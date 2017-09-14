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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 06 тра, 2024 17:30
pesikot написав:
Будуть бамбіть Воронеж )
на посольство Британії в москві скинуть десяток КАБів, тільки промахнуться на кілометр-два))
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Додано: Пон 06 тра, 2024 17:33
unicdima написав:
Темно там, може то не Летусрок, а Дюрі, та й на псякота схоже.
Та не схожий на мене, худий занадто.
Щодо ТЦК, то сподіваюсь після провалу мобілізації влітку хоча б на осінь преЗЕдент зрозуміє, що пора міняти сам принцип і почне хоча б з елементарного: боді-камер як в поліції, покарання всіх винних і нормальних законів про контрактну службу.
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Додано: Пон 06 тра, 2024 17:40
Shaman написав:
тому вони воюють не з нацизмом - а за гроші, за повбивати, пограбувати, покатувати. свою державу, як цивілізовану, вони вже зруйнували вщент, але ще не зрозуміли цього.
100% война безидейная. Разрушить их государство может только поражение, конечно хочется, но увы. Халва халва. Излишний оптимизм чреват разочарованиями.
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Додано: Пон 06 тра, 2024 17:41
unicdima написав:
Темно там, може то не Летусрок, а Дюрі, та й на псякота схоже.
А ти частіше піддакуй промосковським і гавкай на проукраїнських
Бо у buratinyo
"Умничка Елена Бондаренко", мабуть у тебе вона теж умнічка ?
Ось у мене - ніт
Востаннє редагувалось pesikot
в Пон 06 тра, 2024 17:43, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 06 тра, 2024 17:42
unicdima написав: Shaman написав:
не перекручуйте. а то зараз й Бандера у вас вийде посібником нацистів та інша брехня ще радянської пропаганди.
це в Раші випестували щирий нацизм, коли всі українці для них - це вже не люди. найвищий пілотаж їх пропаганди, що саме інших вони звинувачують у нацизмі. як виявилося, культивувати у людей ці печерні інстинкти виявилося не так важко. тому вони воюють не з нацизмом - а за гроші, за повбивати, пограбувати, покатувати. свою державу, як цивілізовану, вони вже зруйнували вщент, але ще не зрозуміли цього.
хоча як у них цій руський нацизм поєднується з тим, що як бачать чеченця автоматично хочуть сісти на пляшку - ще одна шизофренія Раші. зараз таджиків почали особливо чморити - а потім будуть дивуватися - а нас за що?
Це не я перекручую, це Білецький і йому подібні перекручують, коли впарюють лохам, що їхня емблема то якась там ідея нації.
На Росії
нацизм але у них вистачило мізків
не використовувати символи через які їх можна у цьому звинувачувати.
Білецький загітував сотні тисяч росіян і тисячі українців воювати проти України і я маю великий сумнів, що то було зроблено просто по тупості.
Раша та "вистачило мізків" - посміявся
буква Z - це символ СВО, а Ƶ - це символ нацизму - шизофренія по-руськи, як є...
не перебільшуйте вплив Азову на напад Раші. ще раз нагадаю, навіть для декого з форумчан Бандера та Шухевич - посібники нацизму, можливо й для вас теж. тому причина нападу - це існування України, як незалежна країна - а привід знайдеться.
й до того, Раша підтримує всіх нациків у Європі, а от українські якийсь не такі
був такий цікавий хлопчик Мільчаков в денере-ленере - ви не бачили татуювання в його підрозділах - там чиста свастика, там реальні нацики.
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Додано: Пон 06 тра, 2024 17:48
vitaliiangel написав: Shaman написав:
тому вони воюють не з нацизмом - а за гроші, за повбивати, пограбувати, покатувати. свою державу, як цивілізовану, вони вже зруйнували вщент, але ще не зрозуміли цього.
100% война безидейная. Разрушить их государство может только поражение, конечно хочется, но увы. Халва халва. Излишний оптимизм чреват разочарованиями.
малося на увазі, що зруйнована можливість побудувати нормальну державу. а як таке собі бандитсько-нацистське утворення - ще може деякий час існувати. але слабких місць в такій "державі" - дуже багато.
їм ще опричнини не вистачає - все має бути органічно
але це ще попереду
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Додано: Пон 06 тра, 2024 17:51
Shaman написав:
був такий цікавий хлопчик Мільчаков в денере-ленере - ви не бачили татуювання в його підрозділах - там чиста свастика, там реальні нацики.
"етодругое"(с)unicdima
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Додано: Пон 06 тра, 2024 18:02
Shaman написав:
був такий цікавий хлопчик Мільчаков в денере-ленере - ви не бачили татуювання в його підрозділах - там чиста свастика, там реальні нацики.
Чого це був, він і зараз є
До того ж, він особисто зізнався: - я, нацист
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