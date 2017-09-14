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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8003800480058006
Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 14:26

  Letusrock написав:чи виходили на звязок Фріз, Успіх та ЛАД ?

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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 14:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Фриз выдавал потрясающий анализ, обзор, выводы.
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