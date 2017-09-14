знали такого?
"важкоатлет, заслужений майстер спорту України Олександр Пєлєшенко."
увы...
RIP
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Додано: Пон 06 тра, 2024 16:10
знали такого?
"важкоатлет, заслужений майстер спорту України Олександр Пєлєшенко."
увы...
RIP
Востаннє редагувалось Прохожий в Пон 06 тра, 2024 16:12, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 06 тра, 2024 16:12
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Дивно коли незручну правду називають "ворожою пропагандою". Для зриву мобілізації москалі б ніколи не могли зробити стільки, скільки наша влада:
1. Не покарали ТЦК-шників які крадуть людей
2. Не прийняли закон про демобілізацію.
3. Не провели рекламу ЗСУ.
Додано: Пон 06 тра, 2024 16:14
Попкорн взяв, уважно буду читати
Додано: Пон 06 тра, 2024 16:17
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 06 тра, 2024 16:18
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Навіщо ворожа пропаганда, коли є така правда:
Додано: Пон 06 тра, 2024 16:20
Додано: Пон 06 тра, 2024 16:22
молодой
да в 85 категории.
ничего, и до меня очередь дойдёт. останется пакет с медальками детворе
Додано: Пон 06 тра, 2024 16:25
[ понедельник, 6 мая 2024 г. 16:23 ] Михаил: Полегшені бронеплити
Я "ШЕРШЕНЬ"-командир підрозділу Сил ТРО ЗСУ який боронить дуже важливий напрямок, а саме: околиці н.п.Часів Яр, зараз нам необхідний полегшений захист, бо в виданих засобах під скидами - не побігаєш, батальйон розголосити не можу(такт. необхідність)
🎯 Ціль: 75 000 ₴
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5375 4112 1306 0085
Якщо є можливість допомогти - дякую, бо ще багато грошей витрачається на ремонти авто та інші потреби. Це моя дитина.
Додано: Пон 06 тра, 2024 16:28
ненуашо...
"Він поділився ще однією історією, коли людину із зором -8 не допустили до офтальмолога."
ему же не предложили производить манипуляции с буссолью
а мыть кабанчики норм...
Додано: Пон 06 тра, 2024 16:37
Сьогодні, ВИМУШЕНО ,був спочатку у шпиталі, а потім їздив в ТЦК .
Все становится на місця .
Чекати залишилось не довго .
Чоловіків (майже не ходячих ) на Мерсах , Лексусах і інших , " вимусово живих ",достатьно .
Бачив декілько "хворих" з діагнозом гемороїдальний інсульт за кермом .
Машину не було де поставити
Без черги не пройдеш .
Так що все норм .
Востаннє редагувалось холява в Пон 06 тра, 2024 16:41, всього редагувалось 1 раз.
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