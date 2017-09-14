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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 06 тра, 2024 15:12
fox767676 написав:
треба інтенсифікувати контакти з Китаєм, майже до встановлення пам'ятників маоцзедуну (хоч я його і ненавиджу) замість ленінських
Не розумієте ви Китай (хоча і я його не дуже розумію), але:
1. ИМХО років через 5-10 памятники Мао замінять на Сі вже в самому Китаї
2. Китаю дуже потрібні технології і гроші (бажано в золоті, діамантах, антикваріаті). Решта їх не цікавить. Ті ж москалі дали їм дешеву нафту, газ і технології ракетної галузі, а що можемо дати ми...
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в Пон 06 тра, 2024 15:13, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 06 тра, 2024 15:13
UA написав:
Люди безкоштовно та добровільно топляться в Тисі, а в ТЦК йти не хочуть. Чому так?
минулим літом про тису нічого не було чутно.
вона обміліває і спокійно переходиться пішки?
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Додано: Пон 06 тра, 2024 15:13
UA написав: холява написав: UA написав:
Ви як летун могли б організувати для ухулянтів курси дельтапланеристів.
А я міг би організувати викладання , як треба складати рештки дельтопланерістів і водолазів .
Люди безкоштовно та добровільно топляться в Тисі, а в ТЦК йти не хочуть. Чому так?
Чому безкоштовно? Є багато таких, що за це ще й платять по 3-5 тис. Євро
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Додано: Пон 06 тра, 2024 15:16
Дюрі-бачі написав:
2. Китаю дуже потрібні технології і гроші (бажано в золоті, діамантах,
При цьому домовитись з США вони не хочуть.
Чим ми можемо їх зацікавити окрім залишків моторсічі?
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Додано: Пон 06 тра, 2024 15:17
fox767676 написав:
При цьому домовитись з США вони не хочуть.
ИМХО США мало пропонували, тому не зійшлись на ціні
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Дюрі-бачі
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Додано: Пон 06 тра, 2024 15:21
Дюрі-бачі написав:
Не розумієте ви Китай (хоча і я його не дуже розумію), але:
1. ИМХО років через 5-10 памятники Мао замінять на Сі вже в самому Китаї
2. Китаю дуже потрібні технології і гроші (бажано в золоті, діамантах, антикваріаті). Решта їх не цікавить. Ті ж москалі дали їм дешеву нафту, газ і технології ракетної галузі, а що можемо дати ми...
Китаю потрібна міжнародна торгівля на їх умовах.
В Китая немає друзів та союзників.
Будь кого китайці зрадять та переметнуться в протилежний табір за 3 дні, якщо це стане їм вигідно.
Особливості менталитету.
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UA
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Додано: Пон 06 тра, 2024 15:22
Дюрі-бачі написав: fox767676 написав:
При цьому домовитись з США вони не хочуть.
ИМХО США мало пропонували, тому не зійшлись на ціні
Ціна відома - Тайвань.
Дипломатам нашим та уряду треба самим якось крутитсь, поклали всі яйки в одну корзину - результат на табло
Китай трохи розмиває російський вплив в Середній Азії та білоусі, не дає їх поглинути.
Може з Україною були ще більш сприятливі конфігурації
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fox767676
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Додано: Пон 06 тра, 2024 15:51
UA написав: холява написав: UA написав:
Ви як летун могли б організувати для ухулянтів курси дельтапланеристів.
А я міг би організувати викладання , як треба складати рештки дельтопланерістів і водолазів .
Люди безкоштовно та добровільно топляться в Тисі, а в ТЦК йти не хочуть. Чому так?
Тому що за увесь час існування держави , ніхто в уші не кричав , викладав , закликав що Держава Україна поперед за все .
Мало хто може поступитися власними інтересами за для Держави . Тому що хтось їм винен .
Тут багато чого писали ,то ви можете подивитись історію повідомлень від часу існування "вітки ".
І до самого нашого часу ви це чітаєте .....
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холява
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Додано: Пон 06 тра, 2024 15:54
UA написав:
Люди безкоштовно та добровільно топляться в Тисі, а в ТЦК йти не хочуть. Чому так?
Бо добре працює кацапська пропаганда, якої навіть тут повно. Та сама яку Дюрі називає правдою.
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Додано: Пон 06 тра, 2024 15:56
Дюрі-бачі написав: fox767676 написав:
При цьому домовитись з США вони не хочуть.
ИМХО США мало пропонували, тому не зійшлись на ціні
кетайзы окуели
"лавочник" не видит пока наказания для бензоколонки от "белых людей" посему и буреет...
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