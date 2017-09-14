️ По поручению Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами российской федерации, в целях повышения готовности нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач, Генеральным штабом начата подготовка к проведению в ближайшее время учения с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации, а также сил Военно-Морского флота.
В ходе учения будет осуществлен комплекс мероприятий по практической отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия.
Учение направлено на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия для реагирования и в целях безусловного обеспечения территориальной целостности и суверенитета российского государства в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес Российской Федерации.
vitaliiangel написав:Белорусь может переодеть солдат в русскую форму и тогда всё ок, НАТО останется довольно. Вот кто начал делить людей на сорта.
не может и не сможет. ибо будет стерта з лиця. Це не RU , вона вся прострілюється. Поки доїде допомога убогими РЖД , то там всже будуть пустирі, лунний пейзаж. При перших вирвах на території BY там буде така паніка і ісход мирняка..... мамця не горюй.
Василь-Рівне написав:Українця з тимчасово окупованого села змусили воювати за РФ, а той розстріляв окупантів і втік, — росЗМІ. Його укомплектували та "закинули в артилерію у взвод управління, бо вже старий - 58 років". Вночі він зайшов як свій у ролі радіотелефоніста, попрацював, зачекав на момент, і почав стріляти в сплячих кацапів, і втік.
Місцеві знавці можуть якось прокоментувати слова "контрактної служби" з цієї листівки?
Уряд готує нову форму військово-облікового документу з урахуванням цифровізації військового обліку Sud.ua
Не виключено, що у новій формі військовий квиток буде електронним. ... Деяких особам вже наклеїли у військовий квиток штрих-код. Як зазначив Юрій Галущенко, такі штрих-коди роздруковані із Реєстру «Оберіг». ...
О... Мрії збуваються. “За крок до “ахрана атмєна, ухилянт, ухилянт, ахтунг, ахтунг!!” -- у всіх крамницях країни. Навіть при оплаті готівкою. Якщо не матимуть чинного штрих коду у військ.квитку.
Bobua написав:О... Мрії збуваються. “За крок до “ахрана атмєна, ухилянт, ухилянт, ахтунг, ахтунг!!” -- у всіх крамницях країни. Навіть при оплаті готівкою. Якщо не матимуть чинного штрих коду у військ.квитку.
эх. вот это мечты. кроме магазов больше ж ничего нет