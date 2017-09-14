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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 80048005800680078008>
Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 14:26

  Hotab написав:
  Letusrock написав:чи виходили на звязок Фріз, Успіх та ЛАД ?

А что если просмотреть их профили?


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Востаннє редагувалось yanyura в Пон 06 тра, 2024 14:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 14:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Фриз выдавал потрясающий анализ, обзор, выводы.
Тревожно
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 14:49

  Bobua написав:
Молдова пише і розмовляє румун.мовою.

А у нас якою пишуть і розмовляють?

Молдова така маленька, але навіть у ній пишуть і говорять не однією мовою. Російська там також грає значну роль.
А якщо ще згадати Придністров'я та Гагаузію, то виявиться не все так однозначно
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 14:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Щось мені дуже не подобається ця риторика, мабуть китайці дуже за моторсіч образились чи інше.
Криза - "українська", а стабільність повернеться "в Європу"
Виглядає як українці тригернули нестабільність в Європі, бюргери змушені витрачатися на українських бігунців та зброю

Сі Цзіньпін у Франції заявив про "хороші шляхи" завершення війни в Україні

Лідер Китаю Сі Цзіньпін, перебуваючи 5 травня у Парижі з візитом в межах свого європейського турне, висловився про пошук Пекіном "хороших шляхів" для завершення війни Росії з Україною, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

При цьому китайський лідер назвав повномасштабне вторгнення РФ в Україну - "українською кризою". Та відзначив вплив війни на європейське суспільство.

"Ми розуміємо потрясіння, яке українська криза спричинила для європейців. Китай не є джерелом цієї кризи, не є її стороною чи учасником", - сказав Сі Цзіньпін.

Також китайський лідер висловив сподівання, що мир і стабільність "швидко повернуться в Європу", і заявив про намір Пекіна "працювати з Францією та всім міжнародним співтовариством, щоб знайти хороші шляхи вирішення кризи".
Востаннє редагувалось fox767676 в Пон 06 тра, 2024 14:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 14:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  unicdima написав:Ваша правда така як у русскіх, все брехня.
То ти циган чи мадяр?

Хоч гляньте репортаж, там так і сказали: ні ТЦКшників, які вкрали людей, ні людей, які напали на ТЦК, навіть не судили. А от блогера, який виклав відео і розповів правду - судять.
Якщо то Вас та хвилює, то я українець.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 14:56

  UA написав:
  Hotab написав:Промеряет в Тисе места, где пороги почти не бьют колени.

Ви як летун могли б організувати для ухулянтів курси дельтапланеристів.


А я міг би організувати викладання , як треба складати рештки дельтопланерістів і водолазів .
холява
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 14:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fox767676 написав:Щось мені дуже не подобається ця риторика, мабуть китайці дуже за моторсіч образились чи інше.

Я вже тут писав про зміни в риториці Китаю. ИМХО вони з США не домовились, тому тепер жорстко стали на бік москалів в частині "Захід, не допомагай Україні".
Ми навряд чи можемо тут щось особливо змінити: на Китай впливу 0, на США теж страшно давити.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 15:03

  Дюрі-бачі написав:
  fox767676 написав:Щось мені дуже не подобається ця риторика, мабуть китайці дуже за моторсіч образились чи інше.

Я вже тут писав про зміни в риториці Китаю. ИМХО вони з США не домовились, тому тепер жорстко стали на бік москалів в частині "Захід, не допомагай Україні".
Ми навряд чи можемо тут щось особливо змінити: на Китай впливу 0, на США теж страшно давити.



якщо так то... треба інтенсифікувати контакти з Китаєм, майже до встановлення пам'ятників маоцзедуну (хоч я його і ненавиджу) замість ленінських
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 15:05

  fox767676 написав:
  Дюрі-бачі написав:
  fox767676 написав:Щось мені дуже не подобається ця риторика, мабуть китайці дуже за моторсіч образились чи інше.

Я вже тут писав про зміни в риториці Китаю. ИМХО вони з США не домовились, тому тепер жорстко стали на бік москалів в частині "Захід, не допомагай Україні".
Ми навряд чи можемо тут щось особливо змінити: на Китай впливу 0, на США теж страшно давити.



якщо так то... треба інтенсифікувати контакти з Китаєм, майже до встановлення пам'ятників маоцзедуну (хоч я його і ненавиджу) замість ленінських

А потом напасть на Тайвань, а то вы давно устно ни на кого не нападали.
stm
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 15:08

  холява написав:
  UA написав:Ви як летун могли б організувати для ухулянтів курси дельтапланеристів.


А я міг би організувати викладання , як треба складати рештки дельтопланерістів і водолазів .

Люди безкоштовно та добровільно топляться в Тисі, а в ТЦК йти не хочуть. Чому так?
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  #<1 ... 80048005800680078008>
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