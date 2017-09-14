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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8003800480058006>
Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 12:49

  Бетон написав:Ми дуже сумуємо за артилерією. Внаслідок снарядного голоду, нам довелося замінити її FPV-дронам, — військовий

В ефірі Андрій Козінчук зазначив:
У всіх наших операціях артилерія є важливою складовою. Наприклад, росіяни вчаться і застосовують комплексний підхід, використовуючи авіаснаряди, артилерію, гази та штурми. Всі до цього готові і як «Отче наш» знають. Але ми, у відповідь — дрони або міномети, що є молодшою сестрою артилерії.

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155мм снаряды на подходе
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 12:50

  Letusrock написав:чи виходили на звязок Фріз, Успіх та ЛАД ?

где лапай?
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 13:07

  Letusrock написав:чи виходили на звязок Фріз, Успіх та ЛАД ?

А что если просмотреть их профили?

  Прохожий написав:
  Letusrock написав:чи виходили на звязок Фріз, Успіх та ЛАД ?

где лапай?

Промеряет в Тисе места, где пороги почти не бьют колени.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 06 тра, 2024 13:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 13:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Чудик😂😂

Оно смешно, но зачем это постить. Это ж индикатор кошмара в стране


44-річна «Сергієтта» була спіймана прикордонниками при спробі втечі до Румунії

Мешканець Золотоноші, переодягнений у жінку, намагався перетнути кордон з Румунією. З макіяжем, в жіночому одязі та з перукою — саме в такому вигляді, маючи з собою паспорт сестри, українець прибув на Закарпаття.
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 13:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Бетон написав:Ми дуже сумуємо за артилерією. Внаслідок снарядного голоду, нам довелося замінити її FPV-дронам, — військовий

В ефірі Андрій Козінчук зазначив:
У всіх наших операціях артилерія є важливою складовою. Наприклад, росіяни вчаться і застосовують комплексний підхід, використовуючи авіаснаряди, артилерію, гази та штурми. Всі до цього готові і як «Отче наш» знають. Але ми, у відповідь — дрони або міномети, що є молодшою сестрою артилерії.

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Взагалі то Козінчук - військовий психолог. Якось не те щоб експерт з артилерії
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 13:48

  Letusrock написав:чи виходили на звязок Фріз, Успіх та ЛАД ?

freeze тиждень тому відповідав
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 14:22

  Faceless написав:
Бетон написав:Ми дуже сумуємо за артилерією. Внаслідок снарядного голоду, нам довелося замінити її FPV-дронам, — військовий

В ефірі Андрій Козінчук зазначив:
У всіх наших операціях артилерія є важливою складовою. Наприклад, росіяни вчаться і застосовують комплексний підхід, використовуючи авіаснаряди, артилерію, гази та штурми. Всі до цього готові і як «Отче наш» знають. Але ми, у відповідь — дрони або міномети, що є молодшою сестрою артилерії.

Ничерта нет
Взагалі то Козінчук - військовий психолог. Якось не те щоб експерт з артилерії

Я знаю супер експертів. Один з них казав, що буде пити каву в 2023 році в Криму
Востаннє редагувалось Бетон в Пон 06 тра, 2024 14:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 14:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Бетон написав:
  Faceless написав:
Бетон написав:Ми дуже сумуємо за артилерією. Внаслідок снарядного голоду, нам довелося замінити її FPV-дронам, — військовий

В ефірі Андрій Козінчук зазначив:
У всіх наших операціях артилерія є важливою складовою. Наприклад, росіяни вчаться і застосовують комплексний підхід, використовуючи авіаснаряди, артилерію, гази та штурми. Всі до цього готові і як «Отче наш» знають. Але ми, у відповідь — дрони або міномети, що є молодшою сестрою артилерії.

Ничерта нет
Взагалі то Козінчук - військовий психолог. Якось не те щоб експерт з артилерії

Я знаю супер експертів. Один з них казав, що буде пити каву в 2023 році
Може він і пив. Він ж не казав, що ви будете
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 14:26

  Faceless написав:
Бетон написав:
Бетон написав:Ми дуже сумуємо за артилерією. Внаслідок снарядного голоду, нам довелося замінити її FPV-дронам, — військовий

В ефірі Андрій Козінчук зазначив:
У всіх наших операціях артилерія є важливою складовою. Наприклад, росіяни вчаться і застосовують комплексний підхід, використовуючи авіаснаряди, артилерію, гази та штурми. Всі до цього готові і як «Отче наш» знають. Але ми, у відповідь — дрони або міномети, що є молодшою сестрою артилерії.

Ничерта нет
Взагалі то Козінчук - військовий психолог. Якось не те щоб експерт з артилерії
Я знаю супер експертів. Один з них казав, що буде пити каву в 2023 році
Може він і пив. Він ж не казав, що ви будете

Якби він пив, він би про це рік знімав відоси кожен божий день 😅
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 14:26

  Hotab написав:Промеряет в Тисе места, где пороги почти не бьют колени.

Ви як летун могли б організувати для ухулянтів курси дельтапланеристів.
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