождений.
▪️Эта проблема не нова — Россия сталкивается с проблемой сокращения трудоспособного населения уже почти два десятилетия. Одной из основных причин был обвал рождаемости в 1990-х годах, пандемия коронавируса усугубила проблему, но конфликт на Украине сделал ее гораздо более острой.
▪️Нефтегазовому сектору России в этом году не хватает около 40 000 сотрудников, по оценкам московской компании Kasatkin Consulting, ранее являвшейся исследовательским центром Deloitte в регионе. В первом квартале отрасль увеличила количество объявлений о вакансиях на 24% по сравнению с прошлым годом, причем ищут не только квалифицированный персонал, но и низкоквалифицированных работников, свидетельствуют данные крупнейшей российской рекрутинговой платформы hh. ru.
▪️Нефтегазовая отрасль уже давно является одним из самых щедрых работодателей в России, предлагая заработную плату, превышающую среднюю по стране как минимум на две трети с 2017 года. В январе и феврале месячная номинальная зарплата в отрасли составляла в среднем около 125 200 рублей (1 340 долларов). Эта сумма уже не сравнится с тем, что предлагает российская армия контрактникам. #Россия
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Додано: Пон 06 тра, 2024 10:00
Faceless написав: Goodman написав: холява написав:
Чтобы отяготы войны так или иначе понесли все, и вы , и ваши дети, и племянники, и прочий экспортированный генофонд.
Осьдо .... забирайте відрами кандидатів:
Одесские телеграмм-каналы распространили видео возмущающейся полицейской: "На...уй мне ту церковь охранять? Там максимум человек 30. Ну прилетит туда – ничего страшного: это же не минус 100 человек, это всего лишь минус 30".
После этого полиция Одесской области сообщила об отстранении девушки и начале служебного расследования.
має вміння користування зброєю, знає в яку сторону стріляти і доволи цинічна . костяки совкової армії. Молода. тяготи потягне. як дурний під гору.
Незрозуміло, як наявність чи відсутність поліції вплине на кількість жертв десь, куди прилетить. Хіба що збільшити може на кількість поліцейських
Уважаемый МОДЕРАТОР .
В представленном вами нарезке диалогов ,
фразу "quote="5721770:холява"]Чтобы отяготы войны так или иначе понесли все, и вы , и ваши дети, и племянники, и прочий экспортированный генофонд.[/quote]
Осьдо .... забирайте відрами кандидатів: "
Я НЕ ПИСАЛ , да и не могла она мне даже в голову прийти .
Есть несколько человек , которые прячутся за высокопатриотичные и рациональные фразы , с пафосом сообщающие ,почему должны другие и не должны они .
Когда я несколько раз пытался вступить в диалог меня банили .
Поэтому я ,или не обращаю внимания на прямые оскорбления или веду диалог короткими предложениями и вопросами от которых тяжело уклонится .
С ПОНИМАНИЕМ и УВАЖЕНИЕМ .
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Додано: Пон 06 тра, 2024 10:06
Bobua написав:
Олег Савченко ▶ Безсоромники
Десь у паралельній реальності...
Пес Патрон - президент країни. Жінкам заборонено виїзджати закордон. Містами ходять патрулі, видають направлення на запліднення. Деяких одразу пакують і везуть у невідомому непрямку. Головлікарка пологового будинку у Самборі бʼє жінку пістолетом і кричить, що вивезе її в ліс й закопає, якщо та відмовиться вагітніти. Коментарями у соцмережах бігають чоловіки 60+ й дойобують жінок питаннями "Чому не в пологовому будинку, ухилянтко?". Жінки з Польщі та Чехії під світлинами дівчат пишуть "Ого, яка здорова корова, чого не народжуєш?". На питання, а чого самі не народжують і не в Україні, пишуть, що у них сестри вже пʼятьох народили, і взагалі, у них економічне розпліднення.
цитуючи місцевого класика "за крок до перевороту думок" ))
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Додано: Пон 06 тра, 2024 10:10
Faceless написав:
Незрозуміло, як наявність чи відсутність поліції вплине на кількість жертв десь, куди прилетить. Хіба що збільшити може на кількість поліцейських
будуть першими на місцях, почнуть надавати допомогу , оцінять маштаби, передадуть дані. будуть координувати дії спец рятувальних служб.
Їх багато чому мають вчити.
Вже в телеге гуляє відео. як прилетів КАБ сумнівної якості і вперся в стіну церкви/молільного дому. Всі прихожані ходять і спостерігають і славлять нашого Господа . що відвернув.
Була би поліція. відгородила би місце. відігнала би зівак і все пішло б за планом.
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Додано: Пон 06 тра, 2024 10:21
▪«В Республиканской партии растет пропутинская фракция, которая не хочет поддерживать Украину и почему-то считает, что Россия не является врагом США», — считает лидер демократов в Палате представителей.
▪Хаким Джеффрис утверждает, что поддержку России в Палате представителей возглавляет Марджори Тейлор Грин. «Проверьте записи… Это реальность: кто она такая, что она говорила, и какова ее система убеждений», — говорит Джеффрис.
▪Он ответил на комментарий сенатора Джей Ди Вэнса, указав на способность украинских военных сдерживать российские войска на протяжении более двух лет. «Это стратегический успех по любому определению… И те, кто хочет убедить американский народ, что украинские усилия были провальными, продвигают пропаганду Владимира Путина, потому что факты говорят прямо противоположное, и именно поэтому для нас важно довести дело до конца. Это момент Черчилля или Чемберлена», — считает лидер демократов в Палате представителей. #США
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Додано: Пон 06 тра, 2024 10:25
холява написав: Faceless написав:
Незрозуміло, як наявність чи відсутність поліції вплине на кількість жертв десь, куди прилетить. Хіба що збільшити може на кількість поліцейських
Уважаемый МОДЕРАТОР .
В представленном вами нарезке диалогов ,
фразу
холява написав:
Чтобы отяготы войны так или иначе понесли все, и вы , и ваши дети, и племянники, и прочий экспортированный генофонд.
Осьдо .... забирайте відрами кандидатів: "
Я НЕ ПИСАЛ , да и не могла она мне даже в голову прийти .
Есть несколько человек , которые прячутся за высокопатриотичные и рациональные фразы , с пафосом сообщающие ,почему должны другие и не должны они .
Когда я несколько раз пытался вступить в диалог меня банили .
Поэтому я ,или не обращаю внимания на прямые оскорбления или веду диалог короткими предложениями и вопросами от которых тяжело уклонится .
С ПОНИМАНИЕМ и УВАЖЕНИЕМ .
Дякую, виправив
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Додано: Пон 06 тра, 2024 10:28
Faceless написав:
Незрозуміло, як наявність чи відсутність поліції вплине на кількість жертв десь, куди прилетить. Хіба що збільшити може на кількість поліцейських
Задача наряда - охрана общественного порядка у места его несения. Нарушения общественного порядка могут быть вызваны различными причинами.
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Додано: Пон 06 тра, 2024 10:33
НАТО визначило дві «червоні лінії», коли вони можуть вступити у війну України з рф — Repubblica
🔹Якщо у війну на боці рашки буде залучена білорусь.
🔹Якщо росія атакує країни Балтії, Польщу чи Молдову.
то есть Украина не красная линия а Молдова красная? Белорусь может переодеть солдат в русскую форму и тогда всё ок, НАТО останется довольно. Вот кто начал делить людей на сорта.
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