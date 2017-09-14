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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 80078008800980108011>
Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 16:38

  Прохожий написав:
  Дюрі-бачі написав:Навіщо ворожа пропаганда, коли є така правда:
https://tsn.ua/ukrayina/nardep-zhorstko ... 72554.html

ненуашо...
"Він поділився ще однією історією, коли людину із зором -8 не допустили до офтальмолога."
ему же не предложили производить манипуляции с буссолью
а мыть кабанчики норм...


ну да, що казати якщо двоє непридатних керували ЗСУ 1,5 роки у військовий час, а тут тільки снаряди мити
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 16:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  холява написав:Чоловіків (майже не ходячих ) на Мерсах , Лексусах і інших , " вимусово живих ",достатьно .
Бачив декілько "хворих" з діагнозом гемороїдальний інсульт за кермом .
Машину не було де поставити


свята наївність, вони ж просто прийшли продовжити бронь (спеціалісти циркової справи, та інші заброньовані)
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 16:44

  Дюрі-бачі написав:Навіщо ворожа пропаганда, коли є така правда:
https://tsn.ua/ukrayina/nardep-zhorstko ... 72554.html

"Люди, не буду казати в якій області," канєшно вєрю :D
Ви точно як русскіє брехню правдою називаєте.
unicdima
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 16:44

  Letusrock написав:
  холява написав:Чоловіків (майже не ходячих ) на Мерсах , Лексусах і інших , " вимусово живих ",достатьно .
Бачив декілько "хворих" з діагнозом гемороїдальний інсульт за кермом .
Машину не було де поставити


свята наївність, вони ж просто прийшли продовжити бронь (спеціалісти циркової справи, та інші заброньовані)


Я бачив хто їх приймав .

........ може хтось і пролізе ......але скоріш за все це будуть одиниці ....
холява
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 16:45

Letusrock
двоє непридатних керували ЗСУ 1,5 роки у військовий час,


Сподіваюсь я дочекаюсь через скільки часу після мобілізації про власну непридатність заговорить Летусрок.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 06 тра, 2024 16:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 16:45

unicdima тобто депутат - агент Кремля?
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 16:45

  unicdima написав:
  buratinyo написав:Но его бесит и удивляет одна вещь, на которую командование ВСУ не обращает внимание. А именно применение нашими военнослужащими эмблем, крестов и прочих атрибутов, которые при настойчивом желании можно легко спутать с символами немецкого нацизма, фашизма. :!:

Зачем так не продуманно и на руку агрессору? Ведь известно, что в росии до сих пор празднуют победу над нацистской Германией во время второй мировой войны. Нам всем то понятно, что это лишь способ советской пропаганды скрыть давнее сотрудничество руководства СССР с Гитлером. Но практически 100% населения росии об этом сегодня не задумывается и ненависть к немецкому нацизму заложена у них с рождения. И тут их телевидение показывает им немецкие танки с крестами, плененных азовцев со спорными татуировками, пусть и нанесенными по молодости и глупости. Как следствие кремль не испытывает после этого трудностей в мобилизации для отправки на войну в Украине. Их пропаганда одержала победу. И обманутые мужчины массово идут к нам убивать нацистов как делали их деды, а на фоне этого они уже не задумываются о том, что идут они отжимать территории и другие активы на самом деле у соседней страны. Самое страшное, что поток желающих повоевать против придуманных нацистов в Украине, как раньше делали деды в Германии, не уменьшается в росии, а наоборот даже увеличивается. Это очевидно.

Как решить проблему такую?

Возможно ВСУ, КМУ, РНБО нужно пригласить опытнейших имиджмейкеров для формирования у военнослужащих Украины понятного абсолютно всем и в любой стране статуса Защитника (семьи, родины, страны), отличного от понятия нациста, для оказания коррекционного влияния, во-первых, на умы мобилизируемых сейчас и завтра россиян, жестоко обманутых при этом кремлевской пропагандой. Иначе жопа - их же больше на порядок. И воевать они все научились уже. А во вторых, на умы подлежащих мобилизации украинцев, среди которых полно тех, кто считает кресты на наших танках символами схожими с символами нацистской Германии.

Я теж про це давно кажу.
Комусь в 2014 дуже потрібно було проукраїнські сили замазати в нацистській символіці, ідеології і це їм вдалося. Не секрет, що крайні праві завжди були під ковпаком КГБ-ФСБ-СБУ, треба дивитися хто просував Азов, Торнадо. Шкоди від них на порядок більше ніж користі.

Все стало на свої місця, двоє промосковських знайшли спільну мову ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 16:47

  Дюрі-бачі написав:unicdima тобто депутат - агент Кремля?


Шуфрич , вся партія регіонів ---МАЛО ?
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 16:47

  Дюрі-бачі написав:unicdima тобто депутат - агент Кремля?

як мінімум довбойоб.
Маєш докази неправомірних дій то назви де та як.
unicdima
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 16:48

  Hotab написав:Letusrock
двоє непридатних керували ЗСУ 1,5 роки у військовий час,


Сподіваюсь я дочекаюсь через скільки часу після мобілізації про власну непридатність заговорить Летусрок.


якщо я й зайду в ТЦК, то тільки зі словами "Я ваш вирок" (с) ))
Letusrock
 
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