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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 80098010801180128013>
Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 17:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Будуть бамбіть Воронеж )


на посольство Британії в москві скинуть десяток КАБів, тільки промахнуться на кілометр-два))
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 17:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  unicdima написав:Темно там, може то не Летусрок, а Дюрі, та й на псякота схоже.

Та не схожий на мене, худий занадто.
Щодо ТЦК, то сподіваюсь після провалу мобілізації влітку хоча б на осінь преЗЕдент зрозуміє, що пора міняти сам принцип і почне хоча б з елементарного: боді-камер як в поліції, покарання всіх винних і нормальних законів про контрактну службу.
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 17:40

  Shaman написав:тому вони воюють не з нацизмом - а за гроші, за повбивати, пограбувати, покатувати. свою державу, як цивілізовану, вони вже зруйнували вщент, але ще не зрозуміли цього.
100% война безидейная. Разрушить их государство может только поражение, конечно хочется, но увы. Халва халва. Излишний оптимизм чреват разочарованиями.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 17:41

  unicdima написав:Темно там, може то не Летусрок, а Дюрі, та й на псякота схоже.

А ти частіше піддакуй промосковським і гавкай на проукраїнських

Бо у buratinyo "Умничка Елена Бондаренко", мабуть у тебе вона теж умнічка ?

Ось у мене - ніт
Востаннє редагувалось pesikot в Пон 06 тра, 2024 17:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 17:42

  unicdima написав:
  Shaman написав:не перекручуйте. а то зараз й Бандера у вас вийде посібником нацистів та інша брехня ще радянської пропаганди.

це в Раші випестували щирий нацизм, коли всі українці для них - це вже не люди. найвищий пілотаж їх пропаганди, що саме інших вони звинувачують у нацизмі. як виявилося, культивувати у людей ці печерні інстинкти виявилося не так важко. тому вони воюють не з нацизмом - а за гроші, за повбивати, пограбувати, покатувати. свою державу, як цивілізовану, вони вже зруйнували вщент, але ще не зрозуміли цього.

хоча як у них цій руський нацизм поєднується з тим, що як бачать чеченця автоматично хочуть сісти на пляшку - ще одна шизофренія Раші. зараз таджиків почали особливо чморити - а потім будуть дивуватися - а нас за що? :D

Це не я перекручую, це Білецький і йому подібні перекручують, коли впарюють лохам, що їхня емблема то якась там ідея нації.
На Росії нацизм але у них вистачило мізків не використовувати символи через які їх можна у цьому звинувачувати.
Білецький загітував сотні тисяч росіян і тисячі українців воювати проти України і я маю великий сумнів, що то було зроблено просто по тупості.

Раша та "вистачило мізків" - посміявся :D буква Z - це символ СВО, а Ƶ - це символ нацизму - шизофренія по-руськи, як є...

не перебільшуйте вплив Азову на напад Раші. ще раз нагадаю, навіть для декого з форумчан Бандера та Шухевич - посібники нацизму, можливо й для вас теж. тому причина нападу - це існування України, як незалежна країна - а привід знайдеться.

й до того, Раша підтримує всіх нациків у Європі, а от українські якийсь не такі :lol:

був такий цікавий хлопчик Мільчаков в денере-ленере - ви не бачили татуювання в його підрозділах - там чиста свастика, там реальні нацики.
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 17:48

  vitaliiangel написав:
  Shaman написав:тому вони воюють не з нацизмом - а за гроші, за повбивати, пограбувати, покатувати. свою державу, як цивілізовану, вони вже зруйнували вщент, але ще не зрозуміли цього.
100% война безидейная. Разрушить их государство может только поражение, конечно хочется, но увы. Халва халва. Излишний оптимизм чреват разочарованиями.

малося на увазі, що зруйнована можливість побудувати нормальну державу. а як таке собі бандитсько-нацистське утворення - ще може деякий час існувати. але слабких місць в такій "державі" - дуже багато.

їм ще опричнини не вистачає - все має бути органічно :) але це ще попереду ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 17:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:був такий цікавий хлопчик Мільчаков в денере-ленере - ви не бачили татуювання в його підрозділах - там чиста свастика, там реальні нацики.

"етодругое"(с)unicdima
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 18:02

  Shaman написав:був такий цікавий хлопчик Мільчаков в денере-ленере - ви не бачили татуювання в його підрозділах - там чиста свастика, там реальні нацики.

Чого це був, він і зараз є

До того ж, він особисто зізнався: - я, нацист
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 18:21

  Shaman написав:Раша та "вистачило мізків" - посміявся :D буква Z - це символ СВО, а Ƶ - це символ нацизму - шизофренія по-руськи, як є...

не перебільшуйте вплив Азову на напад Раші. ще раз нагадаю, навіть для декого з форумчан Бандера та Шухевич - посібники нацизму, можливо й для вас теж. тому причина нападу - це існування України, як незалежна країна - а привід знайдеться.

й до того, Раша підтримує всіх нациків у Європі, а от українські якийсь не такі :lol:

був такий цікавий хлопчик Мільчаков в денере-ленере - ви не бачили татуювання в його підрозділах - там чиста свастика, там реальні нацики.

Z якось не схоже на вольфсангель СС як символ Білецького.
Якщо це спецоперація Росії по дискредитації України то вона надзвичайно успішна. Нагадаю, в США на законодавчому рівні існує заборона на постачання Азову зброї.
Я набагато більше знаю за Мільчакова чи Уткіна з їхніми тату ніж будь хто тут.
unicdima
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 18:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  unicdima написав:Я набагато більше знаю за Мільчакова чи Уткіна з їхніми тату ніж будь хто тут.

та ты шо...
ты их набивал?
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