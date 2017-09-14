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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8002800380048005>
Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 11:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  unicdima написав:а особливо з поширенням фейків про ТЦК в інтернеті.


ТЦК настільки старається в стилі нквд, що навіть нічого придумовувати не потрібно.
А ваша фраза "поширення фейків про ТЦК" ріже вухо і підозріло синхронізується з відомим кацапським законом
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 11:37

  vitaliiangel написав:В ЕС не принята дискриминация по языковому признаку, иначе немцы давно бы щемили более слабых чехов или поляков, заставляя их говорить по немецки.
Да немцы и сами себя-то не могут заставить всех на одном языке говорить, не то, что других.
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 11:46

  vitaliiangel написав:
НАТО визначило дві «червоні лінії», коли вони можуть вступити у війну України з рф — Repubblica

🔹Якщо у війну на боці рашки буде залучена білорусь.
🔹Якщо росія атакує країни Балтії, Польщу чи Молдову.

то есть Украина не красная линия а Молдова красная? Белорусь может переодеть солдат в русскую форму и тогда всё ок, НАТО останется довольно. Вот кто начал делить людей на сорта.

Якщо в розумінні нато зараз бульбандія "не залучена", у війні то чому не можна сфотографувати українських пілотів та ППОшників на теріторії Польщі та прикрити небо України, і нчого передавати не потрібно, ні інфраструктуру під Ф-16 готувати. А що, це не поляки а просто теріторію предоставили українцям... Напад на Молдову означає, що руськіє вже зайняли Одесу чи нато вважає що десант у Молдову буде з ил-76 :)
гімно це НАТО та ЄС, незрозуміло чому Зеленський так довго погоджується на це брехливе лайно з "допомогою" Хай їде на поклон до китайців та пропонує все що їх цікавить в Україні в обмін на захист. Якщо, звичайно, китайцям щось тут цікаво.
Востаннє редагувалось d44 в Пон 06 тра, 2024 11:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 11:49

  Letusrock написав:
  Bobua написав:Молдова пише і розмовляє румун.мовою.
А у нас якою пишуть і розмовляють?


якщо б не брати до уваги риторику пізнього Макрона ти Британії то є підозра що європейці відморозяться у випадку чогось і зіллють не тільки всякі Молдови з Польшами а навіть колишню ГДР))

Как раз есть подозрение что голоса введем войска НАТО или отдельных стран в Украину начинают быть всё осязаемей.
stm
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 11:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  d44 написав:Хай їде на поклон до китайців та пропонує все що їх цікавить в Україні в обмін на захист.

А що він може запропонувати такого, чого Пу не запропонує більше?
  unicdima написав:З цим треба жорстко боротися, а особливо з поширенням фейків про ТЦК в інтернеті.

Вже садять народ, за те, що пише правду про ТЦК. Скоро дійдемо й до фейків про армію...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 11:52

  Дюрі-бачі написав:
  d44 написав:Хай їде на поклон до китайців та пропонує все що їх цікавить в Україні в обмін на захист.

А що він може запропонувати такого, чого Пу не запропонує більше?
Все ж таки китайці сильніші за расію. Пу просто бажає знищити Україну, може китайцям це не потрібно, хз. Мабуть останній варіант, інших немає.
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 12:00

  Дюрі-бачі написав:Вже садять народ, за те, що пише правду про ТЦК. Скоро дійдемо й до фейків про армію...

Ваша правда така як у русскіх, все брехня.
То ти циган чи мадяр?
unicdima
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 12:13

  vitaliiangel написав:
НАТО визначило дві «червоні лінії», коли вони можуть вступити у війну України з рф — Repubblica

🔹Якщо у війну на боці рашки буде залучена білорусь.
🔹Якщо росія атакує країни Балтії, Польщу чи Молдову.

то есть Украина не красная линия а Молдова красная? Белорусь может переодеть солдат в русскую форму и тогда всё ок, НАТО останется довольно. Вот кто начал делить людей на сорта.

Ну, а що ви хотіли? потрібно було думати ще тоді, у 2006 і пізніше ще багато було у нас шансів, але всюди ми робили себе разом.
Востаннє редагувалось Schmit в Пон 06 тра, 2024 12:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 12:15

  unicdima написав:
  alex lem написав: Розмовляв з машиністом маневрового тепловозу, (не Укрзалізниця). На дорозі гастролюючі ловці душ з іншої області зупинили. В нього броня. Витяг з наказу Мінекономіки з його фамілією. ,,Твоя бронь хєрня, на ній повинен бути штамп і підпис з місцевого тцк. На тобі повістку в тцк,,.

Так все правильно, він мав зареєструватися і оформити відстрочку в ТЦК.
Твій машиніст дебіл.


куди не кинь оком, навколи одні дебіли, тільки один діма не дебіл. отут процедура бронювання, де в ній написано що заброньований має явитися у тцк, щоб поставити якийсь штамп та підпис на витягу? уважно читаємо пп. 6,7 порядку, і тільки після цього намагаємося когось звинуватити в дебілізмі.
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 12:25

  unicdima написав:
  Дюрі-бачі написав:Вже садять народ, за те, що пише правду про ТЦК. Скоро дійдемо й до фейків про армію...

Ваша правда така як у русскіх, все брехня.
То ти циган чи мадяр?

А кто по пятой графе? Пациент хАлявы?
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