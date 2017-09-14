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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 80028003800480058006>
Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 11:49

  Letusrock написав:
  Bobua написав:Молдова пише і розмовляє румун.мовою.
А у нас якою пишуть і розмовляють?


якщо б не брати до уваги риторику пізнього Макрона ти Британії то є підозра що європейці відморозяться у випадку чогось і зіллють не тільки всякі Молдови з Польшами а навіть колишню ГДР))

Как раз есть подозрение что голоса введем войска НАТО или отдельных стран в Украину начинают быть всё осязаемей.
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 11:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  d44 написав:Хай їде на поклон до китайців та пропонує все що їх цікавить в Україні в обмін на захист.

А що він може запропонувати такого, чого Пу не запропонує більше?
  unicdima написав:З цим треба жорстко боротися, а особливо з поширенням фейків про ТЦК в інтернеті.

Вже садять народ, за те, що пише правду про ТЦК. Скоро дійдемо й до фейків про армію...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 12:00

  Дюрі-бачі написав:Вже садять народ, за те, що пише правду про ТЦК. Скоро дійдемо й до фейків про армію...

Ваша правда така як у русскіх, все брехня.
То ти циган чи мадяр?
unicdima
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 12:13

  vitaliiangel написав:
НАТО визначило дві «червоні лінії», коли вони можуть вступити у війну України з рф — Repubblica

🔹Якщо у війну на боці рашки буде залучена білорусь.
🔹Якщо росія атакує країни Балтії, Польщу чи Молдову.

то есть Украина не красная линия а Молдова красная? Белорусь может переодеть солдат в русскую форму и тогда всё ок, НАТО останется довольно. Вот кто начал делить людей на сорта.

Ну, а що ви хотіли? потрібно було думати ще тоді, у 2006 і пізніше ще багато було у нас шансів, але всюди ми робили себе разом.
Востаннє редагувалось Schmit в Пон 06 тра, 2024 12:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 12:15

  unicdima написав:
  alex lem написав: Розмовляв з машиністом маневрового тепловозу, (не Укрзалізниця). На дорозі гастролюючі ловці душ з іншої області зупинили. В нього броня. Витяг з наказу Мінекономіки з його фамілією. ,,Твоя бронь хєрня, на ній повинен бути штамп і підпис з місцевого тцк. На тобі повістку в тцк,,.

Так все правильно, він мав зареєструватися і оформити відстрочку в ТЦК.
Твій машиніст дебіл.


куди не кинь оком, навколи одні дебіли, тільки один діма не дебіл. отут процедура бронювання, де в ній написано що заброньований має явитися у тцк, щоб поставити якийсь штамп та підпис на витягу? уважно читаємо пп. 6,7 порядку, і тільки після цього намагаємося когось звинуватити в дебілізмі.
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 12:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  unicdima написав:З цим треба жорстко боротися, а особливо з поширенням фейків про ТЦК в інтернеті.
Це все вже було в 2014 на Донбасі.
Багато чого було, навіть раніше, коли закони просто відмінили і все вирішувала "революційна доцільність" Тільки треба пам'ятати, чим це закінчилося не тільки для звичайних людей, а і для самих активних борців з "нєсогласньіми" - першим пішли "в расход" після зміни "лінії партії"Зображення
Востаннє редагувалось d44 в Пон 06 тра, 2024 12:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 12:39

Меня больше беспокоит другой вопрос в этом контексте. Не знаю как его изложить кратко и быстро. Но попробую.

Говорил с одним человеком из полиции. Интересовался его мнением по поводу того, что происходит в приграничных районах, где ведутся интенсивные обстрелы наших сел. Каждый день своей службы он видит смерти в результате бесконечных обстрелов баллистикой, КАБами, РСЗО, минометами, артиллерией. Сталкивается с мародерством, наркоманами и алкоголиками. Вроде бы уже привычный. Но его бесит и удивляет одна вещь, на которую командование ВСУ не обращает внимание. А именно применение нашими военнослужащими эмблем, крестов и прочих атрибутов, которые при настойчивом желании можно легко спутать с символами немецкого нацизма, фашизма. :!:

Зачем так не продуманно и на руку агрессору? Ведь известно, что в росии до сих пор празднуют победу над нацистской Германией во время второй мировой войны. Нам всем то понятно, что это лишь способ советской пропаганды скрыть давнее сотрудничество руководства СССР с Гитлером. Но практически 100% населения росии об этом сегодня не задумывается и ненависть к немецкому нацизму заложена у них с рождения. И тут их телевидение показывает им немецкие танки с крестами, плененных азовцев со спорными татуировками, пусть и нанесенными по молодости и глупости. Как следствие кремль не испытывает после этого трудностей в мобилизации для отправки на войну в Украине. Их пропаганда одержала победу. И обманутые мужчины массово идут к нам убивать нацистов как делали их деды, а на фоне этого они уже не задумываются о том, что идут они отжимать территории и другие активы на самом деле у соседней страны. Самое страшное, что поток желающих повоевать против придуманных нацистов в Украине, как раньше делали деды в Германии, не уменьшается в росии, а наоборот даже увеличивается. Это очевидно.

Как решить проблему такую?

Возможно ВСУ, КМУ, РНБО нужно пригласить опытнейших имиджмейкеров для формирования у военнослужащих Украины понятного абсолютно всем и в любой стране статуса Защитника (семьи, родины, страны), отличного от понятия нациста, для оказания коррекционного влияния, во-первых, на умы мобилизируемых сейчас и завтра россиян, жестоко обманутых при этом кремлевской пропагандой. Иначе жопа - их же больше на порядок. И воевать они все научились уже. А во вторых, на умы подлежащих мобилизации украинцев, среди которых полно тех, кто считает кресты на наших танках символами схожими с символами нацистской Германии.

Анализ схемы боевого применения российского пехотного подразделения (взвода) показывает, что оно неформально подразделяется на военных профессионалов (сюда входят командир взвода, минометчики, пулеметчики, гранатометчики, дронщики, снайпер, малый заград.отряд, возможно минер) и любителей (штурмовики из числа мобилизованных, постоянно впереди). Профессионалы обрабатывают наши позиции издалека, а штурмовики осуществляют зачистку. Потерь среди профессионалов практически нет, потери только из числа любителей, которые быстро восполняют за счет поступающего непрерывно пополнения. Любители погибают либо от нашего огня, либо от огня своего малого заградительного отряда.

Эта схема в такой войне дает высокую вероятность продвижения вперед для захвата новых территорий и минимизацию потерь среди ценных военных специалистов. А любителей в росии много и хватит не на одну такую войну, как сейчас уже это видно.
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 12:43

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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 12:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ми дуже сумуємо за артилерією. Внаслідок снарядного голоду, нам довелося замінити її FPV-дронам, — військовий

В ефірі Андрій Козінчук зазначив:
У всіх наших операціях артилерія є важливою складовою. Наприклад, росіяни вчаться і застосовують комплексний підхід, використовуючи авіаснаряди, артилерію, гази та штурми. Всі до цього готові і як «Отче наш» знають. Але ми, у відповідь — дрони або міномети, що є молодшою сестрою артилерії.

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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 12:49

чи виходили на звязок Фріз, Успіх та ЛАД ?
Letusrock
 
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