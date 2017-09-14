Shaman написав:Раша та "вистачило мізків" - посміявся буква Z - це символ СВО, а Ƶ - це символ нацизму - шизофренія по-руськи, як є...
не перебільшуйте вплив Азову на напад Раші. ще раз нагадаю, навіть для декого з форумчан Бандера та Шухевич - посібники нацизму, можливо й для вас теж. тому причина нападу - це існування України, як незалежна країна - а привід знайдеться.
й до того, Раша підтримує всіх нациків у Європі, а от українські якийсь не такі
був такий цікавий хлопчик Мільчаков в денере-ленере - ви не бачили татуювання в його підрозділах - там чиста свастика, там реальні нацики.
Z якось не схоже на вольфсангель СС як символ Білецького. Якщо це спецоперація Росії по дискредитації України то вона надзвичайно успішна. Нагадаю, в США на законодавчому рівні існує заборона на постачання Азову зброї. Я набагато більше знаю за Мільчакова чи Уткіна з їхніми тату ніж будь хто тут.
а якщо кажемо про вольфсангель - то цей символ доволі розповсюджений. й зараз є на купі гербів у Німеччині. й американські нацисти його теж використовують. нехай американці зі своїми дідусями з ККК розберуться
ще раз чому на Раші демонізують Азов - зрозуміло. особливо після оборони Азовсталі. але не треба казати про зв'язок з війною. це така дрібниця, що ні на що не впливає. ви реально вважаєте Азов нацистами?
Shaman написав:а якщо кажемо про вольфсангель - то цей символ доволі розповсюджений. й зараз є на купі гербів у Німеччині. й американські нацисти його теж використовують. нехай американці зі своїми дідусями з ККК розберуться
ще раз чому на Раші демонізують Азов - зрозуміло. особливо після оборони Азовсталі. але не треба казати про зв'язок з війною. це така дрібниця, що ні на що не впливає. ви реально вважаєте Азов нацистами?
І свастика розповсюджена, в якійсь Індії ніхто і не подумає її забороняти як у нас, справа в тому хто і для чого її використовує. Помиляєшся, Азов почали демонізувати в 2014 і чомусь під літо 2014, під початок вторгнення регулярних російських військ Азов змінив символіку, якби спеціально заохочуючи російських солдат.
unicdima написав:Помиляєшся, Азов почали демонізувати в 2014 і чомусь під літо 2014, під початок вторгнення регулярних російських військ Азов змінив символіку, якби спеціально заохочуючи російських солдат.
Да ти шо, московіт
Ти несешь московську пропаганду
А коли це в 2014 році було вторгненняя російськіх військ ?
Це ж ти писав, що Іловайськ - це Порошенко програв, ніяких російськіх військ не було А виявляеться, що були