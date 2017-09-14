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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8010801180128013>
Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 18:31

  unicdima написав:Нагадаю, в США на законодавчому рівні існує заборона на постачання Азову зброї.
Я набагато більше знаю за Мільчакова чи Уткіна з їхніми тату ніж будь хто тут.


Брешешь ти, морда московська ....
Та поширюєшь московську брехню про Азов

Як там з "Умничка Елена Бондаренко" ? Все норм, нічого не жме ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 18:49

  unicdima написав:
  Shaman написав:Раша та "вистачило мізків" - посміявся :D буква Z - це символ СВО, а Ƶ - це символ нацизму - шизофренія по-руськи, як є...

не перебільшуйте вплив Азову на напад Раші. ще раз нагадаю, навіть для декого з форумчан Бандера та Шухевич - посібники нацизму, можливо й для вас теж. тому причина нападу - це існування України, як незалежна країна - а привід знайдеться.

й до того, Раша підтримує всіх нациків у Європі, а от українські якийсь не такі :lol:

був такий цікавий хлопчик Мільчаков в денере-ленере - ви не бачили татуювання в його підрозділах - там чиста свастика, там реальні нацики.

Z якось не схоже на вольфсангель СС як символ Білецького.
Якщо це спецоперація Росії по дискредитації України то вона надзвичайно успішна. Нагадаю, в США на законодавчому рівні існує заборона на постачання Азову зброї.
Я набагато більше знаю за Мільчакова чи Уткіна з їхніми тату ніж будь хто тут.

а якщо кажемо про вольфсангель - то цей символ доволі розповсюджений. й зараз є на купі гербів у Німеччині. й американські нацисти його теж використовують. нехай американці зі своїми дідусями з ККК розберуться :lol:

ще раз чому на Раші демонізують Азов - зрозуміло. особливо після оборони Азовсталі. але не треба казати про зв'язок з війною. це така дрібниця, що ні на що не впливає. ви реально вважаєте Азов нацистами?
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 19:11

  Shaman написав:а якщо кажемо про вольфсангель - то цей символ доволі розповсюджений. й зараз є на купі гербів у Німеччині. й американські нацисти його теж використовують. нехай американці зі своїми дідусями з ККК розберуться :lol:

ще раз чому на Раші демонізують Азов - зрозуміло. особливо після оборони Азовсталі. але не треба казати про зв'язок з війною. це така дрібниця, що ні на що не впливає. ви реально вважаєте Азов нацистами?

І свастика розповсюджена, в якійсь Індії ніхто і не подумає її забороняти як у нас, справа в тому хто і для чого її використовує.
Помиляєшся, Азов почали демонізувати в 2014 і чомусь під літо 2014, під початок вторгнення регулярних російських військ Азов змінив символіку, якби спеціально заохочуючи російських солдат.
unicdima
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 19:19

  unicdima написав:Помиляєшся, Азов почали демонізувати в 2014 і чомусь під літо 2014, під початок вторгнення регулярних російських військ Азов змінив символіку, якби спеціально заохочуючи російських солдат.

Да ти шо, московіт

Ти несешь московську пропаганду

А коли це в 2014 році було вторгненняя російськіх військ ?

Це ж ти писав, що Іловайськ - це Порошенко програв, ніяких російськіх військ не було
А виявляеться, що були

Ось, як ви, московити, палитись на дрібницях
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 19:20

  pesikot написав:
  unicdima написав:Нагадаю, в США на законодавчому рівні існує заборона на постачання Азову зброї.
Я набагато більше знаю за Мільчакова чи Уткіна з їхніми тату ніж будь хто тут.


Брешешь ти, морда московська ....
Та поширюєшь московську брехню про Азов

Запрет с 2017 года.
Было 2 петиции но их отклонили.
В ОП отклонили петицию о разблокировании иностранного оружия для "Азова"

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/05/3/7454095/
maza5
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 19:25

  maza5 написав:
  pesikot написав:
  unicdima написав:Нагадаю, в США на законодавчому рівні існує заборона на постачання Азову зброї.
Я набагато більше знаю за Мільчакова чи Уткіна з їхніми тату ніж будь хто тут.


Брешешь ти, морда московська ....
Та поширюєшь московську брехню про Азов

Запрет с 2017 года.
Было 2 петиции но их отклонили.
В ОП отклонили петицию о разблокировании иностранного оружия для "Азова"

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/05/3/7454095/

Жую поп-корн ... рахую
Ти - другий

Хто буде третій або четвертий ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 19:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  unicdima написав:Азов почали демонізувати в 2014 і чомусь під літо 2014, під початок вторгнення регулярних російських військ Азов змінив символіку, якби спеціально заохочуючи російських солдат.

татышо...
та согласен, нужно было звезды на ключицах набить, тогда бы был мир-дружба-мышебратья...
оказывается в ЗСУ есть скрепные...
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 19:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Хто буде третій або четвертий ?

выбор большой...
хунтер
мемхала
хуиз
...
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 19:31

  Прохожий написав:
  pesikot написав:Хто буде третій або четвертий ?

выбор большой...
хунтер
мемхала
хуиз
...

Зачекаємо ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 19:34

  pesikot написав:
  maza5 написав:
  pesikot написав:

Та поширюєшь московську брехню про Азов

Запрет с 2017 года.
Было 2 петиции но их отклонили.
В ОП отклонили петицию о разблокировании иностранного оружия для "Азова"

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/05/3/7454095/

Жую поп-корн ... рахую
Ти - другий

Хто буде третій або четвертий ?

Снайпер задал этот вопрос.
https://t.me/stanislav_osman/5735
Азов в телеге недавно тоже писал.
https://t.me/azov_media/5713
Востаннє редагувалось maza5 в Пон 06 тра, 2024 19:51, всього редагувалось 1 раз.
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  #<1 ... 8010801180128013>
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