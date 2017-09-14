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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8008800980108011>
Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 16:51

  unicdima написав:
  buratinyo написав:Но его бесит и удивляет одна вещь, на которую командование ВСУ не обращает внимание. А именно применение нашими военнослужащими эмблем, крестов и прочих атрибутов, которые при настойчивом желании можно легко спутать с символами немецкого нацизма, фашизма. :!:

Зачем так не продуманно и на руку агрессору? Ведь известно, что в росии до сих пор празднуют победу над нацистской Германией во время второй мировой войны. Нам всем то понятно, что это лишь способ советской пропаганды скрыть давнее сотрудничество руководства СССР с Гитлером. Но практически 100% населения росии об этом сегодня не задумывается и ненависть к немецкому нацизму заложена у них с рождения. И тут их телевидение показывает им немецкие танки с крестами, плененных азовцев со спорными татуировками, пусть и нанесенными по молодости и глупости. Как следствие кремль не испытывает после этого трудностей в мобилизации для отправки на войну в Украине. Их пропаганда одержала победу. И обманутые мужчины массово идут к нам убивать нацистов как делали их деды, а на фоне этого они уже не задумываются о том, что идут они отжимать территории и другие активы на самом деле у соседней страны. Самое страшное, что поток желающих повоевать против придуманных нацистов в Украине, как раньше делали деды в Германии, не уменьшается в росии, а наоборот даже увеличивается. Это очевидно.

Как решить проблему такую?

Возможно ВСУ, КМУ, РНБО нужно пригласить опытнейших имиджмейкеров для формирования у военнослужащих Украины понятного абсолютно всем и в любой стране статуса Защитника (семьи, родины, страны), отличного от понятия нациста, для оказания коррекционного влияния, во-первых, на умы мобилизируемых сейчас и завтра россиян, жестоко обманутых при этом кремлевской пропагандой. Иначе жопа - их же больше на порядок. И воевать они все научились уже. А во вторых, на умы подлежащих мобилизации украинцев, среди которых полно тех, кто считает кресты на наших танках символами схожими с символами нацистской Германии.

Я теж про це давно кажу.
Комусь в 2014 дуже потрібно було проукраїнські сили замазати в нацистській символіці, ідеології і це їм вдалося. Не секрет, що крайні праві завжди були під ковпаком КГБ-ФСБ-СБУ, треба дивитися хто просував Азов, Торнадо. Шкоди від них на порядок більше ніж користі.

не перекручуйте. а то зараз й Бандера у вас вийде посібником нацистів та інша брехня ще радянської пропаганди.

це в Раші випестували щирий нацизм, коли всі українці для них - це вже не люди. найвищий пілотаж їх пропаганди, що саме інших вони звинувачують у нацизмі. як виявилося, культивувати у людей ці печерні інстинкти виявилося не так важко. тому вони воюють не з нацизмом - а за гроші, за повбивати, пограбувати, покатувати. свою державу, як цивілізовану, вони вже зруйнували вщент, але ще не зрозуміли цього.

хоча як у них цій руський нацизм поєднується з тим, що як бачать чеченця автоматично хочуть сісти на пляшку - ще одна шизофренія Раші. зараз таджиків почали особливо чморити - а потім будуть дивуватися - а нас за що? :D
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 16:52

  Letusrock написав:
  Hotab написав:Letusrock
двоє непридатних керували ЗСУ 1,5 роки у військовий час,


Сподіваюсь я дочекаюсь через скільки часу після мобілізації про власну непридатність заговорить Летусрок.


якщо я й зайду в ТЦК, то тільки зі словами "Я ваш вирок" (с) ))


Ну що ,ухилянти , чую що у нас і прокурорьски розкрились ,а може і ще хто ......
Слідкують ...? ...! )))))
Так людей залякати можно .
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 16:54

  Letusrock написав:
  Hotab написав:Letusrock
двоє непридатних керували ЗСУ 1,5 роки у військовий час,


Сподіваюсь я дочекаюсь через скільки часу після мобілізації про власну непридатність заговорить Летусрок.


якщо я й зайду в ТЦК, то тільки зі словами "Я ваш вирок" (с) ))

вы наш следующий президент? :shock:

"или я веду её в загс или она меня к прокурору..."(с)
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 17:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  unicdima написав:Маєш докази неправомірних дій то назви де та як.
А толку: скільки вже було відео з доказами хто же, коли і чи хоча б 1 з ТЦК сидить за свої злочини? Навіть за погрози життю тільки перевели на іншу посаду.

Але я розумію чому працівники ТЦК йдуть на порушення закону: з такими кривими законами як в нас неможливо виконати мобілізаційний план.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 17:03

  Letusrock написав:
  Hotab написав:Letusrock
двоє непридатних керували ЗСУ 1,5 роки у військовий час,


Сподіваюсь я дочекаюсь через скільки часу після мобілізації про власну непридатність заговорить Летусрок.


якщо я й зайду в ТЦК, то тільки зі словами "Я ваш вирок" (с) ))

Закарпатське ТЦК вишкрябує Летусрока з криївки:
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 17:10

  Дюрі-бачі написав:unicdima тобто депутат - агент Кремля?

Скоріше депутат і сам не знає, що він таке говорив :D
fler
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 17:16

#будутбамбитьлондон?

"Найджела Кейсі попередили, що відповіддю на українські удари із застосуванням британської зброї по території Росії можуть стати будь-які військові об'єкти і техніка Великої Британії на території України та за її межами", – додали в МЗС Росії."
https://www.pravda.com.ua/news/2024/05/6/7454482/
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 17:25

  Прохожий написав:"Найджела Кейсі попередили, що відповіддю на українські удари із застосуванням британської зброї по території Росії можуть стати будь-які військові об'єкти і техніка Великої Британії на території України та за її межами", – додали в МЗС Росії."
https://www.pravda.com.ua/news/2024/05/6/7454482/

Будуть бамбіть Воронеж )
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 17:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Закарпатське ТЦК вишкрябує Летусрока з криївки:


прийшла черга і "фантазій Хотаба"
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 17:29

  unicdima написав:
  Дюрі-бачі написав:unicdima тобто депутат - агент Кремля?

як мінімум довбойоб.
Маєш докази неправомірних дій то назви де та як.

ТСН також агенти?
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