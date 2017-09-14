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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8010801180128013
Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 19:35

  unicdima написав:
  UA написав:Люди безкоштовно та добровільно топляться в Тисі, а в ТЦК йти не хочуть. Чому так?

Бо добре працює кацапська пропаганда, якої навіть тут повно. Та сама яку Дюрі називає правдою.


"бізнесмен" спиляв дерева по центральній вулиці обласного міста і ставить собі намет для кафешки. з владою все порішав.
хтось на війні калічиться гине заради держави а хтось собі рве. і без пропаганди все на вулиці видно.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 19:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

До питання скільки протримаються орки.
https://www.rbc.ru/business/06/05/2024/ ... 443037a4a5
Экспорт мазута и нафты из России в апреле упал до антирекорда
Россия в апреле сократила морской экспорт мазута и нафты до рекордно низких отметок, следует из данных аналитической компании Kpler. Показатели упали на 24 и 20% к апрелю 2023 года на фоне плановых и внеплановых ремонтов НПЗ

Россия в апреле сократила экспорт мазута из портов на 24% по сравнению с апрелем прошлого года и на 11% против уровня марта, до 815 тыс. барр. в сутки, следует из данных аналитической компании Kpler (есть в распоряжении РБК). Также упал морской экспорт нафты (бензин прямогонный) — на 20 и 15% соответственно, до 322 тыс. барр. в сутки.

Показатели стали «самыми низкими с момента наблюдения, то есть как минимум с 2017 года», прокомментировал РБК глава анализа нефтяных рынков Kpler Виктор Катона. По его словам, «накладывание сезона ремонтов и недостающих мощностей после украинских атак дронами вылилось в слабейший месяц для российского экспорта нефтепродуктов».

В апреле также продолжил сокращаться морской экспорт дизеля, следует из данных. Показатель упал на 23% по отношению к уровню марта и на 28% к апрелю 2023 года, достигнув 762 тыс. барр. в сутки. Он последовательно снижается с февраля с январской отметки в 1,15 млн барр. в сутки. В то же время экспорт бензина из России запрещен с 1 марта на полгода (за исключением ряда стран).

Їм пизда, але звичайно не миттєво і не так швидко.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 20:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Denik написав:Їм пизда, але звичайно не миттєво і не так швидко.
Питання тільки в тому, чи доживемо ми до того прекрасного дня...
P.S. Не знаю як в світі, а Казахстані катком пройшлися по всіх фірмах, які 2 роки допомагали обходити санкції москалям. Кажуть, що то з США попросили...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 20:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

зайве підтвердження, що дах поїхав давно й безповоротно

У палаці Путіна в Геленджику замість стриптиз-кімнати і казино з’явилася церква з троном.
Відтоді, як нині покійний російський блогер-дисидент Олексій Навальний зняв фільм про палац Володимира Путіна на березі Чорного моря, споруда значно змінилася. Як з’ясувало видання Проект, об'єкт, як і раніше, призначений для кремлівського диктатора. Однак зони розваг після реконструкції зникли, натомість з’явилися зали для картин із батальними сценами та справжня палацова церква з іконою Святого Володимира.

7 травня розпочнеться вже п’ятий термін Путіна. Але ця людина — вже зовсім не та, що в попередні роки. Раніше його цікавили світські розваги на кшталт стриптизу, казино та кімнати ігор. Тепер він оточив себе іконами і картинами смерті

але шкоди наробити такі люди можуть ще дуже багато

що там Аліна, біографію Еви добре вивчила?...
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 20:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Шість потопельників виявлено сьогодні в річці Тиса, — журналіст Глагола

Деякі з витягнутих тіл довгий час провели у гірській річці,на це вказує стан у якому вони знаходяться.

Одному із загиблих не так давно виповнилося тільки 20 років 😔

Фотки есть, ужасная смерть
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 20:36

  Бетон написав:Шість потопельників виявлено сьогодні в річці Тиса, — журналіст Глагола

Деякі з витягнутих тіл довгий час провели у гірській річці,на це вказує стан у якому вони знаходяться.

Одному із загиблих не так давно виповнилося тільки 20 років 😔

Фотки есть, ужасная смерть

В ЗСУ було сцикотно ?
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 21:04

  Ukrainian написав:
  Бетон написав:Шість потопельників виявлено сьогодні в річці Тиса, — журналіст Глагола

Деякі з витягнутих тіл довгий час провели у гірській річці,на це вказує стан у якому вони знаходяться.

Одному із загиблих не так давно виповнилося тільки 20 років 😔

Фотки есть, ужасная смерть

В ЗСУ було сцикотно ?

Переадресовую питання вам. Вам сцикотно чи хтось заважає приїхати до ЗСУ?
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 21:07

Ось що приходить в особисті

  Прохожий написав:
  pesikot написав:Хто буде третій або четвертий ?

выбор большой...
хунтер
мемхала
хуиз
...

ВИЇЗД З УКРАЇНИ ОФІЦІЙНО✅ 2

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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 21:12

  Бетон написав:Шість потопельників виявлено сьогодні в річці Тиса, — журналіст Глагола

Деякі з витягнутих тіл довгий час провели у гірській річці,на це вказує стан у якому вони знаходяться.

Одному із загиблих не так давно виповнилося тільки 20 років 😔

Фотки есть, ужасная смерть


У час мого чергування , привозять декілько солдат .
У кого травматична ампутація (наступив на мину протипіхотну ), кульове касаюче поранення надбровной дуги (працював снайпер )ЗЧМТ .
Мінно -вибухове торокально , осколочне під бронік , лапаратомія .

Ні хто не загинув , всі в нормі ..... поранені але живі .
Самому молодшему 46 .

.........і так кожного дня .....
ГЕРОЇ захищають свою Батьківщину ....
холява
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 21:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

https://gazeta.ua/articles/life/_kabmin ... ek/1180259
Кабмін затвердив перелік документів, які необхідні для проходження МСЕК

Військовозобов'язані, які отримали інвалідність II та III групи з початку повномасштабної війни, повинні будуть пройти переогляд для підтвердження стану здоров'я.
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  #<1 ... 8010801180128013
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