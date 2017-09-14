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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 800680078008800980108011>
Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 16:10

  Бетон написав:Тревожно

знали такого?

"важкоатлет, заслужений майстер спорту України Олександр Пєлєшенко."
https://lb.ua/society/2024/05/06/611877 ... ginuv.html

увы...
RIP
Востаннє редагувалось Прохожий в Пон 06 тра, 2024 16:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 16:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  unicdima написав:Бо добре працює кацапська пропаганда, якої навіть тут повно. Та сама яку Дюрі називає правдою.

Дивно коли незручну правду називають "ворожою пропагандою". Для зриву мобілізації москалі б ніколи не могли зробити стільки, скільки наша влада:
1. Не покарали ТЦК-шників які крадуть людей
2. Не прийняли закон про демобілізацію.
3. Не провели рекламу ЗСУ.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 16:14

  Дюрі-бачі написав:
  unicdima написав:Бо добре працює кацапська пропаганда, якої навіть тут повно. Та сама яку Дюрі називає правдою.

Дивно коли незручну правду називають "ворожою пропагандою". Для зриву мобілізації москалі б ніколи не могли зробити стільки, скільки наша влада:
1. Не покарали ТЦК-шників які крадуть людей
2. Не прийняли закон про демобілізацію.
3. Не провели рекламу ЗСУ.

Попкорн взяв, уважно буду читати :)
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 16:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Попкорн взяв, уважно буду читати

який попкорн? є якісь зауваження по суті по перших двох пунктах?
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 16:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Навіщо ворожа пропаганда, коли є така правда:
https://tsn.ua/ukrayina/nardep-zhorstko ... 72554.html
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 16:20

  Letusrock написав:
  pesikot написав:Попкорн взяв, уважно буду читати

який попкорн? є якісь зауваження по суті по перших двох пунктах?

Є зауваження, ти коли своє бачення напишешь ? )

А то тіки критикуєшь, а пропозицій немає
Let's write )
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 16:22

  Прохожий написав:
  Бетон написав:Тревожно

знали такого?

"важкоатлет, заслужений майстер спорту України Олександр Пєлєшенко."
https://lb.ua/society/2024/05/06/611877 ... ginuv.html

увы...
RIP

молодой
да в 85 категории.
ничего, и до меня очередь дойдёт. останется пакет с медальками детворе
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 16:25

[ понедельник, 6 мая 2024 г. 16:23 ] ⁨Михаил⁩: Полегшені бронеплити

Я "ШЕРШЕНЬ"-командир підрозділу Сил ТРО ЗСУ який боронить дуже важливий напрямок, а саме: околиці н.п.Часів Яр, зараз нам необхідний полегшений захист, бо в виданих засобах під скидами - не побігаєш, батальйон розголосити не можу(такт. необхідність)

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Якщо є можливість допомогти - дякую, бо ще багато грошей витрачається на ремонти авто та інші потреби. Це моя дитина.
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 16:28

  Дюрі-бачі написав:Навіщо ворожа пропаганда, коли є така правда:
https://tsn.ua/ukrayina/nardep-zhorstko ... 72554.html

ненуашо...
"Він поділився ще однією історією, коли людину із зором -8 не допустили до офтальмолога."
ему же не предложили производить манипуляции с буссолью
а мыть кабанчики норм...
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 16:37

  Дюрі-бачі написав:
  unicdima написав:Бо добре працює кацапська пропаганда, якої навіть тут повно. Та сама яку Дюрі називає правдою.

Дивно коли незручну правду називають "ворожою пропагандою". Для зриву мобілізації москалі б ніколи не могли зробити стільки, скільки наша влада:
1. Не покарали ТЦК-шників які крадуть людей
2. Не прийняли закон про демобілізацію.
3. Не провели рекламу ЗСУ.


Сьогодні, ВИМУШЕНО ,був спочатку у шпиталі, а потім їздив в ТЦК .
Все становится на місця .
Чекати залишилось не довго .
Чоловіків (майже не ходячих ) на Мерсах , Лексусах і інших , " вимусово живих ",достатьно .
Бачив декілько "хворих" з діагнозом гемороїдальний інсульт за кермом .
Машину не було де поставити
Без черги не пройдеш .
Так що все норм .
Востаннє редагувалось холява в Пон 06 тра, 2024 16:41, всього редагувалось 1 раз.
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  #<1 ... 800680078008800980108011>
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