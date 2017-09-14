UA написав:Люди безкоштовно та добровільно топляться в Тисі, а в ТЦК йти не хочуть. Чому так?
Бо добре працює кацапська пропаганда, якої навіть тут повно. Та сама яку Дюрі називає правдою.
"бізнесмен" спиляв дерева по центральній вулиці обласного міста і ставить собі намет для кафешки. з владою все порішав. хтось на війні калічиться гине заради держави а хтось собі рве. і без пропаганди все на вулиці видно.
Россия в апреле сократила морской экспорт мазута и нафты до рекордно низких отметок, следует из данных аналитической компании Kpler. Показатели упали на 24 и 20% к апрелю 2023 года на фоне плановых и внеплановых ремонтов НПЗ
Россия в апреле сократила экспорт мазута из портов на 24% по сравнению с апрелем прошлого года и на 11% против уровня марта, до 815 тыс. барр. в сутки, следует из данных аналитической компании Kpler (есть в распоряжении РБК). Также упал морской экспорт нафты (бензин прямогонный) — на 20 и 15% соответственно, до 322 тыс. барр. в сутки.
Показатели стали «самыми низкими с момента наблюдения, то есть как минимум с 2017 года», прокомментировал РБК глава анализа нефтяных рынков Kpler Виктор Катона. По его словам, «накладывание сезона ремонтов и недостающих мощностей после украинских атак дронами вылилось в слабейший месяц для российского экспорта нефтепродуктов».
В апреле также продолжил сокращаться морской экспорт дизеля, следует из данных. Показатель упал на 23% по отношению к уровню марта и на 28% к апрелю 2023 года, достигнув 762 тыс. барр. в сутки. Он последовательно снижается с февраля с январской отметки в 1,15 млн барр. в сутки. В то же время экспорт бензина из России запрещен с 1 марта на полгода (за исключением ряда стран).
Їм пизда, але звичайно не миттєво і не так швидко.
Denik написав:Їм пизда, але звичайно не миттєво і не так швидко.
Питання тільки в тому, чи доживемо ми до того прекрасного дня... P.S. Не знаю як в світі, а Казахстані катком пройшлися по всіх фірмах, які 2 роки допомагали обходити санкції москалям. Кажуть, що то з США попросили...
Відтоді, як нині покійний російський блогер-дисидент Олексій Навальний зняв фільм про палац Володимира Путіна на березі Чорного моря, споруда значно змінилася. Як з’ясувало видання Проект, об'єкт, як і раніше, призначений для кремлівського диктатора. Однак зони розваг після реконструкції зникли, натомість з’явилися зали для картин із батальними сценами та справжня палацова церква з іконою Святого Володимира.
7 травня розпочнеться вже п’ятий термін Путіна. Але ця людина — вже зовсім не та, що в попередні роки. Раніше його цікавили світські розваги на кшталт стриптизу, казино та кімнати ігор. Тепер він оточив себе іконами і картинами смерті
але шкоди наробити такі люди можуть ще дуже багато