Бетон написав:Ми дуже сумуємо за артилерією. Внаслідок снарядного голоду, нам довелося замінити її FPV-дронам, — військовий
В ефірі Андрій Козінчук зазначив: У всіх наших операціях артилерія є важливою складовою. Наприклад, росіяни вчаться і застосовують комплексний підхід, використовуючи авіаснаряди, артилерію, гази та штурми. Всі до цього готові і як «Отче наш» знають. Але ми, у відповідь — дрони або міномети, що є молодшою сестрою артилерії. ㅤ Ничерта нет
30 березня 2024
На Мюнхенській конференції з безпеки президент Чехії Петр Павел заявив, що його держава знайшла для України сотні тисяч снарядів, але проєкт потребує фінансування. Павел закликав країн-союзників допомогти зібрати гроші на закупівлю зброї. Низка держав уже зголосилися виділити кошти. Серед них – Португалія, Фінляндія, Німеччина, Литва та інші. Днями стало відомо, що Чехія доставила в Україну 300 тисяч снарядів, які повинні забезпечити життєво важливий "перепочинок на кілька місяців" на лінії фронту. Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський повідомив, що в межах чеської ініціативи про придбання боєприпасів для України цифра може зрости з 800 тисяч до 1,5 млн.
unicdima написав:Бо добре працює кацапська пропаганда, якої навіть тут повно. Та сама яку Дюрі називає правдою.
Дивно коли незручну правду називають "ворожою пропагандою". Для зриву мобілізації москалі б ніколи не могли зробити стільки, скільки наша влада: 1. Не покарали ТЦК-шників які крадуть людей 2. Не прийняли закон про демобілізацію. 3. Не провели рекламу ЗСУ.
unicdima написав:Бо добре працює кацапська пропаганда, якої навіть тут повно. Та сама яку Дюрі називає правдою.
Дивно коли незручну правду називають "ворожою пропагандою". Для зриву мобілізації москалі б ніколи не могли зробити стільки, скільки наша влада: 1. Не покарали ТЦК-шників які крадуть людей 2. Не прийняли закон про демобілізацію. 3. Не провели рекламу ЗСУ.