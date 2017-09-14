buratinyo написав:

Но его бесит и удивляет одна вещь, на которую командование ВСУ не обращает внимание. А именно применение нашими военнослужащими эмблем, крестов и прочих атрибутов, которые при настойчивом желании можно легко спутать с символами немецкого нацизма, фашизма.Зачем так не продуманно и на руку агрессору? Ведь известно, что в росии до сих пор празднуют победу над нацистской Германией во время второй мировой войны. Нам всем то понятно, что это лишь способ советской пропаганды скрыть давнее сотрудничество руководства СССР с Гитлером. Но практически 100% населения росии об этом сегодня не задумывается и ненависть к немецкому нацизму заложена у них с рождения. И тут их телевидение показывает им немецкие танки с крестами, плененных азовцев со спорными татуировками, пусть и нанесенными по молодости и глупости. Как следствие кремль не испытывает после этого трудностей в мобилизации для отправки на войну в Украине. Их пропаганда одержала победу. И обманутые мужчины массово идут к нам убивать нацистов как делали их деды, а на фоне этого они уже не задумываются о том, что идут они отжимать территории и другие активы на самом деле у соседней страны. Самое страшное, что поток желающих повоевать против придуманных нацистов в Украине, как раньше делали деды в Германии, не уменьшается в росии, а наоборот даже увеличивается. Это очевидно.Как решить проблему такую?Возможно ВСУ, КМУ, РНБО нужно пригласить опытнейших имиджмейкеров для формирования у военнослужащих Украины понятного абсолютно всем и в любой стране статуса Защитника (семьи, родины, страны), отличного от понятия нациста, для оказания коррекционного влияния, во-первых, на умы мобилизируемых сейчас и завтра россиян, жестоко обманутых при этом кремлевской пропагандой. Иначе жопа - их же больше на порядок. И воевать они все научились уже. А во вторых, на умы подлежащих мобилизации украинцев, среди которых полно тех, кто считает кресты на наших танках символами схожими с символами нацистской Германии.