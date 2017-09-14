НАТО визначило дві «червоні лінії», коли вони можуть вступити у війну України з рф — Repubblica
🔹Якщо у війну на боці рашки буде залучена білорусь. 🔹Якщо росія атакує країни Балтії, Польщу чи Молдову.
то есть Украина не красная линия а Молдова красная? Белорусь может переодеть солдат в русскую форму и тогда всё ок, НАТО останется довольно. Вот кто начал делить людей на сорта.
Якщо в розумінні нато зараз бульбандія "не залучена", у війні то чому не можна сфотографувати українських пілотів та ППОшників на теріторії Польщі та прикрити небо України, і нчого передавати не потрібно, ні інфраструктуру під Ф-16 готувати. А що, це не поляки а просто теріторію предоставили українцям... Напад на Молдову означає, що руськіє вже зайняли Одесу чи нато вважає що десант у Молдову буде з ил-76 гімно це НАТО та ЄС, незрозуміло чому Зеленський так довго погоджується на це брехливе лайно з "допомогою" Хай їде на поклон до китайців та пропонує все що їх цікавить в Україні в обмін на захист. Якщо, звичайно, китайцям щось тут цікаво.
Востаннє редагувалось d44 в Пон 06 тра, 2024 11:50, всього редагувалось 1 раз.
alex lem написав: Розмовляв з машиністом маневрового тепловозу, (не Укрзалізниця). На дорозі гастролюючі ловці душ з іншої області зупинили. В нього броня. Витяг з наказу Мінекономіки з його фамілією. ,,Твоя бронь хєрня, на ній повинен бути штамп і підпис з місцевого тцк. На тобі повістку в тцк,,.
Так все правильно, він мав зареєструватися і оформити відстрочку в ТЦК. Твій машиніст дебіл.
куди не кинь оком, навколи одні дебіли, тільки один діма не дебіл. отут процедура бронювання, де в ній написано що заброньований має явитися у тцк, щоб поставити якийсь штамп та підпис на витягу? уважно читаємо пп. 6,7 порядку, і тільки після цього намагаємося когось звинуватити в дебілізмі.