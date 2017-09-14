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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8010801180128013
Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 19:35

  unicdima написав:
  UA написав:Люди безкоштовно та добровільно топляться в Тисі, а в ТЦК йти не хочуть. Чому так?

Бо добре працює кацапська пропаганда, якої навіть тут повно. Та сама яку Дюрі називає правдою.


"бізнесмен" спиляв дерева по центральній вулиці обласного міста і ставить собі намет для кафешки. з владою все порішав.
хтось на війні калічиться гине заради держави а хтось собі рве. і без пропаганди все на вулиці видно.
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 19:42

  Прохожий написав:татышо...
та согласен, нужно было звезды на ключицах набить, тогда бы был мир-дружба-мышебратья...
оказывается в ЗСУ есть скрепные...

Херой, чому ти досі не в армії? Ссиш?
unicdima
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 19:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

До питання скільки протримаються орки.
https://www.rbc.ru/business/06/05/2024/ ... 443037a4a5
Экспорт мазута и нафты из России в апреле упал до антирекорда
Россия в апреле сократила морской экспорт мазута и нафты до рекордно низких отметок, следует из данных аналитической компании Kpler. Показатели упали на 24 и 20% к апрелю 2023 года на фоне плановых и внеплановых ремонтов НПЗ

Россия в апреле сократила экспорт мазута из портов на 24% по сравнению с апрелем прошлого года и на 11% против уровня марта, до 815 тыс. барр. в сутки, следует из данных аналитической компании Kpler (есть в распоряжении РБК). Также упал морской экспорт нафты (бензин прямогонный) — на 20 и 15% соответственно, до 322 тыс. барр. в сутки.

Показатели стали «самыми низкими с момента наблюдения, то есть как минимум с 2017 года», прокомментировал РБК глава анализа нефтяных рынков Kpler Виктор Катона. По его словам, «накладывание сезона ремонтов и недостающих мощностей после украинских атак дронами вылилось в слабейший месяц для российского экспорта нефтепродуктов».

В апреле также продолжил сокращаться морской экспорт дизеля, следует из данных. Показатель упал на 23% по отношению к уровню марта и на 28% к апрелю 2023 года, достигнув 762 тыс. барр. в сутки. Он последовательно снижается с февраля с январской отметки в 1,15 млн барр. в сутки. В то же время экспорт бензина из России запрещен с 1 марта на полгода (за исключением ряда стран).

Їм пизда, але звичайно не миттєво і не так швидко.
Denik
 
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