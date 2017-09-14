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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8005800680078008
Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 16:04

  Бетон написав:Ми дуже сумуємо за артилерією. Внаслідок снарядного голоду, нам довелося замінити її FPV-дронам, — військовий

В ефірі Андрій Козінчук зазначив:
У всіх наших операціях артилерія є важливою складовою. Наприклад, росіяни вчаться і застосовують комплексний підхід, використовуючи авіаснаряди, артилерію, гази та штурми. Всі до цього готові і як «Отче наш» знають. Але ми, у відповідь — дрони або міномети, що є молодшою сестрою артилерії.

Ничерта нет


30 березня 2024

На Мюнхенській конференції з безпеки президент Чехії Петр Павел заявив, що його держава знайшла для України сотні тисяч снарядів, але проєкт потребує фінансування. Павел закликав країн-союзників допомогти зібрати гроші на закупівлю зброї.
Низка держав уже зголосилися виділити кошти. Серед них – Португалія, Фінляндія, Німеччина, Литва та інші.
Днями стало відомо, що Чехія доставила в Україну 300 тисяч снарядів, які повинні забезпечити життєво важливий "перепочинок на кілька місяців" на лінії фронту.
Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський повідомив, що в межах чеської ініціативи про придбання боєприпасів для України цифра може зрости з 800 тисяч до 1,5 млн.
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 16:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  UA написав:Люди безкоштовно та добровільно топляться в Тисі, а в ТЦК йти не хочуть. Чому так?



Може тому що вважають так шанси вижити більшими?
Та відсутність срока мобілізації також не надає впевненості у майбутньому...
Востаннє редагувалось Slon_Nosov в Пон 06 тра, 2024 16:21, всього редагувалось 1 раз.
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 16:10

  Бетон написав:Тревожно

знали такого?

"важкоатлет, заслужений майстер спорту України Олександр Пєлєшенко."
https://lb.ua/society/2024/05/06/611877 ... ginuv.html

увы...
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Востаннє редагувалось Прохожий в Пон 06 тра, 2024 16:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 16:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  unicdima написав:Бо добре працює кацапська пропаганда, якої навіть тут повно. Та сама яку Дюрі називає правдою.

Дивно коли незручну правду називають "ворожою пропагандою". Для зриву мобілізації москалі б ніколи не могли зробити стільки, скільки наша влада:
1. Не покарали ТЦК-шників які крадуть людей
2. Не прийняли закон про демобілізацію.
3. Не провели рекламу ЗСУ.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 16:14

  Дюрі-бачі написав:
  unicdima написав:Бо добре працює кацапська пропаганда, якої навіть тут повно. Та сама яку Дюрі називає правдою.

Дивно коли незручну правду називають "ворожою пропагандою". Для зриву мобілізації москалі б ніколи не могли зробити стільки, скільки наша влада:
1. Не покарали ТЦК-шників які крадуть людей
2. Не прийняли закон про демобілізацію.
3. Не провели рекламу ЗСУ.

Попкорн взяв, уважно буду читати :)
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 16:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Попкорн взяв, уважно буду читати

який попкорн? є якісь зауваження по суті по перших двох пунктах?
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 16:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Навіщо ворожа пропаганда, коли є така правда:
https://tsn.ua/ukrayina/nardep-zhorstko ... 72554.html
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 16:20

  Letusrock написав:
  pesikot написав:Попкорн взяв, уважно буду читати

який попкорн? є якісь зауваження по суті по перших двох пунктах?

Є зауваження, ти коли своє бачення напишешь ? )

А то тіки критикуєшь, а пропозицій немає
Let's write )
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 16:22

  Прохожий написав:
  Бетон написав:Тревожно

знали такого?

"важкоатлет, заслужений майстер спорту України Олександр Пєлєшенко."
https://lb.ua/society/2024/05/06/611877 ... ginuv.html

увы...
RIP

молодой
да в 85 категории.
Бетон
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