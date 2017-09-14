RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 80018002800380048005>
Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 10:44

Faceless

Я теж виправив .
холява
2
 
Повідомлень: 4492
З нами з: 27.09.12
Подякував: 4116 раз.
Подякували: 4506 раз.
 
Профіль
5
22
1
Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 10:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

️ По поручению Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами российской федерации, в целях повышения готовности нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач, Генеральным штабом  начата подготовка к проведению в ближайшее время учения с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации, а также сил Военно-Морского флота.

В ходе учения будет осуществлен комплекс мероприятий по практической отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия.

Учение направлено на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия для реагирования и в целях безусловного обеспечения территориальной целостности и суверенитета российского государства в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес Российской Федерации.
GALeon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1333
З нами з: 13.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 55 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 10:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliiangel написав:Белорусь может переодеть солдат в русскую форму и тогда всё ок, НАТО останется довольно. Вот кто начал делить людей на сорта.

не может и не сможет.
ибо будет стерта з лиця. Це не RU , вона вся прострілюється.
Поки доїде допомога убогими РЖД , то там всже будуть пустирі, лунний пейзаж.
При перших вирвах на території BY там буде така паніка і ісход мирняка..... мамця не горюй.
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6551
З нами з: 23.11.14
Подякував: 758 раз.
Подякували: 566 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 10:53

  Василь-Рівне написав:Українця з тимчасово окупованого села змусили воювати за РФ, а той розстріляв окупантів і втік, — росЗМІ.
Його укомплектували та "закинули в артилерію у взвод управління, бо вже старий - 58 років". Вночі він зайшов як свій у ролі радіотелефоніста, попрацював, зачекав на момент, і почав стріляти в сплячих кацапів, і втік.

Зображення


Місцеві знавці можуть якось прокоментувати слова "контрактної служби" з цієї листівки?
zxzx777
 
Повідомлень: 120
З нами з: 18.12.08
Подякував: 46 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 10:55

Уряд готує нову форму військово-облікового документу з урахуванням цифровізації військового обліку
Sud.ua

Не виключено, що у новій формі військовий квиток буде електронним.
...
Деяких особам вже наклеїли у військовий квиток штрих-код. Як зазначив Юрій Галущенко, такі штрих-коди роздруковані із Реєстру «Оберіг».
...



О...
Мрії збуваються.
“За крок до “ахрана атмєна, ухилянт, ухилянт, ахтунг, ахтунг!!” -- у всіх крамницях країни. Навіть при оплаті готівкою. Якщо не матимуть чинного штрих коду у військ.квитку.
Bobua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2114
З нами з: 24.08.10
Подякував: 111 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 11:02

  Bobua написав:О...
Мрії збуваються.
“За крок до “ахрана атмєна, ухилянт, ухилянт, ахтунг, ахтунг!!” -- у всіх крамницях країни. Навіть при оплаті готівкою. Якщо не матимуть чинного штрих коду у військ.квитку.


эх. вот это мечты. кроме магазов больше ж ничего нет :lol:
mephala
 
Повідомлень: 9218
З нами з: 07.04.14
Подякував: 333 раз.
Подякували: 1025 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 11:02

  vitaliiangel написав:
НАТО визначило дві «червоні лінії», коли вони можуть вступити у війну України з рф — Repubblica

🔹Якщо у війну на боці рашки буде залучена білорусь.
🔹Якщо росія атакує країни Балтії, Польщу чи Молдову.

то есть Украина не красная линия а Молдова красная? Белорусь может переодеть солдат в русскую форму и тогда всё ок, НАТО останется довольно. Вот кто начал делить людей на сорта.


Молдова пише і розмовляє румун.мовою.

А у нас якою пишуть і розмовляють?
Bobua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2114
З нами з: 24.08.10
Подякував: 111 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 11:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Bobua написав:Молдова пише і розмовляє румун.мовою.
А у нас якою пишуть і розмовляють?


якщо б не брати до уваги риторику пізнього Макрона ти Британії то є підозра що європейці відморозяться у випадку чогось і зіллють не тільки всякі Молдови з Польшами а навіть колишню ГДР))
Letusrock
 
Повідомлень: 1313
З нами з: 03.05.22
Подякував: 13 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 11:18

  Bobua написав:
  vitaliiangel написав:
НАТО визначило дві «червоні лінії», коли вони можуть вступити у війну України з рф — Repubblica

🔹Якщо у війну на боці рашки буде залучена білорусь.
🔹Якщо росія атакує країни Балтії, Польщу чи Молдову.

то есть Украина не красная линия а Молдова красная? Белорусь может переодеть солдат в русскую форму и тогда всё ок, НАТО останется довольно. Вот кто начал делить людей на сорта.


Молдова пише і розмовляє румун.мовою.

А у нас якою пишуть і розмовляють?

В ЕС не принята дискриминация по языковому признаку, иначе немцы давно бы щемили более слабых чехов или поляков, заставляя их говорить по немецки. Не нужно натягивать свои стереотипы на весь мир.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23172
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2396 раз.
Подякували: 3342 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 11:21

  Дюрі-бачі написав:https://www.youtube.com/watch?v=oA_sxNNIrDE
не розуміє держава настроїв населення

Ухилянти і циганські наркобарони брати навік.
З цим треба жорстко боротися, а особливо з поширенням фейків про ТЦК в інтернеті.
Це все вже було в 2014 на Донбасі.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2804
З нами з: 10.06.19
Подякував: 106 раз.
Подякували: 191 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 80018002800380048005>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: buratinyo, d44 і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
10 28901
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 кві, 2024 19:39
finansist1
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 190662
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 625693
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (3939)
06.05.2024 12:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.